Polițiștii iau în calcul mai multe scenarii în cazul Laurei Roșca, cunoscută în lumea muzicii drept DJ Lalla, în vârstă de 34 de ani, care a fost găsită joi dimineață fără suflare pe plaja din Mamaia.

Laura era originară din Turda, dar locuia în București, tânăra având o emisiune la postul Radio 3Net „Florian Pittiş" al Radiodifuziunii Române, iar lumea o știa și de la diverse evenimente.

DJ Lalla, așa cum o știau prietenii și ascultătorii, a fost găsită în zona hotelului Diplomatic în jurul orei 10, iar anchetatorii spun că nu avea urme vizibile de violență pe corp.

Conform Focus Press, Laura venise la mare în urmă cu trei zile, la un prieten care locuiește în Mamaia.

Joi dimineață a plecat să vadă răsăritul pe plajă, dar nu s-a mai întors.

Potrivit ultimelor sale postări de pe rețelele de socializare, Laura ar fi suferit o depresie.

Pe contul de Instagram al tinerei ultima postare este de miercuri, fiind vorba de un filmuleţ care o are în prim-plan pe DJ Lalla, iar clipul este însoţit şi de un mesaj audio în limba engleză:

„Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!”. De altfel, titlul postării este „Make sure it’s all worth it!”, iar tagurile sunt: #fvckdepression #lalla #lallaland #wonderlust #motherofdragons #ballauri #standtall #itdoesgetbetter.

Variantele luate în calcul de anchetatori

Anchetatorii iau în calcul două variante: suicid sau accident, potrivit presei locale. Tânăra a fost găsită îmbrăcată într-un tricou de înot și slip, de aceea se ia în considerare și scenariul în care DJ Lalla s-a aventurat în mare și s-a înecat.

Cu toate acestea, polițiștii nu exclud nici varianta unei crime, notează Replica Online.

Mama tinerei a ajuns vineri la morga Spitalului Județean Constanța, potrivit Ziua de Constanța.

Tatăl Laurei a povestit că tânăra a trecut printr-un moment dificil în urmă cu o lună, iar tânăra făcea terapie cu un specialist.

Acesta ia în calcul că fiica lui era în depresie sau că ar fi consumat prea mult alcool înainte de tragedie.

„Din câte știu era o înotătoare foarte bună. Ori că poate consumase alcool, sau o fi fost vreo stare depresivă. Ea, acum vreo lună, a avut o depresie și a fost internată, dar în ultima perioadă am înțeles că se simțea foarte bine”, a declarat tatăl ei.

Trupul Laurei a fost găsit de o turistă care se plimba pe plajă. A fost identificată după tatuaje și o brațară pe care o purta.