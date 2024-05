Parteneriat media Luni, 20 Mai 2024, 08:28

Renumiți dansatori de flamenco și de dans contemporan la nivel mondial sunt prezenți în aceste zile la Iași în cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din UE, care găzduiește, pentru al doilea an consecutiv, deja cunoscutul festival HazarDance. Timp de o săptămână, în perioada 18-23 mai, HazarDance aduce în lumina reflectoarelor dansul contemporan, flamenco, dansul nomad și street dance, în spectacole excepționale în care vor performa atât artiști români, cât și din Spania, SUA și Ungaria.

Spectacolul „Alter Ego” Foto: Romanian Creative Week

Una dintre surprizele ediției de anul acesta este prezența a doi dintre cei mai renumiți dansatori de flamenco din lume, spaniolii Patricia Guerrero și Alfonso Losa, care au deschis săptămâna de dans de la Iași sâmbătă, 18 mai, cu „Alter Ego”, un spectacol ca o întâlnire a oglinzilor emoționale.

Alfonso Losa este cel mai autentic reprezentant actual al școlii de dans flamenco din Madrid, considerat „maestrul marilor maeștri” și distins, de-a lungul anilor, cu mai multe premii, precum: El Desplante (Festival de La Unión), Premio Güito por Soleá al Competiției Naționale de la Córdoba (2007) sau Cel mai bun dansator al Concursului Spaniol de Dans și Flamenco de la Madrid. Patricia Guerrero, partenera sa, a câștigat în 2016 Premiul Giraldillo pentru cel mai bun spectacol, „Catedrală”, la cea de-a 19-a Bienală de la Sevilla. A jucat la cele mai prestigioase teatre și festivaluri din lume, inclusiv la New York City Center, Théâtre National de Chaillot din Paris sau Teatros del Canal din Madrid.

„Spectacolul Alter Ego, cea mai recentă producție pe care am realizat-o cu Patricia Guerrero, reprezintă un nou mod de a transpune dansul în cuplu. În cariera mea, am ales flamenco datorită libertății sale și, deși conține un nivel de disciplină foarte complex la nivel tehnic, este personal și îți permite să te exprimi așa cum îți dorești. Flamenco este foarte versatil și reprezintă o fuziune continuă a mai multor genuri muzicale și mișcări, transformându-l într-unul dintre cele mai complexe și mai bogate stiluri de dans”, a povestit Alfonso Losa pentru publicul RCW.

O altă surpriză a ediției de anul acesta a HazarDance este „Dans nomad”, o inițiativă a coregrafei Beatrice Tudor, desfășurată în diverse locuri neconvenționale din Iași. Spectacolele propuse sunt create în timp real de către cei artiști prin metoda real time composition, folosind diferite tehnici de dans contemporan și mijloace teatrale și au ca surse vii de inspirație: arhitectura și specificul spațiilor performative, relația corp-sunet și relația performeri-public.

„HazarDance, aflat anul acesta la a doua ediție, este un festival pe care îl construim din pasiune și iubirea pe care o avem față de dansul contemporan și artele performative. Aducem, prin conceptul festivalului, stiluri diferite de dans și o fuziune artistică bogată, la cel mai înalt nivel. Publicul are nevoie să cunoască noile tendințe ale dansului contemporan, pe care le aducem și în acest an la Romanian Creative Week. După succesul de care HazarDance s-a bucurat la prima ediție, aducem acum mult mai multe surprize legate de redefinirea conceptului de performer, de contemporaneitatea artei și, asemenea temei RCW, de energie”, a declarat Ștefan Lupu, curatorul HazarDance.

Programul HazarDance, o defilare de forță, talent și energie:

Pe data de 19 și 20 mai, în intervalul 11.00 - 14.00, este organizat proiectul coregrafei Beatrice Tudor,“Dans nomad”, în diverse locuri neconvenționale din Iași. Pe data de 19 mai, orele 16.00-22.00, va avea loc “Street Energy Battle” în Sala CUB a Teatrului Național Iași, urmând ca a doua zi, pe 20 mai, ora 20.00, să fie organizat evenimentul exclusivist „Experiență la Palat. Spectacole și degustare de vinuri” - Biletele pot fi achiziționate de AICI.

