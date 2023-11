Articol susținut de TikTok Joi, 23 Noiembrie 2023, 11:24

Aproximativ 90% din joburile viitorului vor necesita un set de competențe digitale, astfel că, indiferent de calea aleasă de tineri, aceștia vor fi nevoiți să deprindă un set de abilități pentru a putea crește din punct de vedere profesional. In acest scop, TikTok și Școala de Valori își unesc forțele și lanseaza Future Jobs Cup, o competiție care își propune să ghideze tinerii în dobândirea abilităților necesare pentru joburile viitorului, în contextul digitalizării pieței muncii. Am discutat, în cadrul unui interviu, cu Łukasz Gabler, Public Policy and Government Relations Manager CEE și cu Silvia Dana Bogdan, Președinte al Școlii de Valori despre tipul de proiecte care pot fi înscrise în competiția Future Jobs Cup, de unde a pornit ideea creării acestei competiții, despre valoarea granturilor oferite, parteneriatul cu TikTok, dar și planuri pentru viitor.

De ce Future Jobs Cup? De unde a pornit ideea?

Silvia Dana Bogdan, Președinte al Școlii de Valori: Pe noi ne-a preocupat foarte mult feedback-ul pe care l-am primit din programele anterioare. În urmă cu mulți ani, în 2015, am început să lucrăm cu studenții și cu facultățile și am creat, ca să zic așa, un program care se numește Laboratorul de Cariere, în cadrul căruia am livrat mai multe proiecte care ne-au permis să fim în interacțiune directă cu studenții și ne-am dat seama că ei nu sunt foarte pregătiți nici pentru viață, dar nici pentru piața muncii. Și, ca atare, am început să ne uităm destul de mult la aspectele care îi mâna pe ei mai mult, dar, în același timp, și cum reușesc să facă față schimbărilor care intervin în viața lor neînțelegând neapărat contextul.

Pentru Școala de Valori este foarte important ca cel puțin primele inițiative educaționale să poată fi centrate pe educația prin valori, tocmai pentru a îi ajuta pe tineri să înțeleagă în primul rând cine sunt, care le sunt abilitățile, aptitudinile, ce valori au și cum pun în acțiune valori sănătoase care îi ajută să înțeleagă cum stă treaba asta cu bunele relații, cu faptul de a fi în regulă ca emoții și că treci prin niște etape din viață în care trebuie să îți explici cum simți și ce faci, cel puțin să înțelegi.

Ne-am dat seama că, dincolo de valori, este și o zonă lipsită de orientare școlară care vine din urmă. Mulți tineri ajung să învețe în niște domenii care nu sunt despre ei, în care au aterizat pur și simplu întâmplător sau numai pentru că au fost îndrumați de profesori, de părinți sau de rude și descoperă pe parcursul primului an de facultate că nu este domeniul în care ei vor să învețe. Și acesta este și motivul pentru care 45% din studenții de anul întâi abandonează facultatea, drept pentru care ce ni s-a părut nouă oportun a fost să creăm contexte în care, dincolo din a trece prin niște programe Soft Skills care să îi ajute să descopere cine sunt, cum își pot pune la bătaie valorile, aptitudinile, să își descopere talentele, să înțeleagă care le sunt interesele educaționale, dar mai ales și de carieră, să le creăm un context în care să interacționeze cu oamenii din diferite industrii care să le ofere mai multă încredere vizavi de parcus.

Pentru că noi nu ne-am axat doar pe succes, ne-am axat și pe eșec, tocmai pentru a înțelege că e parte din procesul de învățare și că e foarte în regulă să dai cu capul sau să cazi și să te ridici, decât să cazi și să intri în depresie și să consideri că viața ta s-a terminat. Am avut destul de multe experiențe plăcute sau neplăcute din perspectiva aceasta și ce ni s-a părut foarte greu a fost să implementăm un CV al eșecurilor, să înțeleagă că sunt parte din procesul lor educațional și că îi pot ajuta să meargă înainte.

TikTok și Școala de Valori, împreună la Future Jobs Cup. De ce?

Łukasz Gabler, Public Policy and Government Relations Manager CEE: În primul rând, ca și companie, dorim să contribuim cu adevărat la soluționarea provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Acesta este primul factor care ne-a convins să ne implicăm în acest program. În al doilea rând, știm că în România există o nevoie specifică pentru astfel de inițiative educaționale legate de abilitățile digitale. Și, având o comunitate mare aici în România, care se așteaptă să acționăm responsabil pe piețele pe care suntem prezenți, considerăm că aceasta este o alegere bună. Și al treilea aspect este că comunitatea noastră TikTok așteaptă, de asemenea, astfel de materiale educaționale care să fie prezente pe platformă, deoarece adesea tinerii caută diverse sfaturi pe platformă. În special atunci când nu le pot găsi sau nu pot învăța aceste abilități în cadrul sistemelor de învățământ formale. Așa că de aceea am decis să colaborăm la proiectul de abilități digitale.

