Este, probabil, cel mai bun cadou pe care și l-a făcut Mariah Carey vreodată. An de an, „All I Want for Christmas Is You”, o piesă pe care a scris-o într-un sfert de oră în 1994 și care, de atunci, e „imnul” Crăciunului în întreaga lume, îi aduce artistei o mică avere în fiecare an.

Muzică de Crăciun Foto: Panorama.ro

În funcție de sursă, se estimează că Mariah Carey încasează în fiecare sezon festiv între 1 și 2,5 milioane de dolari. The Economist a calculat că piesa a adus venituri cumulate din drepturi de autor în valoare de peste 60 de milioane de dolari, între 1994 și 2022.

Asta pentru că, an de an, preț de câteva săptămâni, oamenii se întorc la aceleași câteva melodii care alcătuiesc coloana sonoră a sărbătorilor de iarnă.

Așa se face că, și anul acesta, Mariah Carey e în fruntea clasamentului Billboard Top 100. Dar mai sunt și alte câteva melodii recurente.

Pentru a vedea dacă românii au același playlist de Crăciun ca restul lumii, Panorama a analizat tendințele naționale de căutare în Google pentru primele cinci melodii din topul Billboard, așa cum arătau datele în săptămâna premergătoare Crăciunului.

Am observat că românii au „furat startul” și au început să caute melodii de Crăciun încă din luna octombrie, cu „Last Christmas” de la Wham! pe prima poziție după numărul de căutări.

Odată cu venirea lunii noiembrie, acest hit s-a detașat semnificativ de restul pieselor de Crăciun. În ultima săptămână analizată, Mariah Carey a fost detronată în căutările Google din România de Brenda Lee, cu melodia „Rockin’ Around the Christmas Tree”, un alt hit recurent în perioada aceasta a anului.

