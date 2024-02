Panorama.ro Vineri, 09 Februarie 2024, 08:05

​​Panorama.ro

„You Are What You Eat: A Twin Experiment”, unul dintre cele mai recente documentare despre ce înseamnă să mâncăm sănătos, lansat recent pe Netflix, urmărește un studiu întins pe opt săptămâni și desfășurat de Universitatea Stanford, care pune 22 de perechi de gemeni identici la diete opuse, dar considerate sănătoase: vegană și omnivoră.

Dietă omnivoră contra dietă vegană Foto: Shutterstock

Miniseria în care sunt urmărite doar patru perechi de gemeni a stârnit reacții de admirație, dar și acuze deopotrivă. Rezultatele studiului ne arată că a deveni vegan ne păzește de riscul de a dezvolta o serie de boli și ne face, în general, să avem un nivel de satisfacție a vieții mai ridicat. Per ansamblu, documentarul invită oamenii să reflecteze la carnea pe care o mănâncă și să fie mai deschiși la a-și gândi farfurii în care să domine legumele, pentru că acest obicei culinar ne poate schimba radical viața.

Totuși, din anumite puncte de vedere, documentarul este biased, în sensul că împinge în prim-plan dieta vegană și atacă uneori industria cărnii, fără a menționa, de pildă, că unele acțiuni care dăunează mediului țin și de cultivarea plantelor.