Ce tip de proiecte pot fi înscrise în competiție?

Silvia Dana Bogdan: Noi targetăm minimum 150 de proiecte, ne-ar plăcea să avem cât se poate de multe proiecte care să poată fi și puse în realitate. Aceasta e și miza, pentru că de aceea acordăm acele trei granturi. Ce ne dorim este să se creeze un context informațional și de practică reală, pentru a putea spune celorlalți tineri din România despre ce sunt diferitele domenii.

Noi am ales 10 domenii pe care le-am considerat cele care vor fi transformate digital prin tehnologizare, cu preponderență în baza studiilor pe care le-am cercetat, a unor studii concrete care au avut loc la nivel mondial - ne-am axat pe educația din Australia - și am descoperit că sunt 10 domenii care vor fi cel mai rapid transformate.

Vor fi niște criterii, bineînțeles, de creare a proiectelor, după care vom măsura cât de acuratte sunt aceste proiecte. Scopul este, în primul rând, să creeze un conținut de calitate, care să reflecte informații care să fie actualizate din surse corecte. Și nu numai asta, ci faptul de a avea un impact real la nivel de comunitate în care își desfășoară activitatea, să poată să arate importanța industriilor dintr-o perspectivă, ca să zic așa, centrată pe bunăstarea personală a angajaților. Adică să se uite la domeniile și la companiile care pun accent pe importanța omului care lucrează pentru ele. Și, bineînțeles, cât de interesate sunt industriile acelea să protejeze planeta.

Știm că publicul tânăr se află pe TikTok. Acesta a fost motivul principal pentru implicarea într-o campanie cu componentă educațională?

Łukasz Gabler: Datorită publicului tânăr? Da. Acesta este un proiect special conceput pentru publicul tânăr, deoarece aceasta este și generația care va experimenta cea mai mare schimbare și cea mai mare provocare în ceea ce privește piața muncii. Și da, acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am decis să realizăm acest program în acest mod.

Care este valoarea granturilor oferite?

Silvia Dana Bogdan: Sunt trei granturi: unul de 15.000, unul de 10.000 și unul de 7.000, dar avem în vedere și acordarea unui grant de sustenabilitate în ediția a doua pentru toate echipele care s-au înscris în cursa pitching-ului. Adică vrem să motivăm, ca să zic așa, mai multe echipe să meargă mai departe și să încerce să obțină suplimentar tocmai pentru a putea să implementeze.

Credem foarte mult în puterea acestor proiecte. Noi le numim step up pentru că au posibilitatea să aplice lucrurile pe care le învață. Iar Future jobs Cup nu doar că este această competiție, dar ei au ocazia să treacă printr-o serie de webinarii cu oameni inspiraționali, care pot să le spună despre suișurile și coborâșurile, provocările și succesele pe care le-au avut, dar în același timp și un program de tip academie în care trec printr-un set de ateliere care îi ajută cumva să înțeleagă și mai bine despre mediul acesta volatil, incert, nesigur, complex și ambiguu și, în același timp, să poată să înțeleagă cum funcționează inteligența artificială, metaverse-ul, joburile acestea ale viitorului pe cele zece domenii și, în același timp, să își dea seama cum pot să pună laolaltă acest cumul de informații educaționale care să-i ajute să creeze un produs sau un serviciu, un conținut care să fie reprezentativ pentru tinerii cărora i se vor adresa.

Și ce aș mai adăuga este că ne dorim ca aceste proiecte, apropo de granturi, să poată să favorizeze și incluziunea. Adică ne dorim foarte tare ca studenții care au diferite deficiențe medicale sau de ordin de acces la educație și așa mai departe, să poată să fie parte din proiectele care vor fi născute și care să poată să beneficieze. De exemplu, persoanele care au deficiențe de vedere să poată avea acces la aceste informații în sistem Braille și tot așa, astfel încât să putem să îi aducem și pe cei pe care, din păcate, societatea îi izolează.

Proiectele câștigătoare ale Future Jobs Cup vor fi promovate pe TikTok?

Łukasz Gabler: Da, ne gândim la asta. Participanții vor trebui, de asemenea, să ofere o anumită mărturie pe TikTok cu privire la modul în care se dezvoltă proiectul. Deci, nu numai că proiectul va fi promovat, dar ei vor împărtăși și cunoștințele privind modul în care funcționează în realitate pentru ei. Cred că aceasta va fi, în opinia mea, cea mai interesantă parte a acestui proiect educațional, deoarece nu va fi o lecție, ci vor fi mai degrabă informații din viața reală. Cu alte cuvinte, din propria experiență. Și cu siguranță dorim să-i încurajăm pe cei care vor câștiga să ofere astfel de informații.

