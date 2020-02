Infuzie de cartofi prăjiți, chips-uri de arpacaș și zero food waste. Szikra, restaurantul dintr-o comunitate mică ce promite să aducă în farfurie tot ceea ce oferă natura

Articol susținut de Factory by Raiffeisen Bank

raiffeisenfactory.ro

,

Mădălina spune că a renunțat la publicitate pentru că a simțit că munca ei nu are finalitatea pe care și-o dorește, ea având visul de a oferi, într-un fel sau altul, bucurie și împlinire oamenilor.“Szikra s-a întâmplat pentru că nu am vrut să renunț la alegerile pe care le-am făcut în viață. După 7 ani petrecuți în București, am plecat câțiva ani la Brașov, apoi la Sfântu Gheorghe, orașul meu natal. Am primit mai multe propuneri tentante, mai ales în București, dar asta însemna un compromis mare pentru mine. Aici mă simt cu adevărat acasă și mă regăsesc în stilul de viață și relațiile pe care le au oamenii", ne-a spus Mădălina.Restaurantul folosește aproape exclusiv ingrediente locale, încercă să crească și să sprijine micii producători locali și totodată să ajute micro-economia locală să funcționeze mai bine, lucrând preferențial și prioritar cu producători și prestatori de servicii din zonă."Szikra" înseamnă "scânteie" în limba maghiară, iar conceptul provine dintr-un vers al cântărețului preferat al Mădălinei, Bruce Springsteen – "You can’t start a fire without a spark."Înainte de a-și împlini visul propriului restaurant, Madalina a studiat la celebrul Institut Paul Bocuse din Franța și spune că aici a primit baza pentru ceea ce avea să devină. Cu toate acestea, “tot ceea ce devii tu ca bucătar, creator de gusturi, texturi, arome, preparate, înseamnă mult studiu suplimentar, multe nopți pierdute citind cărți de specialitate, studii, tratate, multe experimente eșuate, cred eu multă chimie și multă nebunie".Ceea ce aduce nou Szikra, cu atât mai mult în mijlocul comunității mici din Sfantu Gheorghe, este politica de “zero food waste", unde Mădălina încearcă să valorifice aproape tot ce există în bucătărie. De la cojile legumelor și fructelor, până la căzăturile de la bucățile de carne, pâinea care nu mai e proaspătă, zațul de la cafea. Facem sirop din coji de gutui, stoc-uri sau chips-uri din coji de legume, chips-uri din zaț de cafea, piure din coji de mere cu turmeric și muștar, pâinea se refolosește într-o budincă de pâine, un desert foarte popular, stoc-uri din oase de carne etc."Totodată, pentru că ne folosim de ceea ce ne dă natura în fiecare anotimp și ce putem păstra fără probleme, meniul e influențat puternic de legumele și fructele de sezon, atât pentru mâncare, cât și în cocktail-uri de exemplu. Folosim sirop de brad, de merișoare, de soc, exploatăm la maxim tot ce am putut produce toamna, cam cum făceau ai noștri mai demult", spune Mădălina.Desi poate pe mulți, un astfel de concept modern i-ar fi împins să se orienteze către un oraș mai mare, Mădălina spune că dacă faci lucrurile cu pasiune, cu har, dacă dai unui loc energia ta, poți face un restaurant să funcționeze foarte bine oriunde, chiar și la capătul lumii. “Oamenii vor veni pentru că vor găsi mai mult decât mâncare, vor descoperi gustul, poveștile și vor trăi experiența"."Am găsit aici oameni diferiți decât în marile orașe, colegii mei de echipă sunt oameni simpli, veniți din comunități mici, care s-au obișnuit să gătească cu ingrediente din propria gospodărie, oameni care nu doar își asumă un concept, ci au crescut cu el, îl simt, au o abordare autentică în bucătărie. În ciuda faptului că e o muncă extenuantă, sunt oameni care lucrează cu drag, cu voie bună și cu respect fantastic pentru tot ce natura a zămislit. Iar asta se simte în farfurie".Când am întrebat-o de planurile de extindere, pentru că, nu-i așa, un restaurant de acest gen ar prinde bine și în Brașov sau București, Mădălina a spus că “Scânteia" ei este un restaurant construit pe filosofia și profilul comunității de acolo. “Îmi doresc să fie un proiect unic, în care să fiu prezentă trup și suflet în fiecare zi, pentru a-i oferi energia și pasiunea mea.""Bucătăria e cumva precum muzica. Deși ingredientele sunt cam aceleași, modul în care le transformi sau le îmbini poate fi oricând original și altfel. Îmi place foarte mult să iau un preparat clasic și folosindu-mă de tehnici inovative să-l pun în lumină, să-l fac să pară modern și inovativ. Pentru a fi un bun bucătar trebuie să nu ajungi niciodată să crezi că ești un bun bucătar. Trebuie mereu să vrei să înveți, să te perfecționezi, să te dezvolți, să ai capacitatea să observi, să înțelegi, să corectezi, să îmbunătățești, să delegi, să educi oameni în jurul tău și să le pui în valoarea abilitățile. E nevoie totodată de multă răbdare, de un calm de fier, de capacitatea de a lucra sub presiune și de a te adapta indiferent de situație", ne-a mărturisit.Așa că daca aveți drum prin Sfantu Gheorghe să știți că la Szikra puteți găsi pateul din creier de porc, chips-urile de arpacaș și infuzia de cartofi prăjiți. Tot aici vă veți simți că acasă într-un design vintage-industrial, cu piese de mobilier vechi, cu un baruriaș, impunător și ... foarte albastru, cu mese aerisite, intimitate și ambianță discretă.“Am avut de la deschidere oameni care au stat 4-5 ore, fără presiunea timpului, degustând mai tot ce i-a atras din meniu, oameni care au lăsat la intrare stresul și graba și au trăit experiența".“Accesul la programul Factory al Raiffeisen Bank pentru mine a fost o șansă fantastică pentru că deși știam exact ceea ce îmi doresc, nu aveam suportul financiar necesar. La acel moment nu am identificat nicio altă variantă mai bună pentru a obține o finanțare flexibilă și convenabilă economic. Cred că am câștigat câțiva ani importanți pentru viața și cariera mea, ani în care ar fi trebuit probabil să lucrez în multe proiecte care nu m-ar fi împlinit în mod real, pentru a obține resursele pentru o astfel de investiție. Momentul în care am primit finanțarea a fost unul în care am realizat că lucrurile chiar se întâmplă și că trebuie să mă mobilizez pentru a transforma ideile în realitate, visele în fapte. Am plecat la drum cu 600 de lei, iar astăzi lucrez în propriul restaurant, construit exact așa cum am visat".Pe Mădălina o puteți găsi lași în fiecare farfurie daca vă hotărați să dați o șansă preparatelor cu totul și cu totul speciale.