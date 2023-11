Articol susținut de JTI România Joi, 02 Noiembrie 2023, 16:48

Astăzi, la Centrul Vămii Române pentru Formarea Echipelor Canine din Pantelimon, a fost lansată campania publică anticontrabandă cu mesajul „Legea e bună”, derulată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova și Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit ACTIV, cu sprijinul JTI.

„Legea e bună”, nouă campanie anticontrabandă în România și Republica Moldova Foto: faracontrabanda.ro

Campania se va desfășura simultan pe ambele maluri ale Prutului, în România și Republica Moldova, mesajul fiind promovat pe panotaj stradal în București, regiunile de frontieră din sudul și estul țării, în Chișinău și în raioanele moldovenești cele mai afectate de comerțul ilicit, precum și pe TVR, TVR Moldova, TVR Info și online pe www.faracontrabanda.ro, www.facebook.com/faracontrabanda.ro, pentru o perioadă de o lună.

„Legea e bună” urmărește creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale contrabandei cu țigarete: alimentarea crimei organizate, prejudicierea bugetului statului, stoparea dezvoltării economice a localităților de frontieră.

Potrivit ultimelor date Novel Research, piața neagră a țigaretelor se situa în septembrie 2023 la 8,3% din totalul consumului, nivel relativ constant față de lunile anterioare, dar mai ridicat decât media anuală de 7,1% din 2022. Printre noutățile demne de menționat pentru cercetarea Novel din septembrie este apariția Bulgariei printre principalele surse pentru produsele de pe piața neagră. Cu o pondere de 16,8% și o tendință ascendentă în ultimul an, produsele din țara vecină se situează pe locul al treilea din punct de vedere al provenienței, după Duty Free și Cheap Whites.

Alți 22 de câini în punctele vamale, cu sprijinul JTI

„Unul dintre obiectivele principale ale Autorității Vamale Române este protejarea intereselor financiare ale României in special și ale Uniunii Europene în general și facilitarea comerțului legal. Această campanie lansată astăzi de JTI, precum și donația celor 22 de câini care completează efectivele echipelor canine active în birourile vamale din toată țara, sunt parte a programelor desfășurate de Autoritatea Vamală Română în parteneriat cu JTI, de mai bine de 13 ani. Avem convingerea că promovarea mesajului campaniei și în regiunea de sud a țării, la granița cu Bulgaria, va avea efectul scontat, în sensul reducerii micului trafic cu anumite produse, inclusiv țigarete. Autoritatea Vamală Română va continua atât aplicarea unor măsuri ferme în scopul reducerii contrabandei, cât și implementarea unei serii de acțiuni specifice de prevenire și combatere a traficului ilicit în colaborare cu instituțiile abilitate ale statului român, cu autoritățile din țările vecine, organizațiile internaționale de profil, precum și cu mediul privat care contribuie în mod constant și corect la bugetul statului”, a declarat Președintele Autorității Vamale Române, Ion Cupă.

„Poliția de Frontieră Română este permanent implicată în acţiuni derulate pe linia combaterii traficului cu produse de contrabandă, rezultatele obţinute fiind foarte bune. Astfel, în primele nouă luni ale anului, în urma eforturilor susținute ale polițiştilor de frontieră, au fost confiscate aproximativ 3,5 milioane pachete cu ţigări, precum şi peste 27 tone tutun. În comparație cu perioada similară din 2022 se constată o dublare a numărului pachetelor de țigări reținute. Poliția de Frontieră va continua să se afle în prima linie pentru combaterea contrabandei, țigaretele numărându-se printre cele mai traficate produse la frontierele țării”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor de poliţie Victor-Ştefan Ivaşcu.

„Campaniile publice reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de comunicare directă cu cetățenii, dar și de evidențiere a unor pericole pentru societate. Comerțul ilegal constituie un fenomen cu consecințe grave, și, în acest context, Poliția Română desfășoară atât acțiuni de prevenire, cât și de combatere a acestui fenomen. Astfel, pe lângă această campanie realizată atât la nivel național, cât și în Republica Moldova, Poliția Română va continua să efectueze activități pentru destructurarea rețelelor infracționale specializate în contrabanda cu țigarete” a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române - chestor de poliţie Aurel Dobre.

