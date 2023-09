ESENTIAL Marți, 19 Septembrie 2023, 16:34

Cristian Plută, director adjunct al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), reținut de DNA, a primit mita de 20.000 de euro de la managerul Spitalului Colentina, George Mirel Cristescu, într-o pungă din hârtie, conform referatului procurorilor. Banii i-au fost dați de Cristescu într-un restaurant, pentru a-l ajuta să fie numit la conducerea Spitalului Colentina. Conform procurorilor, Cristian Plută i-a propus directoarei instituției, Oana Sivache, să împartă banii din mită și chiar a mers cu Cristescu să i-l prezinte la spital, unde femeia era internată.

Cristian Plută, directorul adjunct al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Cristian Plută, directorul adjunct al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) - instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei - și managerul Spitalului Colentina din București, George Cristescu, au fost reținuți de DNA. În același dosar au fost reținuți omul de afaceri Alexandru Paul Dumitru (SC Palex Construcţii Instalaţii) și Silviu Stăncilă, intermediar al mitei. Un alt intermediar, Cristian Ion, a fost plasat sub control judiciar.

Conform procurorilor, Plută ar fi primit mită 20.000 de euro de la George Cristescu, pentru a-l numi la conducerea unității medicale. De asemenea, directorul adjunct al Administraţiei Spitalelor ar fi primit 5% din valoarea unor contracte pentru a favoriza anumite firme să câştige mai multe licitaţii.

Plută a mers la spitalul la care directoarea Administraţiei Spitalelor era internată pentru a i-l prezenta pe Cristescu

În referatul prin care cer instanței arestarea preventivă a celor patru, consultat de HotNews.ro, procurorii DNA dau detalii despre modul în care Cristian Plută a acționat pentru primirea mitei, el încercând să o convingă să participe la „afacere” și pe directoarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Oana Sivache, căreia i-a propus să împartă banii. Sivache este cea care l-a denunțat pe Plută la DNA.

În referatul cu propunerea de arestare procurorii spun că în luna aprilie martora (n.r.- Oana Sivache) a fost abordată de Cristian Plută, care i-a spus că are nevoie de bani pentru a-şi construi o casă și că are de gând să perceapă de la firmele de construcții, pentru atribuirea contractelor, un comision de 10% din valoarea contractelor de reparaţii pentru toate spitalele din subordinea instituției.

De asemenea, Plută i-a spus directoarei instituției că este în căutarea unui manager pentru Spitalul Colentina şi că are o persoană dispusă să plătească 20.000 euro pentru acel post, propunându-i Oanei Sivache să împartă banii din mită. Intermediarul Silviu Stăncilă şi noul director al spitalului să primească şi ei bani din contractele spitalului.

Femeia a înregistrat toate discuțiile cu Plută, iar înregistrările au fost predate DNA.

Procurorii spun, în referatul cu propunerea de arestare că, pentru a o convinge pe martoră (Oana Sivache) să fie de acord cu numirea lui Cristescu, dar și cu primirea mitei promise de 20.000 euro, Plută a mers să i-l prezinte pe Cristescu în 17 mai, la Spitalul Colentina, unde femeia era internată. „Inculpatul Cristescu George-Mirel era prezentat ca un candidat pentru funcția de manager interimar la Spitalul Colentina iar (.....) ca un garant că înțelegerea avută inițial (care presupunea remiterea sumei de 20.000 euro în scopul numirii în funcția respectivă). Altfel, prezența lui la spital în acea zi nu se justifică, el nefiind nici angajat al ASSMB ori al vreunui spital”, spun procurorii.

Întâlnire în restaurant

Conform referatului procurorilor, femeia s-a întâlnit cu Plută în 2 aprilie, la un restaurant din București, și au discutat despre numirea unui nou manager la Spitalul Colentina:

„Martora (.....) a declarat că numitul Plută Cristian i-a zis că, dacă nu se opune cineva (cu referire la viceprimarul Capitalei), persoana despre care știe că se numește Silviu are o persoană care ar vrea să vină manager și ar fi dispusă să dea suma de 20.000 euro pentru acest lucru. Martora a precizat că, pe moment, numitul Plută Cristian nu i-a zis numele persoanei, însă, ulterior, la birou, numitul Plută Cristian a reluat discuția despre Colentina și i-a cerut persoanei despre care i-a vorbit în data de 02.04.2023 un CV.

În aceeași zi, a primit CV-ul persoanei respective și a aflat că aceasta se numește Cristescu George-Mirel. Martora a declarat că nu i-a dat foarte multe detalii despre această persoană, doar că va da această sumă de bani. Revenind la subiectul întâlnirii avute, martora a precizat că numitul Plută Cristian i-a zis că suma de 20.000 euro va fi împărțită între ea și Plută Cristian, iar noul manager și persoana cu numele Silviu vor rezolva din contracte viitoare partea lor”.

Miza numirii lui George Cristescu

Procurorii spun că miza numirii lui George Cristescu la conducerea Spitalului Colentina era obținerea unor sume mari de bani - mită - din organizarea de licitații frauduloase la unitatea medicală.

Șpaga, dată în restaurant într-o pungă de hârtie

După numirea lui George Mirel Cristescu în funcţia de manager al Spitalului Colentina, în 19 iunie, la un restaurant din București, a avut loc o nouă întâlnire între Cristian Plută și Oana Sivache, la care a luat parte și noul director al unității medicale.

Femeia le-a descris procurorilor cum a decurs întâlnirea de la restaurant:

„George Cristescu a venit având la el o servietă bărbătească din piele și o pungă de cadou din carton, pe care le-a așezat pe jos, între el și Cristian Plută.

