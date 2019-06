Libertatea va fi tema celei de-a 11-a ediții a Festivalului de Film și Istorii Râșnov

Într-un spațiu nou, ce va fi amenajat în centrul orașului, FFIR va găzdui dezbateri despre decembrie 1989, libertatea economică, muzica libertății, libertate câștigată – libertate pierdută (30 de ani după 1989), cinema-ul și libertatea. De asemenea, vor fi abordate teme precum emigrația românească (Diaspora, pământ românesc) și potențiala revenire în țara natală (Absolvent de Oxford, caut loc de muncă în România), viitorul Europei post-Brexit, digitalizarea societății sau minoritățile (Privilegiul României multiculturale). Vor fi marcate aniversarea a 50 de ani de la aselenizare, a 70 de ani de NATO și a 100 de ani de la nașterea lui Alexandru Paleologu.







Printre participanții la discuții se vor număra ambasadorii Statelor Unite, Hans Klemm, Marii Britanii, Andrew Noble, și Israelului, David Saranga, la București, rectorul Universității București, Mircea Dumitru, și cel al Universității de Vest din Timișoara, Marilen-Gabriel Pirtea, 3 dintre cei 4 country managers partners ai companiilor Big 4 de consultanță și audit (Ramona Jurubiță – KPMG România, Ionuț Simion – PwC România, Alexandru Reff – Deloitte România), economiștii Lucian Croitoru (BNR), Dan Bucșa (Unicredit Bank) și Ionuț Dumitru (Raiffeisen Bank), istoricul si ambasadorul Adrian Cioroianu, directorul Teatrului Național din București, Ion Caramitru, regizorul de film Stere Gulea, diplomatul Toader Paleologu, cosmonautul Dumitru Prunariu și cineastul francez Pierre-Henri Deleau.







Un eveniment special va fi conferința despre libertate pe care actrița Oana Pellea o va susține în Grădina Cetății Râșnov, în seara de joi, 25 iulie.







Peste 50 de filme vor fi proiectate în Cinematograful Amza Pellea (în timpul zilei) și în Grădina Cetății Râșnov (după apusul soarelui). Vor putea fi vizionate, printre altele, „Bohemian Rhapsody” (2018), pentru care actorul Rami Malek a primit premiul Oscar în 2019 pentru cel mai bun rol principal masculin, capodopera clasică „Zbor deasupra unui cuib de cuci” (1975), regizată de Milos Forman, cu Jack Nicholson în rolul titular, co-producția „Donbass”, care i-a adus lui Sergei Loznitsa premiul de regie al secțiunii Un certain Regard la Cannes 2018, bijuteria rusească „Leto / O vară rock’n’roll” (2018) și peliculele autohtone „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” și „Moromeții 2”. Ajunsă la a doua ediție, competiția de film documentar, deschisă peliculelor cu subiect istoric produse după 1 ianuarie 2017, va propune 8 titluri internaționale și 8 românești.







Trupa timișoreană de teatru Auăleu va prezenta, în aer liber, spectacolele “Mens sana in corporatist sano” și “HUOOOO!!!!”.





La 30 de ani de la căderea dictaturilor comuniste din Europa Centrală și de Est și în plină criză de identitate și credibilitate a democrației tradiționale, Festivalul de Film și Istorii Râșnov ( FFIR ) își propune o evaluare critică a conceptului de libertate. Ce am făcut cu libertatea câștigată în 1989, ce înseamnă să fii liber în 2019, cum ne cultivăm libertatea personală și care sunt limitele libertății într-o societate bazată pe drepturile omului sunt doar câteva dintre întrebările la care vă invităm să găsim împreună răspuns între 19 și 28 iulie 2019, la Râșnov.FFIR 2019 va începe în seara de 19 iulie, la ora 20:00, cu un concert al trupei byron, găzduit în Grădina Cetății Râșnov. În același spațiu fermecător, cu vedere la masivele montane Piatra Craiului, Bucegi, Postăvaru, vor susține cântări sub cerul înstelat formații precum Luna Amară, Alexandru Andrieș, Ada Milea și Vali Răcilă, Alina Ciolcă Band, Orkid, Coma și The Mono Jacks. Biletele pentru toate aceste concerte au fost deja puse în vânzare pe eventbook.ro.Sub egida Laboratorul-atelier de muzică veche, Festivalul de Film și Istorii Râșnov va produce 14 evenimente, găzduite de Bisericile Evanghelice din Râșnov și Codlea și de Biserica Lutherană din Crizbav. Filmul mut “Femeia din Lună” (1921) al regizorului german Fritz Lang va fi proiectat în Grădina Cetății Râșnov, beneficiind de sound design-ul furnizat live de grupul CelloFun și de participarea Irinei Margareta Nistor și a lui Dumitru Prunariu.Programul FFIR 2019 si alte informatii despre invitati gasiti pe site-ul oficial al festivalului ffir.ro