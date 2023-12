Parteneriat media Marți, 05 Decembrie 2023, 16:29

Bruce Dickinson revine la București pe 3 iunie 2024. Concertul va avea loc la Arenele Romane și face parte din turneul de promovare a albumului The Mandrake Project, primul material solo al artistului în aproape 20 de ani, programat pentru lansare la începutul anului viitor. Biletele se găsesc în rețelele Entertix, iaBilet, la tickets.emagic.ro și bilete.emagic.ro.

Bruce Dickinson Foto: Emagic

Cunoscut în întreaga lume ca unul dintre cei mai importanți și distincți vocaliști de heavy metal din toate timpurile, și ca solist al legendarei trupe Iron Maiden, Bruce Dickinson va lansa un nou album solo în primele luni ale anului 2024, sub egida BMG Records. Intitulat "The Mandrake Project", materialul îi aduce din nou împreună pe Bruce Dickinson și producătorul Roy Z.

The Mandrake Project va fi al șaptelea album solo al lui Dickinson și primul lansat în aproape 20 de ani de la "Tyranny Of Souls", din 2005.

Dickinson a declarat: "Acest album a fost o călătorie foarte personală pentru mine și sunt extrem de mândru de el. Împreună cu Roy Z am planificat, compus și înregistrat acest album de ani de zile și sunt foarte entuziasmat că oamenii îl vor putea asculta în sfârșit. Sunt și mai entuziasmat la perspectiva că vom pleca într-un turneu mondial cu această formație extraordinară pe care am creat-o pentru a da viață albumului. Planul nostru este să susținem cât mai multe concerte în cât mai multe locuri posibile, pentru cât mai mulți oameni!"

Primul single extras de pe noul album va fi "Afterglow of Ragnarok", o piesă dramatică, precum și o introducere în muzica albumului și în povestea captivantă care stă la baza The Mandrake Project. Afterglow of Ragnarok va fi lansat pe 1 decembrie pe vinil de colecție de 7", ce va conține și o revistă de benzi desenate de opt pagini. Vinilul va include și versiunea originală demo solo a lui Dickinson a piesei "If Eternity Should Fail", care a apărut pentru prima dată pe albumul Iron Maiden "The Book Of Souls", în 2015.

Turneul va demara în luna aprilie a anului următor, cu primele date confirmate în Mexic și Brazilia, urmat de date în America și Europa, iar pe 3 iunie va ajunge și în România, la Arenele Romane din București.

Bruce Dickinson este cel mai bine cunoscut publicului ca solist al trupei britanice Iron Maiden, alături de care a început să cânte în 1981 și care a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume. De asemenea, el s-a remarcat la nivel mondial ca autor, pilot, prezentator, producător de bere, om de afaceri, sportiv, scenarist și artist solo.

Primul său album solo, "Tattooed Millionaire", a fost lansat în mai 1990, iar următorul album, "Balls To Picasso", a apărut patru ani mai târziu (1994). Pe acest al doilea album, Dickinson a început să colaboreze cu chitaristul Roy Z și, cu excepția unui singur material, au colaborat pe toate albumele solo ce au urmat - "Accident Of Birth" (1997), "The Chemical Wedding" (1998) și "Tyranny Of Souls" (2005). Înainte de lansarea celui de-al treilea album solo al lui Dickinson, "Skunkworks" (1996), artistul a susținut un concert în Bosnia ocupată și devastată de război. Coloana sonoră a documentarului apărut ulterior și premiat în 2018 - "Scream For Me Sarajevo” - a fost lansată ca album.

Pe lângă turneele și înregistrările continue cu Iron Maiden, Dickinson a găsit timp să-și lanseze autobiografia în 2017 - "What Does this Button do" - care a ajuns pe lista celor mai bine vândute cărți Sunday Times. Întotdeauna a existat dorința de a crea un alt proiect muzical solo, iar în 2021, Dickinson a avut în sfârșit ocazia să se concentreze asupra acestuia. S-a întors din nou la Roy Z pentru a lucra împreună la câteva idei neterminate, care au devenit rapid al șaptelea său album de studio, "The Mandrake Project", programat pentru lansare în primele luni ale anului 2024.

Biletele pentru concertul BRUCE DICKINSON de pe 3 iunie, de la Arenele Romane, pot fi achiziționate în rețelele Entertix, iaBilet, la tickets.emagic.ro și bilete.emagic.ro, începând cu 10 noiembrie, la ora 12:00 PM, precum și în presale, începând cu 8 noiembrie, ora 12:00 PM.

Un eveniment organizat de Emagic și Live Nation, susținut de Rock FM.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale inainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformelor de ticketing partenere (iaBilet.ro și Entertix.ro), înainte de participarea la eveniment.

