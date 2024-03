ESENTIAL Miercuri, 13 Martie 2024, 09:57

Sebastian Mîndroiu este arhitect de interior și cofondator al PickTwo Studio, un studio de design interior care creează soluții personalizate pentru industria HORECA, birouri, spații de retail și, recent, pentru segmentul rezidențial. Fondat în 2013, PickTwo a crescut constant, devenind în cei peste 10 ani de activitate unul dintre cele mai importante studiouri de arhitectură de interior specializat în design comercial din România.

Sebastian Mîndroiu Foto: WU Executive Academy

Pe măsură ce afacerea a început să se extindă pe piața de design interior, Sebastian a identificat nevoia de a-și îmbunătăți abilitățile ce țin de managementul unui business. Astfel, în perioada 2020 – 2022 a urmat cursurile WU Executive MBA Bucharest, aflat în top 45 programe de Executive MBA la nivel global[1] și singurul din România care deține tripla acreditare internațională - EQUIS, AMBA și AACSB.

Sebastian explică decizia sa de a alege acest program prin nevoia de a îmbina responsabilitățile profesionale cu studiile: „Am căutat diverse programe de EMBA care să-mi permită să continui să lucrez, dar care să-mi ofere și o calitate bună a profesorilor, similară cu cea a universităților europene de top. WU oferă această opțiune de EMBA în București, așa că a fost alegerea firească.”

Participarea la programul de Executive MBA a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea sa ca manager și, implicit, la succesul companiei PickTwo. Experiență educativă nu s-a limitat doar la aprofundarea noțiunilor de afaceri, ci a servit și ca o sursă de inspirație și inovație, influențând profund modul în care abordează deciziile de business și planificarea strategică. „Am dobândit o perspectivă mai bună asupra aspectelor financiare ale afacerii, dar și asupra managementului oamenilor și al biroului, în ansamblu. Compania noastră a crescut de la 8 la 20 de persoane în mai puțin de un an, iar veniturile anuale s-au mărit de 3 ori. De asemenea, am devenit mai conștient de partea de planificare, strategie și de pașii pe care trebuie să îi urmăm ca afacere pentru a ne atinge obiectivele. Consider că avem elementele de bază pentru a gestiona orice provocare viitoare”, mărturisește acesta.

În prezent, PickTwo are 35 de angajați și peste 500 de proiecte de design interior în horeca, retail și rezidențial finalizate, însumând peste 100 de milioane de euro bugete investite. PickTwo este primul studio de design din România care a ajuns la cifra de afaceri de 1 milion de euro, în 2023. Pentru 2024, compania își propune extinderea internațională a portofoliului de clienți, care va genera o creștere de 10-15% în cifra de afaceri.

Antreprenorul este de părere că un EMBA oferă beneficii esențiale în mediul de afaceri complex și în continuă schimbare al zilelor noastre. El argumentează că, în ciuda valorii incontestabile a diplomei, adevăratul câștig al unui EMBA constă în cunoștințele și perspectivele inovatoare dobândite. „Deși diplomele de EMBA sunt mai importante ca niciodată, deoarece arată angajamentul față de îmbunătățirea constantă, cred că învățăturile oferite în cadrul unui EMBA sunt vitale pentru lumea în care trăim. Eu am urmat acest EMBA nu doar pentru diplomă, ci mai ales pentru cunoștințele și insight-urile despre afaceri,” precizează Sebastian.

În primul rând, un EMBA pregătește managerii să înțeleagă și să gestioneze toate aspectele necesare conducerii unei afaceri. Prin dobândirea unei viziuni de ansamblu, absolvenții sunt echipați să ia decizii informate într-o varietate de contexte. În al doilea rând, accesul la o rețea internațională de profesori și lideri de afaceri îți extinde orizonturile și deschide noi oportunități de carieră. „Este un program care te poartă prin diverse module, de la management financiar la managementul oamenilor, soft skills și negociere. Mixul de profesori din medii diferite este, de asemenea, un plus, deoarece poți afla perspective noi, provenite din mai multe culturi și stiluri de abordare. Grupul de profesori din țări și universități variate mi-a oferit o imagine cuprinzătoare și captivantă a lumii de afaceri europene,” afirmă acesta.

În ceea ce privește modulele preferate din cadrul programului, Sebastian menționează: „Mi-a plăcut modulul de contabilitate, care mi-a prezentat bazele contabilității într-un mod cu totul diferit față de ce știam înainte. Aș menționa, de asemenea, modulul de negociere, unde discuțiile interactive și negocierea live ne-au ajutat să identificăm tipurile de persoane pe care le poți întâlni la o masă de negocieri.”

Programul Executive MBA Bucharest organizat de WU Executive Academy se adresează managerilor cu minim 5 ani de experiență, care doresc să își dezvolte perspectivele de carieră sau să avanseze într-o organizație. Acesta cuprinde 14 module desfășurate pe parcursul a 16 luni, în regim part-time, oferind cursanților flexibilitatea de a îmbina cariera cu studiile.

În cei peste 15 ani de prezență în România, programul a ajuns la o comunitate de peste 450 de alumni. Studenții de EMBA provin din industrii diverse, de la IT, domeniul financiar și de asigurări, construcții/inginerie, comerț și energie, la FMCG, domeniul medical și farmaceutic. Aceștia au vârsta medie de 39 de ani, dintre care 15 ani de experiență profesională și 8 ani de experiență de leadership.

O nouă serie a programului va începe pe 6 noiembrie 2024. Managerii și antreprenorii români care aplică până pe 31 martie beneficiază de early bird discount de 5% (3.000 euro) din valoarea taxei de școlarizare. Informații complete sunt disponibile aici.

[1] Conform Financial Times EMBA Ranking 2023.