Care vor fi pașii pe care studenții vor fi nevoiți să îi urmeze pentru a vedea cum proiectele de pe foaie devin realitate?

Silvia Dana Bogdan: Ei practic vor trece printr-o etapă de pitching, de jurizare și de acordare a granturilor, dar cei care vor câștiga vor avea trei luni la dispoziție să înceapă să lucreze la proiectele pe care urmează să le implementeze. Nu sunt în zona operațională, sunt mai degrabă strategică și nu știu să răspundă exact la întrebarea asta.

Știu sigur că vor avea ajutor, vor fi mentori din partea Școlii de Valori și a TikTok, astfel încât să poată să aibă și infrastructură, dar, în același timp, și dialog specializat cu oameni care se pricep și care în zona digitală ar putea să-i ajute, poate chiar cu creatori de conținut care pot să le dea sfaturi.

Deci vor fi niște pași pe care îi vom anunța foarte curând, imediat ce vom da start proiectului, iar tinerii vor putea să se înscrie, dar în același timp o să și fim alături de ei în acest parcurs, tocmai pentru a înțelege că nu sunt singuri. Ne-ar plăcea însă foarte tare să înceapă să lucreze împreună. Adică visăm așa, la un moment în care mai multe echipe vor lucra împreună pentru a obține un rezultat comun. Nu știu dacă din cadrul aceleiași universități sau între universități, dar chiar vrem să dăm startul unei mișcări de tipul ăsta în care studenții să învețe împreună și să facă schimb și să se ajute unii pe alții.

Doriți să transformați această competiție într-o tradiție? Va fi organizată anual?

Łukasz Gabler: Acesta este un proiect pilot aici în România, dar este și un proiect pilot pentru această regiune, deoarece este primul proiect TikTok de această amploare pe care îl susținem. Sunt sigur că se va dezvolta bine și sper că va exista o continuitate și că vom colabora la acest proiect pentru o perioadă îndelungată în viitor. Să vedem cât de interesant va fi pentru tineri să încerce acest lucru.

Ce înseamnă pentru Școala de Valori parteneriatul cu TikTok?

Silvia Dana Bogdan: Este încununarea unor visuri pe care le-am avut vizavi de a avea proiecte concrete și sustenabile. Cred că parteneriatul cu TikTok ne va putea ajuta să obținem un impact scontat la nivel de conștientizare a tinerilor vizavi de importanța competențelor de care vor avea nevoie în viitor. Și aici mă refer la modul în care vor reuși să înțeleagă cât de importantă e gândirea analitică și gândirea creativă, dar în același timp și reziliența aceea despre care spuneau și vorbitorii astăzi sau posibilitatea și aptitudinea de a se autoregla, de a avea control asupra emoțiilor, dar în același timp și de a contribui în zona de a face față de fapt ocupațiilor.

Pentru că ce am descoperit e că aceste ocupații ale viitorului vor fi, ca să zic așa, încadrate în trei mari categorii: una în care e nevoie în continuare de abilități umane, a doua care este despre aptitudini practice și a treia care este despre competențe digitale de înaltă performanță.

Deci lucrurile nu or să fie atât de diferite față de prezent, dar cu siguranță știm modul în care o să înțelegem care dintre aceste joburi ni se vor potrivi mai bine și cât de mult ne dorim să ajungem într-un anumit domeniu. Va fi foarte important să putem să construim pe zona aceasta împreună cu ei, de a câștiga încredere de sine, de a-și cunoaște profilul, de a înțelege și ce interese au și cum să înceapă să își construiască competențele în direcția respectivă.

Deci, într-un cuvânt, parteneriatul cu TikTok pune bazele unei intervenții educaționale de lungă durată care o să ne ajute nu doar să creăm impact, dar ne dorim scalabilitate și sustenabilitate, pentru că credem că tinerii pot să ducă mai departe aceste lucruri, iar practic, in ceea ce priveste partea de sustenabilitate, să creăm o infrastructură în care studenții în facultățile lor pot crea niște platforme de învățare care să ajute pe oricine vine în domeniul respectiv să înțeleagă despre ce sunt joburile viitorului perfect.

Ce alte campanii de responsabilitate socială (CSR) aveți în plan pentru viitor?

Łukasz Gabler: În general, lucrăm în trei domenii principale în ceea ce privește CSR.

Primul este provocarea climatică cu care ne confruntăm. Așadar, promovăm materiale educaționale în principal pe platformă pentru a fi mai vizibili. Al doilea domeniu este legat de tineri și de problemele legate de ocuparea și dezvoltarea economică și schimbarea tehnologică. Și al treilea aspect foarte important este problema sănătății mentale.

Cred că aceasta este o problemă comună pentru multe țări și regiuni. Susținem, de asemenea, organizații, proiecte și persoane care lucrează în acest domeniu pentru a îi putea ajuta pe cei care au nevoie de acest tip de suport, sprijin emoțional și psihologic în viața lor.

