​​Câteva zeci de persoane au venit luni dimineață în fața Parchetului General pentru a o susține pe jurnalista Emilia Șercan care protestează de peste două săptămâni față de clasarea dosarului de kompromat.

Flashmob pentru susținerea jurnalistei Emilia Șercan Foto: Hotnews / David Leonard Bularca

Dosarul a fost închis în noiembrie. (detalii AICI)

Jurnalista Emilia Şercan a acuzat autorităţile statului că au orchestrat o operaţiune de kompromat împotriva sa după ce a dezvăluit că teza premierului Nicolae Ciucă este plagiată, iar apoi au încercat să muşamalizeze această acţiune.

Într-un text publicat în PressOne, Emilia Șercan afirma că a fost vizată de trei acţiuni de ameninţare, defăimare şi intimidare. Ea spunea că a primit amenințări de la persoane necunoscute, inclusiv un mesaj pe Facebook messenger de la o persoană care i-ar fi trimis mai multe fotografii private făcute în urmă cu 20 de ani, despre care jurnalista spune că i-ar fi fost furate dintr-un dispozitiv electronic.

Jurnalista afirma că a trimis poliției o captură de ecran cu mesajul primit pe Facebook messenger, inclusiv fotografiile, iar la scurt timp mesajul trimis poliției a apărut pe un site din Republica Moldova.

„Am decis să denunț public operațiunile de discreditare și intimidare la care sunt supusă după 18 ianuarie 2022, data la care am dezvăluit că teza premierului României, Nicolae Ciucă, este plagiată.

Am decis acest lucru pentru că, de data aceasta, jucătorul-cheie este chiar statul român: o probă pe care am furnizat-o Poliției Române pentru a identifica autorul unei infracțiuni de violare a vieții private a fost scursă din dosar în aceeași zi, devenind baza unei ample operațiuni de kompromat.

Am acordat timp organelor de cercetare penală să ancheteze scurgerea de informații pe care am reclamat-o la data de 18 februarie 2022.

Vreme de 45 de zile nu am fost nici măcar audiată în dosarul deschis ca urmare a plângerii prin care am reclamat scurgerea de informații.

În aceste condiții, am decis să vorbesc public atât despre operațiunea de intimidare a cărei țintă sunt, cât și despre operațiunea paralelă, cea de mușamalizare a scurgerii de informații, care se derulează cu complicitatea conducătorilor unor instituții care ar trebui să-mi asigure protecția atât ca cetățean, cât și ca jurnalist", a acuzat Emilia Șercan.

De ce protestează Emilia Șercan

„Protestul meu este împotriva scandaloasei decizii de închidere a dosarului de kompromat, în care procurorul a constatat că 3 infracțiuni dintre cele reclamate de mine nu există, iar că alte 4 nu sunt prevăzute de legea penală.

Protestul meu este față de impunitatea pe care instituția parchetului o oferă tuturor celor implicați în acțiunea de compromitere a mea, orchestrată de oameni din poliție, iar apoi mușamalizată de, cel mai probabil, oameni cu legături cu un serviciu de informații.

Începând de vineri, 24 noiembrie, am stat în fiecare zi de lucru în fața Parchetului General și a Parchetului Curții de Apel București câte două sau trei ore, cu excepția zilelor libere de pe 30 noiembrie și 1 decembrie.

Când a fost vremea mai caldă, am stat și trei ore, iar în zilele în care a fost foarte frig sau a plouat, am stat în jur de două ore. Joia și vinerea trecută am mers răcită fiind.

Nu pot accepta decizia de clasare a dosarului, în condițiile în care ancheta nu a fost făcută corespunzător, iar acte de urmărire penală esențiale fie nu au fost făcute deloc, fie au fost făcute de mântuială, întotdeauna în favoarea vinovaților și cu scopul evident de a îngropa adevărul.

Dincolo de toate deciziile năucitoare din dosar, un procuror a spus că publicarea repetată a unor fotografii intime nu reprezintă deloc violare a vieții private. Acel procuror nu a văzut intenția, premeditarea și forma continuată a faptei, spunând că publicarea unor fotografii intime făcute în casă nu reprezintă violare a vieții private a unui cetățean.

Parchetul mi-a călcat în picioare demnitatea de om și de femeie, decizia fiind de neacceptat pentru mine.

Decizia e un uriaș act de nedreptate, de injustiție”

De asta am protestat și voi continua să protestez zilnic în fața parchetului, cu una dintre fotografiile publicate repetat, despre care un procuror a decis că nu reprezintă o violare a vieții mele private.

Și voi continua să protestez chiar dacă Parchetul Curții de Apel București va păstra soluția de clasare.

PS. Având în vedere acest anunț, mă aștept ca peste vreo două zile să primesc decizia de confirmare a soluției de clasare de la procurorul general al Parchetului Curții de Apel București, care să aibă, sanchi, data de 6, 7, 8 decembrie. Când 8 organizații internaționale media i-au trimis un apel public procurorului general al României, Alex Florin Florența, cerându-i să nu închidă dosarul și să-l preia la Parchetul General, am primit decizia de clasare, care, sanchi, era datată cu două zile înainte de trimiterea scrisorii publice.