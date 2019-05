VIDEO Vot masiv în Italia / Sute de români stau la coadă, în ploaie, la Roma

Situaţia la Roma

La Consulat, aceeaşi situaţie: parcările din jurul secţiei de votare sunt pline, agenţii de la poliţia rutieră dirijează traficul de la primele ore ale dimineţii. Românii vin în grupuri şi se aşează, val după val, la coadă, sub umbrele. Cei care au sosit la ora 9:30 speră să ajungă în secţie pe la ora 12:00. Singurul bar din zonă e luat cu asalt de cei care aşteaptă. Şi aici se stă la coadă zeci de minute pentru a merge la toaletă sau a bea o cafea caldă.









Situaţia în restul Italiei













Roma, ora 12:30 - sute de români stau la coadă sub ploaie, în faţa celor 5 secţii de votare deschise la Consulat, la Ambasadă şi la Accademia di Romania. La Accademie, mulţimea a umplut piaţa adiacentă, iar coada s-a format pe o stradă secundară, spre parcul Villa Borghese. Aici lumea stă în şir indian, pentru că trotuarul este foarte îngust şi maşinile trec la câţiva centimetri de alegători. Se strigă în cor: “Vrem să votăm! Vrem să votăm!” şi “Hoţii, hoţii”.HotNews.ro a stat de vorbă cu zeci de români care stau la rând cu răbdare, pentru a vota. Provin din toată judeţele ţării, majoritatea din Moldova: Bacău, Vaslui, Vrancea, Suceava. Unii au venit din oraşele limitrofe ale Romei, de la 80 de kilometri, pentru a vota. Mesajul tuturor este adresat către cei din ţară: “Ieşiţi la vot!”“În România alegătorii stau cinci minute la secţie, aici stăm ore în şir, români, treziţi-vă conştiinţa”, ne spune un bărbat din Bacău, iar alături de el, o doamnă îi salută pe cei de acasă, din Vaslui: “Le transmit celor de acasă sănătate şi să iasă la vot, să apere dreptatea ».O româncă a venit de la aproape 100 de km, din Frosinone. E îmbrăcată în ie şi aşteaptă la rând, cu răbdare: “Eu am venit la ora 8, am numărat, împreună cu mine la coadă erau 250 de persoane, acum s-a format o coadă foarte mare în spate. Cred că cei care au venit acum vor aştepta 5, 6 ore, poate mai mult. Le spun celor de acasă să iasă la vot, ca noi”. “Români de acasă, ieşiţi la vot, pentru binele copiilor voştri. Şi noi sperăm să ne întoarcem acasă, de aceea trebuie să schimbăm lucrurile în ţară, să fie bine”. O familie de români tineri a venit cu fetiţa din localitatea Latina, 160 km dus-întors : « votăm de fiecare dată, cu speranţa că se va îmbunătăţi ceva. Români de acasă, mergeţi şi voi la vot”. Un român stabilit la Roma spune: “Sper să vadă şi cei din ţară cum stăm aici, să fim un exemplu şi pentru ei. Să arătăm că nu au murit degeaba oamenii la Revoluţie, ci pentru ca să putem noi vota! 99% din cei care sunt aici sunt informaţi despre ce se întâmplă în ţară, există internet, TV. Aşteptăm cât va fi nevoie să votăm. Dar cred că se va întâmpla ca în trecut, la 21:00 încă o să fie deschise secţiile şi cozi mari”. “Nu contează cât aşteptăm, stăm şi până diseară. Am stat şi data trecută 7 ore în ploaie”, ne spune o altă româncă.Viorel Teodorescu a votat de la prima oră la Ladispoli, secţia 149, lângă Roma: “La 7,10 au votat deja 12 persoane şi românii au continuat să vină. Eu am votat pentru schimbare, împotriva hoților şi inculților care s-au cocoţat până la cel mai înalt nivel. În România o băbuţă care vinde mărar e arestată, dar un politician corupt, nu. Sper să reuşim să schimbăm situaţia!”Alina Tiron, originară din Piatra Neamţ, a sosit în Italia în 2003. Azi S-a aşezat la rând împreună cu soţul la Accademia di Romania, unde sunt deschise două secţii, 147 şi 148. “Plouă, dar noi rămânem până votăm. Lumea e un pic indignată, se aud huiduieli, se strigă “hoţii”, e un grup de români care a venit cu un drapel uriaş, coada s-a format pe dealul dinspre Villa Borghese, că în piaţă nici nu mai era loc. E şi puţin periculos, trec maşinile pe lângă noi”.La Torino, la Consulatul din Via Ancona sunt organizate 3 secţii de votare. La ora 12:00 circa 300 de persoane aşteaptă pentru a vota. “Lumea a stat în ploaie, apoi din fericire a ieşit soarele. Coada merge destul de lent, am aşteptat ceva timp şi apoi am renunţat pentru că trebuie să merg la serviciu, la spital” , spune Dana Bejenaru pentru Hotnews.ro. “Lumea e foarte motivată, dar liniştită. Mulţi au venit din afara oraşului, deşi a plouat”.Mariana Bortos a plecat dis de dimineaţa, îmbrăcată în ie, de la Sulmona către secţia de votare 153 de la Pescara. Împreună cu mai mulţi conaţionali, a mers la vot cu un tricolor pe care l-a desfăşurat în faţa secţiei de votare. “Am venit emoţionată, aproape nu am dormit azi noapte. Am ieşit la vot ca să dăm un semnal către cei de acasă, că diaspora votează. Ne pasă de ce se întâmplă în România, cred că votul este o obligaţia pe care o avem faţă de ţară”.La Veneţia - secţia 157, la ora prânzului, timpul de aşteptare este de circa două ore, ne informează Alexandru Iacob, care a votat la prima oră: “Încă de dimineaţă, românii s-au aşezat la rând. De când sunt în Italia, am încercat să menţin legăturile cu ţara, inclusiv prin participare la vot. Există o Românie putredă de corupție, de la micile unghere ale administrației locale până la managerii de instituții culturale. Votez în speranța că viitorii parlamentari vor putea transmite, instituțional, o viziune mai puternica despre și pentru Europa”.Constantin Codreanu, reprezentant al comunităţii din Canicatti (Sicilia) a parcurs 150 de kilometri până la cea mai apropiată secţie de votare, cea de la Consulatul de la Catania. Secţia din oraşul său, Canicatti, a fost desfiinţată: “Am avut la scoala din Canicatti sectie de votare, dar a fost desfiinţată, nu ştiu de ce şi a fost deschisă una la Vittoria. Încă de la 6:30 lumea a început să mă sune, să mă întrebe unde votează. Vreo 10, 15 s-au dus la secţia veche, dar nu mai era deschisă. Noi, românii din zona Canicatti- Agrigento, acum suntem departe de toate secţiile, trei în total, din Sicilia –Palermo, Catania şi Vittoria. Sunt zeci, sute de români care nu vor putea vota, se consideră discriminaţi”.