Publicul mai poate regăsi, în cadrul festivalului de dans, pe data de 21 mai, ora 17.30, la Sala Studio „Teofil Vâlcu” a Teatrului Național Iași - Spectacolul „Vulnus – the quality of being easily hurt”; pe 21 mai, ora 20.00, în aceeași locație, spectacolul de dans „Lift”; miercuri, 22 mai, ora 19.00, la Sala CUB a Teatrului Național Iași – „Showcase Gaspard&Dancers (SUA) și Red Line (RO)”. HazarDance încheie săptămâna pe data de 23 mai, ora 20.00, la Sala Mare a Operei Naționale Române Iași, cu Spectacolul „Fiúk” (18+).

Sub umbrela festivalului de dans din cadrul RCW vor mai fi organizate workshop-uri de dans, care aduc în față nevoia improvizației, emoției și limbajului. Pe data de 19 mai: “Corpul creativ”, cu Andreea Gavriliu, coregraf, performer și profesor, și “Expresie și conștientizare corporală” cu Antonia Itineanț, coregraf și performer. Pe data de 20 mai:“Dincolo de mișcare”,cu actorul Deák Zoltán. În perioada 20-22 mai, workshop-ul “Round-Around” cu dansatorul și coregraful Daniel Alexandru Dragomir, iar pe data de 21 și 23 mai, workshop-ul “Creative Movement/Partnering”.

Numeroase surprize în a doua săptămână de RCW

Romanian Fashion Week 2024 - cel mai longeviv și așteptat catwalk al anului. Zeci de designeri își vor prezenta ultimele colecții la Iași pe cel mai impozant catwalk din țară, în perioada 24 – 26 mai, în Grădinile Palas. Designerii consacrați ale căror colecții vor fi prezentate pe catwalk-ul Romanian Designers, pe 25 și 26 mai, sunt: Affair 37, Atelier Hamza, BOL Fashion Of Nature by Oana Lupaș, Smaranda Almășan, AXENTE, Carmen Secăreanu, Chic Utility, Irina Schrotter, House of Compulsion, Ioana Ciolacu, Sandra Chira, Scapadona, Tearless street, Tudor Halațiu, Laura Lazăr și Andreea Tincu. Machiajul va fi asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul poartă semnătura echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat.

New Media District, cel mai așteptat show de arte vizuale din România. Susținut de glo, Pepsi și Vodafone, unul dintre cele mai așteptate momente ale RCW aduce în capitala Moldovei nu mai puțin de 40 de instalații spectaculoase, interactive, realizate de 37 de artiști vizuali din Iași, București, Timișoara, Cluj și Chișinău. Echipa de artiști New Media, curatoriată de Andrei Cozlac, dublu premiat de UNITER pentru video mapping, propune publicului, pe lângă experiențele inedite ale interacțiunii cu zecile de instalații de arte vizuale, și o serie de reprezentații excepționale.

UniCredit Lab/Speed Mentoring for Wannabe Entrepreneurs. Programul de mentorat pentru tinerii antreprenori, unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției a patra a Romanian Creative Week, aduce anul acesta la Iași șapte dintre cei mai importanți experți în banking, business, financiar, juridic, digital marketing și branding din țară. Timp de o zi, în 22 mai, zeci de antreprenori aflați la început de drum vor primi consultanță personalizată pentru dezvoltarea afacerilor lor, în cadrul programului de mentorat UniCredit Lab/Speed Mentoring for Wannabe Entrepreneurs.

Detalii despre Romanian Creative Week pot fi obținute pe aplicația RCW, pe site-ul www.romaniancreativeweek.ro, precum și pe paginile evenimentului de pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. Aplicația RCW este disponibilă pe prima poziție în căutările din Google Play și Apple Store și conține programul integral al evenimentului. În plus, aplicația le ofere participanților o experiență inedită, prin intermediul unui modul de realitate augmentată.

