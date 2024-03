Articol susținut de MedLife Joi, 28 Martie 2024, 10:36

Între șapte și nouă ani – atât durează, în medie, până când o femeie cu dureri insuportabile și cu calitatea vieții profund afectată primește diagnosticul de endometrioză. Însă, dacă după diagnostic ajunge într-un centru de endometrioză, medicii buni, specializați în această afecțiune, îi pot schimba viața radical, fără riscul eșecurilor chirurgicale și al tratamentelor ineficiente. „Atunci când intervenția este corect efectuată, iar focarele de endometrioză sunt îndepărtate în profunzime și nu doar la suprafață, simptomele vor dispărea, iar riscul de recidivă scade foarte mult. Cu ajutorul robotului da Vinci Xi gradul de precizie al gesturilor chirurgicale este mai ridicat, iar riscurile sunt mult minimizate“, explică dr. Gabriel Mitroi, medic primar ginecolog, specializat în chirurgia endometriozei, de la MedLife Bucharest Endometriosis Center.

„Toată viața am trăit în dureri absolut îngrozitoare. Am avut dureri menstruale foarte foarte puternice, despre care mi se spunea mereu că sunt normale, am avut și simptome digestive, și urinare. Până să ajung la Centrul de Endometrioză, la doctorul Gabriel Mitroi, am avut trei operații, la chirurgi nespecializați în endometrioză. După fiecare dintre ele, durerile au revenit și au devenit chiar mai severe.“ Este povestea Roxanei, una dintre pacientele care s-a vindecat de endometrioză cu ajutorul echipei din cadrul MedLife Bucharest Endometriosis Center. Cazul ei are foarte multe elemente în comun cu majoritatea pacientelor care se adresează echipei de experți în chirurgia endometriozei.

Numărul acestora nu este deloc mic. Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, una din zece fete și femei de vârstă fertilă suferă de această afecțiune considerată ginecologică, dar care implică, de fapt, mai multe zone și specialități medicale. „Îndrăznesc să spun că, de fapt, endometrioza e mult mai frecventă de-atât, numai că fie nu este diagnosticată, fie sunt forme asimptomatice, pentru că există și astfel de forme“, spune dr. Mitroi.

Când ar trebui să fie endometrioza una dintre primele suspiciuni

Există multă confuzie în ceea ce privește endometrioza, atât în mediul online, cât și în rândul pacientelor și, din păcate, și în rândul medicilor care nu sunt specializați în tratarea acestei afecțiuni. În ciuda faptului că tehnologia de ultimă generație permite atât un diagnostic corect, cât și tratamentul eficient al endometriozei, multe paciente trăiesc încă mulți ani cu dureri insuportabile și au parte de tratamente și de intervenții ineficiente.

Așa se explică de ce, pe lângă simptome ca: durere severă și invalidantă în timpul mentruației și actului sexual, manifestări digestive și urinare, infertilitate, Organizația Mondială a Sănătății enumeră și manifestări de ordin psihic, cum sunt depresia și anxietatea.

Între șapte și nouă ani suportă femeile durerile severe până când primesc diagnosticul de endometrioză, arată un articol publicat în revista de specialitate „Cureus“. „Femeile cu endometrioză și simptome digestive ajung, cel mai adesea, la gastroenterolog. Avem, de exemplu, foarte multe cazuri de endometrioză intestinală, care dă aceleași simptome precum colonul iritabil. Pacientele cu probleme urinare ajung la urolog, dar unele dintre femeile cu endometrioză sunt trimise și la psiholog, pentru că li se spune că durerea e doar în mintea lor. De fapt, endometrioza ar trebui să fie o boală suspectată prima oară, pentru că este destul de comună și foarte complexă“, subliniază specialistul.

Celor șapte-nouă ani de dureri de dinainte de diagnostic li se pot adăuga încă mulți ani de suferință dacă pacienta nu ajunge într-un centru specializat. „În ultimii ani, centrul nostru a căpătat notorietate, datorită cazurilor reușite operate aici, iar pacientele știu unde să vină. Din păcate, însă, dacă au aflat târziu, când ajung la noi sunt deja într-un stadiu destul de avansat de boală“, spune dr. Mitroi.

Toate complicațiile se rezolvă, de regulă, într-o singură intervenție

La MedLife Bucharest Endometriosis Center sunt tratate de la cazuri simple, de endometrioză superficială, la cazuri extrem de complexe. „Cazurile complexe care ajung la noi ar putea fi caracterizate prin prezența nodulilor intestinali, unde e nevoie de dublă rezecție intestinală, rezecție de colon sigmoid, rezecție rectală și ileo-cecală. Acesta este un caz extrem de complex în care este necesară îndepărtarea a două porțiuni din intestin, cu implicare urinară – uretere și ligamentele utero-sacrate afectate, noduli pe vezică. Se întâmplă, uneori, să avem toate aceste complicații la un singur caz“, detaliază dr. Gabriel Mitroi.

