ESENTIAL Joi, 28 Septembrie 2023, 18:30

0

O tânără care a fost găsită moartă pe plajă, joi, în staţiunea Mamaia, a fost identificată ca fiind Laura Roşca, cunoscută ca „DJ Lalla”, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

Poliția Română Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com

Tânăra în vârstă de 34 de ani originară din Turda avea o emisiune la un post de radio din Bucureşti.

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, în jurul orei 10,20, poliţişti din cadrul Poliţiei staţiunii Mamaia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe plajă, se află cadavrul unei persoane de sex feminin. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Pe contul de Instagram al tinerei ultima postare este de miercuri, fiind vorba de un filmuleţ care o are în prim-plan pe DJ Lalla, iar clipul este însoţit şi de un mesaj audio în limba engleză:

„Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!”. De altfel, titlul postării este „Make sure it’s all worth it!”, iar tagurile sunt: #fvckdepression #lalla #lallaland #wonderlust #motherofdragons #ballauri #standtall #itdoesgetbetter.

Poliţiştii încă nu au stabilit împrejurările în care femeia şi-a pierdut viaţa şi continuă cercetările în acest caz.

„Cadavrul nu prezenta urme vizibile de violenţă. În cauză, cercetările continuă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

FOTO Articol: Vlad Ispas / Dreamstime.com.