Luni, 22 Aprilie 2024, 15:04

​Jurnalista Emilia Șercan anunță prima sa victorie în instanță, după mai bine de un an, în cazul plângerii depuse după clasarea dosarului de kompromat. Instanța supremă a decis luni ca dosarul să fie retrimis la Parchetului General, magistratul concluzionând că „în legătură cu această plângere nu s-au făcut acte de urmărire penală corespunzătoare”. Amintim că Şercan a acuzat autorităţile statului că au orchestrat o operaţiune de kompromat împotriva sa după ce a dezvăluit că teza premierului Nicolae Ciucă este plagiată, iar apoi au încercat să muşamalizeze această acţiune.

Emilia Șercan Foto: Inquam Photos / George Călin

Conform Emiliei Șercan, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, luni, să îi admită, în parte, plângerea prin care a contestat soluția de clasare a dosarului în care l-a acuzat pe fostul ministru de Interne Lucian Bode de favorizarea infractorului, abuz în serviciu și omisiunea sesizării în dosarul de kompromat.

Astfel, spune Șercan, judecătorul ICCJ a constatat că plângerea sa pentru infracțiunea de favorizare a infractorului a fost îndreptățită, iar procurorul nu a făcut actele de urmărire penală corespunzătoare.

„A constatat, așadar, exact ceea ce am reclamat în tot acest timp: că se încearcă îngroparea dosarului fără să fie făcută o minimă cercetare. Acest dosar a fost instrumentat de procurorul Mihai Hondor de la Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului General, care l-a clasat după ce m-a audiat pe mine, iar apoi l-a audiat pe Bode, fără să mai facă niciun alt act de urmărire penală”, a explicat jurnalista.

Ce a scris Șercan în plângerea către ICCJ

Emilia Șercan spune că în plângerea către ICCJ a arătat faptul că o probă dintr-un dosar a fost scursă din poliție.

„În plângerea mea am arătat cum, după ce i-am reclamat ministrului de Interne că o probă pe care am dat-o poliției a fost scursă dintr-un dosar penal și publicată pe site-ul infractorului Cristian Rizea, două ore mai târziu a fost publicat un text clonă cu cel de pe site-ul lui Rize pe un alt site, intitulat patrianoastra[.]com.

Acest articol a fost antedatat pentru a crea impresia că a fost publicat cu circa cinci ore înainte ca eu să fi dat proba poliției. Prin închiderea dosarului anul trecut, în februarie, Parchetul General a încercat mușamalizarea efectivă a dosarului, decizia, așa cum am mai spus, fiind una mai degrabă politică”, explică Șercan.

Dosarul se va întoarce acum la Parchetul General.

„Un an și două luni - atâta timp am pierdut cu acest dosar pentru a demonstra evidentă, că Parchetul General nu și-a făcut treaba și a încercat să îl protejeze pe Lucian Bode. Așa cum am mai spus, singura mea speranță legată de dosarele mele rămâne în judecători. În ultimii ani, atât ca jurnalist preocupat de zona de justiție, cât și prin experiențele personale, am ajuns la concluzia că sistemul de urmărire penală din România este compromis, fiind puternic controlat atât politic, cât și prin influența unor zone obscure, care au capturat statul”, a mai scris Șercan.

Jurnalista s-a adresat ICCJ după ce în decembrie 2023 Parchetul Curții de Apel București i-a respins plângerea împotriva soluției de clasare a dosarului de kompromat împotriva sa.

În decembrie 2023, Emilia Șercan a protestat chiar în fața Parchetului General împotriva deciziei de clasare.

„ Protestul meu este împotriva scandaloasei decizii de închidere a dosarului de kompromat, în care procurorul a constatat că 3 infracțiuni dintre cele reclamate de mine nu există, iar că alte 4 nu sunt prevăzute de legea penală.

Protestul meu este împotriva scandaloasei decizii de închidere a dosarului de kompromat, în care procurorul a constatat că 3 infracțiuni dintre cele reclamate de mine nu există, iar că alte 4 nu sunt prevăzute de legea penală. Protestul meu este față de impunitatea pe care instituția parchetului o oferă tuturor celor implicați în acțiunea de compromitere a mea, orchestrată de oameni din poliție, iar apoi mușamalizată de, cel mai probabil, oameni cu legături cu un serviciu de informații”, spunea atunci jurnalista.

Dosarul de kompromat

Jurnalista Emilia Şercan a acuzat autorităţile statului că au orchestrat o operaţiune de kompromat împotriva sa după ce a dezvăluit că teza premierului Nicolae Ciucă este plagiată, iar apoi au încercat să muşamalizeze această acţiune.

Într-un text publicat în PressOne, Emilia Șercan afirma că a fost vizată de trei acţiuni de ameninţare, defăimare şi intimidare. Ea spunea că a primit amenințări de la persoane necunoscute, inclusiv un mesaj pe Facebook messenger de la o persoană care i-ar fi trimis mai multe fotografii private făcute în urmă cu 20 de ani, despre care jurnalista spune că i-ar fi fost furate dintr-un dispozitiv electronic.

Jurnalista afirma că a trimis poliției o captură de ecran cu mesajul primit pe Facebook messenger, inclusiv fotografiile, iar la scurt timp mesajul trimis poliției a apărut pe un site din Republica Moldova.