Articol susținut de Asociația "Salvează o inimă" Marți, 13 Februarie 2024, 11:39

Mădălina are 24 de ani și trăiește în fiecare zi același coșmar. O malformație congenitală îi provoacă stări de sufocare și dureri în piept. Tânăra s-a născut cu o malformație la inimă, boala s-a agravat însă în urma unei răceli mai puternice.

Mădălina Foto: Salveaza o inima

„În momentele de criză simt cum aerul refuză să pătrundă în plămâni, cum inima mea își strânge ritmul. În fiecare pas pe care îl fac se ascunde teama că inima mea ar putea să cedeze. În ultimul an am ajuns la terapie intensivă de două ori. Ultima dată am fost pusă pe lista de transplant. Lista este însă extrem de lungă, iar starea mea de sănătate se agravează. De aproximativ un an, viața mea s-a schimbat total. Obosesc la cel mai mic efort așa că viața mea se derulează între patru pereți, mai mult stau în pat, nu pot să fac deloc mișcare”, ne-a mărturisit Mădălina.

Cu fiecare respirație, tânăra e cuprinsă de incertitudine, teamă, anxietate. Astfel, o manifestare naturală a vieții așa cum este respirația s-a transformat pentru Mădălina într-o luptă cu inamic nevăzut. Ca să iasă câștigătoare din această bătălie fata are nevoie urgent de o intervenție chirurgicală pe cord deschis. O echipă de medici din Turcia a acceptat să facă operația însă costurile care trebuie achitate sunt peste puterile unei familii normale din România: 31.200 de euro.

„Ca să facă rost de bani, tata a plecat la muncă în Germania. Nu l-am văzut de luni bune. Mama e singura care are grijă de mine. Nu știu ce m-aș face fără ea.”

Răpusă de incertitudini și împovărată financiar, familia Mădălinei a cerut sprijinul Asociației Salvează o inimă pentru a face față acestei sume colosale.

„Fiecare bătaie a inimii ei a devenit o luptă pentru noi toți. Mădălina trăiește într-un coșmar continuu, iar noi avem ocazia să-i oferim o mână de ajutor. Costul intervenției chirurgicale esențiale se ridică la peste 31.000 de euro, o sumă care depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei ei. În fața acestei provocări imense, depindem de sprijinul și generozitatea comunității noastre. Fiecare donație, oricât de mică, poate face o diferență semnificativă în viața Mădălinei. Tot ce putem face este să ne unim forțele și să arătăm că în lumea noastră, compasiunea și solidaritatea pot aduce schimbări miraculoase”, Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/madalina-budescu/

Denumire entitate: Asociația "Salvează o Inimă"

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont bancar (IBAN): Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

Cont USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detalii plată, numele: MADALINA BUDESCU