Unul dintre avantajele majore când te adresezi unui centru specializat în endometrioză este că toate aceste complicații pot fi rezolvate în cadrul unei singure intervenții. Cu cât numărul intervențiilor este mai mare, cu atât pacienta va prezenta mai multe aderențe (țesut care se formează în procesul natural de vindecare, dar care poate genera, la rândul lui, dureri).

Metodele chirurgicale abordate în tratamentul endometriozei

Operația pentru îndepărtarea leziunilor endometriozice se poate realiza clasic, laparoscopic sau cu robotul da Vinci Xi. La MedLife Bucharest Endometriosis Center, din 2018 și până în prezent, nu s-a intervenit niciodată clasic ca primă abordare a unui caz de endometrioză. „S-a trecut la abordare clasică doar în cazuri extrem de dificile în care existau mase tumorale de dimensiuni mari, ce nu puteau fi scoase laparoscopic. Doar în cazuri absolut deosebite și extrem de selecționate se intervine clasic. În rest, totul se face laparoscopic și, de un an, și robotic “, explică medicul.

Deși în România încă se vehiculează mitul conform căruia pentru a scăpa de endometrioză trebuie să fie îndepărtat uterul, expertul în tratarea endometriozei subliniază: „Îndepărtarea cu precizie a focarelor profunde de endometrioză, păstrând fertilitatea pacientei – aceasta este chirurgia corectă a endometriozei“.

Metoda campioană la capitolul precizie o reprezintă intervenția chirurgicală cu robotul da Vinci Xi. În primul rând, mișcările chirurgicale sunt făcute de chirurg la consolă, din încheietura mâinii, iar gesturile lui sunt reproduse de brațele robotice, cu o precizie și o stabilitate sporite. Brațele robotice se pot roti 360 de grade, ceea ce permite gesturi chirurgicale foarte complexe, efectuate cu mare ușurință.

În plus, redarea video este de calitate 3D de mare definiție, ceea ce face posibilă vizualizarea în detaliu a structurilor fine asupra cărora chirurgul intervine: vase de sânge și nervi pelvini. Robotul vine, așadar, în ajutorul chirurgului, pentru o precizie sporită și riscuri intra- și postoperatorii minimizate foarte mult. Suturile se fac, de asemenea, cu mai multă ușurință.

Unul dintre marile avantaje ale robotului îl reprezintă efortul minimizat al chirurgului, care are o poziție confortabilă, la consolă, ceea ce îi permite să rămână concentrat mai mult timp. Acest avantaj se dovedește extrem de important în cazurile complexe, care necesită până la 10 ore intraoperator.

De asemenea, chirurgia robotică este foarte utilă în cazul pacientelor cu indice corporal mare și are o rată de conversie mult mai mică la operația clasică, comparativ cu intervenția laparoscopică.

Pacientele operate de endometrioză pot avea copii?

Un medic bun întotdeauna va încerca să conserve fertilitatea femeii, mai ales dacă pacienta își dorește copii. Chiar și în cazurile de chisturi endometriozice pe ovare, mai ales cu ajutorul robotului da Vinci, intervenția vizează îndepărtarea strict a chisturilor, cu conservarea organelor, astfel încât fertilitatea să nu fie major afectată.

„Avem multe paciente care au rămas însărcinate după intervenție, chiar dacă s-a intervenit asupra ovarului. Da, mai scade rezerva ovariană, este o consecință naturală în cazul în care a fost necesară excizia unei porțiuni din ovar, dar boala este îndepărtată, existând în continuare șanse pentru sarcină“, explică dr. Mitroi.

Endometrioza poate reveni după operație

Atât timp cât femeia are o vârstă fertilă, riscul de reapariție a leziunilor de endometrioză rămâne, boala având un caracter recidivant. Totuși, „acest risc scade foarte mult atunci când intervenția este corect efectuată, iar focarele de endometrioză sunt îndepărtate în profunzime și nu doar la suprafață. În plus, chiar dacă revine, boala este mult mai puțin agresivă pe măsură ce pacienta avansează în vârstă. Dacă corelăm o intervenție foarte bine făcută cu înaintarea normală în vârstă, riscul de recidivă scade foarte mult“, spune specialistul.

Dacă pacienta suferă, însă, de endometrioză ovariană, riscul de recidivă este mai mare, dar poate fi controlat cu tratament hormonal, cu anticoncepționale combinate.

În multe cazuri, femeile cu endometrioză care beneficiază de o intervenție chirurgicală corectă uită ce înseamnă durerile de dinainte de operație, pot duce o viață normală pe care nici nu și-o puteau imagina și pot, dacă își doresc, să devină mame.

Despre toate avantajele unui diagnostic precoce și al unui tratament corect, dar și despre inovații europene și cercetări de ultimă oră în tratamentul chirurgical al endometriozei, se va discuta în cadrul unei conferințe organizate de Asociația Eu și Endometrioza, în colaborare cu MedLife, pe 29 martie, începând cu ora 18.00, la Hotel Novotel. Evenimentul se adresează în egală măsură pacientelor, aparținătorilor, dar și cadrelor medicale.