„Depistarea cazurilor de contrabandă cu produse de tutungerie este una din prioritățile Serviciului Vamal, deoarece urmare a produselor de contrabandă introduse în țară și puse în liberă circulație, în bugetul de stat nu sunt achitate taxe și impozite, ceea ce înseamnă mai puțini bani la bugetul de stat și pentru lucrurile vitale precum sănătate, educație, asistență socială și infrastructură. De la începutul anului, Serviciul Vamal a prevenit 65 de cazuri de transportare ilicită a produselor de tutungerie. De menționat că, în anul curent au fost depistate și înregistrate 9 tentative de introducere ilicită în Republica Moldova a țigărilor fabricate clandestin cu indicarea denumirii unor branduri de țigări ce se fabrică în Republica Moldova, inclusiv cu falsificarea timbrelor de acciz, și care ulterior erau transportate atât din Ucraina în Republica Moldova, cât și din Ucraina în România. Totodată, ofițerii vamali în conlucrare cu procurorii au depistat o fabrică în care se produceau clandestin țigări. Țigările contrafăcute nu doar presupun pierderi financiare la bugetul țării, dar și un risc pentru sănătatea consumatorilor. Astfel, reconfirmăm angajamentul în contracararea traficului ilicit de țigări și în acest sens vom continua conlucrarea cu instituțiile naționale și cele internaționale”, a menționat directorul adjunct al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Nicolae Vutcariov.

„Prevenirea și combaterea contrabandei reprezintă una din prioritățile Poliției de Frontieră. Prin urmare, la frontierele Republicii Moldova sunt întreprinse în permanență, independent sau împreună cu alte autorități abilitate, acțiuni speciale în toate zonele de competenţă, pentru a deconspira activitatea persoanelor implicate în contrabandă. În lupta pentru eliminarea contrabandei și altor ilegalități conexe este foarte important parteneriatul între instituții. Doar împreună, prin consolidarea capacităților vom reuși să diminuăm impactul negativ adus țării” a menționat șefa adjunctă a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, Diana Salcuțan.

„Serviciul Fiscal de Stat susține plenar toate inițiativele care au drept scop informarea contribuabililor, conformarea la respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și descurajarea acestora de a recurge la acțiuni contrare cadrului legal. De asemenea, autoritatea fiscală examinează în permanență și identifică segmentele din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală, aplică cele mai simple și mai eficiente tratamente pentru a atenua riscurile de neconformare pentru a spori nivelul de conformare fiscală voluntară. Urmare a acțiunilor efectuate, obligațiile fiscale calculate la Bugetul Public Național de către contribuabilii monitorizați, în 9 luni ale anului 2023 au înregistrat o creștere cu 22% comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar obligațiile fiscale achitate - o creștere cu 10%. Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 35%, iar ponderea impozitelor și taxelor achitate la un leu vânzări a înregistrat o creștere de 31%.”, a declaratPetru Griciuc, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat din Moldova.

„Scăderea contrabandei înseamnă creșterea vânzărilor de pe piața legală și implicit a sumelor pe care le virăm la buget. Anual, plătim statului peste 5,5 miliarde de lei reprezentând accize, TVA și alte taxe, în pondere de circa 80% din cifra de afaceri. De asemenea, JTI se numără printre cele mai profitabile companii din România, în condițiile în care avem și programe de investiții în derulare. Deși calendarul de majorare a accizelor stabilit în 2022 tocmai a fost modificat, iar în prezent în Parlament se află în dezbatere nu mai puțin de zece inițiative legislative anti-tutun, sperăm să reușim să continuăm ceea ce am început în urmă cu 30 de ani: să investim, să producem, să exportăm, să ne implicăm în comunitate și să fim un bun partener al autorităților pentru combaterea pieței negre”, a precizat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„ACTIV este singurul ONG din România dedicat combaterii comerțului ilegal prin acțiuni de informare și educare a publicului. Campaniile de tipul celei care se lansează astăzi se numără printre cele mai eficiente instrumente de schimbare a percepției unei mari părți a populației cu privire la comerțul ilicit, mai ales în localitățile de frontieră. „Legea e bună” vine cu un mesaj puternic, care sperăm să ajungă acolo unde este nevoie și să aibă rezultatele așteptate”, a declarat Daniel Mărăcineanu, coordonatorul ACTIV.

JTI a fost prima companie de tutun care a semnat un Protocol pentru combaterea contrabandei în anul 2005, mai întâi cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, apoi în anul 2008 cu Autoritatea Națională a Vămilor, respectiv în 2014 cu Direcția Generală a Vămilor. Peste 60 de câini special instruiți pentru depistarea drogurilor, produselor din tutun și a numerarului au fost donați de JTI în ultimii 13 ani Autorității Vamale. O donație pentru alți 22 de câini, aflați deja în pregătire la Centrul de formare a echipelor canine din Pantelimon, a fost semnată pe 1 noiembrie cu Autoritatea Vamală.

În 2013,compania a semnat un Protocol de Cooperare cu Poliția de Frontieră, reînnoit în anul 2018, iar în 2019 JTI a donat echipamente de ultimă generație necesare monitorizării frontierelor. Recent, JTI a donat Gărzii de Coastă o dronă și alte echipamente.

De asemenea, JTI România derulează campanii publice anti-contrabandă în parteneriat cu autoritățile din anul 2010. Campaniile au fost extinse în ultimii doi ani și în Republica Moldova.

