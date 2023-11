Panorama.ro Luni, 27 Noiembrie 2023, 08:06

Economia digitală a evidențiat o vorbă care pare că oferă o oglindă perfectă a vremurilor pe care le trăim: „data is the new oil” (datele sunt noul petrol). În acest El Dorado 2.0 al economiei digitale, giganți din tehnologie ca Amazon, Google, Facebook și Apple – cunoscuți sub numele de Big Tech – colectează date despre utilizatori. Și o fac mai mult sau mai puțin la vedere.

Pe mai departe, însă, asemenea prelucrării țițeiului, sistemul a devenit unul extrem de sofisticat și aceste date au fost puse serios la treabă pentru a face bani. S-a trecut de la colectare la prelucrare, de la prelucrare la armonizare și de la armonizare la manipularea obiceiurilor de consum.

E o spirală care se tot dezvoltă și, culmea, pare că abia își turează motoarele, din moment ce pe margine „se încălzesc” deja sistemele bazate pe inteligență artificială (IA).

Termenul care descrie cel mai bine aceste practici și sistemul pe care îl comun poartă numele de „surveillance capitalism” sau capitalismul de supraveghere.

