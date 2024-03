ESENTIAL Vineri, 15 Martie 2024, 18:51

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a reafirmat vineri că Budapesta nu îl va sprijini pe olandezul Mark Rutte la șefia NATO, în schimb se bucură de faptul că Europa Centrală are, în sfârşit, un candidat pentru funcţia de secretar general al NATO, după ce Klaus Iohannis și-a anunțat marți candidatura pentru acest post.

Peter Szijjarto Foto: Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia

„... ne bucurăm că în sfârşit avem un candidat din Europa Centrală. NATO niciodată anterior nu a avut un candidat din Europa Centrală, acum avem un candidat şi asta este o veste bună. Ce va ieşi, care va fi rezultatul încă nu ştim", a spus Peter Szijjarto, potrivit traducerii oficiale, relatează Agerpres.

Peter Szijjarto a subliniat din nou că Ungaria nu îl poate spriji pe Rutte la șefia NATO.

"Eu aşa cred că astăzi rezultatul alegerii secretarului general al NATO are aceeaşi şansă ca şi la Loto 6/49. Eu pot să vă spun două lucruri în ceea ce priveşte poziţia Ungariei. Noi, sigur, nu o să sprijinim candidatura lui Mark Rutte. Nu-l vom sprijini! Cum am putea sprijini un om care anterior a zis că Ungaria trebuie îngenuncheată. Într-o uniune ca NATO, unde nu există nimic mai important decât încrederea reciprocă, pentru că dacă cineva e atacat, ceilalţi trebuie să îl apere, într-o asemenea alianţă care se bazează pe încredere, noi nu putem sprijini un om care vrea să ne îngenuncheze. Cum am putea avea încredere? Astfel, Mark Rutte nu se poate baza pe sprijinul Ungariei”.

Reamintim că Klaus Iohannis şi-a anunţat, marţi seară, candidatura pentru șefia NATO într-o conferinţă de presă convocată special la Bucureşti.

Chiar dacă nu e cu subiect și predicat, Ungaria ar fi prima țară care și-ar fi exprimat sprijinul pentru Klaus Iohannis, pe de altă parte era cert faptul că nu-l susține pe Rutte.

România a notificat aliații NATO că intenționează să-l propună pe Klaus Iohannis secretar general al Alianței, în contextul în care SUA, Marea Britanie și Franța au anunțat că-l susțin pentru funcția de secretar general al NATO pe premierul olandez Mark Rutte.

Numele lui Klaus Iohannis a mai fost vehiculat pentru a-i urma la șefia NATO lui Jens Stoltenberg, în trecut. Înainte ca mandatul actualului secretar general al NATO să fie prelungit, președintele era pe lista posibililor succesori. De altfel, în 2022, președintele Klaus Iohannis nu a exclus posibilitatea de a fi succesorul lui Jens Stoltenberg la șefia NATO.

Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) scria că președintele României nu ar avea nicio șansă.

De asemenea, RFE/RL (Europa Liberă) scria într-un articol semnat de Rikard Jozwiak că unii diplomaţi consideră mişcarea lui Klaus Iohannis de a-şi anunţa candidatura la şefia NATO ca fiind „disperată şi de ultimă instanţă”, în timp ce alţii au fost mai degrabă nedumeriţi de planul său în zece puncte, care includea lucruri pe care alianţa militară le face deja. De asemenea, articolul nota că ar putea fi, de asemenea, o mişcare de PR şi despre faptul că Iohannis candidează la funcţia de secretar general al NATO pentru a intra în arenă, de fapt, pentru un post de top în UE.

Reamintim, de asemenea, că Ungaria, singurul stat membru UE care menţine relaţii bilaterale strânse cu Rusia, a fost ultima ţară care a ratificat, la sfârşitul lui februarie, aderarea Suediei la NATO, în urma unor tărăgănări care au provocat frustrarea aliaţilor.