Cristescu a plecat de la restaurant înaintea lor, s-a ridicat de la masă, și-a luat geanta diplomat de lângă scaun și a indicat cu mâinile sacoșa din carton, lăsată lângă scaunul pe care era așezat Cristian Plută.

După plecarea lui Cristescu, Plută a luat sacoșa din hârtie și a așezat-o în partea cealaltă a scaunului său. Femeia l-a întrebat dacă în sacoșă sunt bani, iar acesta ar fi răspuns, pe un ton scăzut: „sunt douăzeci de mii de euro”.

„Douăzeci de mii de euro. Pentru ce?”, a întrebat martora, iar Plută a răspuns: „pentru ce am vorbit”, referindu-se la numirea lui George Cristescu.

După plecarea lui Cristescu, Plută s-a aplecat deasupra sacoșei din carton, a scos un plic alb din aceasta, l-a rupt și i-a arătat martorei două teancuri cu bancnote în euro, fiind legate fiecare la mijloc cu bandă albă din hârtie. După ce s-a uitat la cele două teancuri, Plută a luat unul dintre ele, i-a cerut martorei să deschidă geanta și a pus un teanc în geantă”.

În aceeași zi, femeia a mers la DNA și a predat 100 de bancnote de câte 100 de euro.

„Ăsta este omu'. Joacă în echipă”

În referatul procurorilor este redată și o înregistrare ambientală:

„Cristescu: V-am pus. Uitaţi, aveţi aici! Eu am plecat şi atunci aştept orice când îmi ziceţi, orice, imediat am declanşat. Bine!

Plută: Bine!

Cristescu: Sărut mâna!

Plută: Numai bine!

(...): Ce avem acolo? Ce avem, mă!?

Plută: Stai, mă!

(...): Zi, Plută!

Plută: Boss, omu' e O.K., asta spun, e...

(...): Ce avem în pungă? 20.000? Pentru?

Plută: Păi...

(...): Eu am crezut că ţi i-a dat deja sau că urmează să-i dea.

Plută: Hai, mă! Eu las lucrurile să curgă elegant, şefa!

(...): Da, mă, da' hai că vorbim noi între noi acum. Vine omu' cu 20.000 aici! Eu mă simt prost. Deci, fii atent că îmi bate inima! Nu, deci eu mă simt prost rău de tot. L-am mai şi (cuvânt obscen).

Plută: Ăsta este omu'. Joacă în echipă. (...) Dar acolo e prea mare colcăiala la spitalul ăla şi ăla l-a lăsat de (...) Tu îmi ziceai că e tovarăş”.

Cine este Cristian Plută

Cristian Plută lucrează în ASSMB din 2013, fiind inițial Șef Serviciu Administrativ, apoi Director Administrativ, Director Economic și Director al Direcției de Investiții. Pe 8 martie 2022, viceprimarul Horia Tomescu, care are în atribuții ASSMB, l-a numit director interimar al ASSMB. Numirea a fost făcută după demisia fostului director, numit de administrația Firea.

Pe 24 aprilie 2023 a fost retrogadat în funcția de director general adjunct, în locul său fiind numită director general Oana Sivache, care până atunci a ocupat funcția de director general adjunct.

În anunțul de numire ca director general al Oanei Sivache, Horia Tomescu îi mulțumea directorului Plută pentru activitatea sa.

„În urma deciziei conducerii filialei USR București am numit astăzi în funcția de director general al ASSMB - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pe doamna Oana Sivache. Îi mulțumesc domnului Cristian Pluta cel care a exercitat funcția de director general în ultimul an, an în care ASSMB:

a finalizat compartimentul de terapie acută la Spitalul Dr Victor Babeș,

a achiziționat 9 ambulanțe din fonduri nerambursabile pentru spitalele Colentina, Carol Davila și Victor Babeș,

a accesat finanțări nerambursabile pentru creșterea securității la incendiu pentru 9 spitale,

a depus 29 de proiecte de finanțare componentă Sănătate a PNRR,

finanțează din bugetul local înființarea Băncii de Țesuturi de la Spitalul Colentina,

finanțează din bugetul local proiectarea pentru stații de epurare pentru 14 spitale,

a fundamentat pentru 2023 un buget record de 660 milioane lei din care 82 milioane cheltuieli din fonduri nerambursabile și 345 milioane lei investiții.

Îi urez succes doamnei Oana Sivache în vederea implementării reformelor profunde din sistemul de sănătate din București, reforme pe care Alianța USRPLUS le-a promis cetățenilor în campania electorală din 2020”, scria Tomescu pe Facebook, în 24 aprilie.

Potrivit declarațiilor de avere depuse de-a lungul timpului, în 2017, Plută avea în proprietate doar 3 mașini: un Renault, un Volvo și o Dacia. În perioada 2022-2023, când a ocupat funcția de director general al ASSMB, averea sa a crescut cu 3 proprietăți: două terenuri și o casă.

ASSMB are în subordine 19 spitale din București, între care Spitalul Colentina, și este condusă de Oana Sivache, cea care l-a denunțat pe Cristian Plută.

Cine este George Cristescu, managerul Spitalului Colentina

George Mirel Cristescu a fost numit în luna mai a acestui an în funcția de manager interimar al Spitalului Colentina din Capitală.

Și numirea acestuia a fost anunțată atunci (în 22 mai), pe Facebook, de viceprimarul Capitalei Horia Tomescu:

„Noul manager interimar al Spitalului Clinic Colentina este domnul doctor George Mirel Cristescu, un specialist cu activitate profesională neîntreruptă de peste 25 de ani în cadrul Sistemului de Asigurări de Sănătate din România.

De-a lungul acestei perioade, a ocupat mai multe poziții de conducere în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Constanța, inclusiv cea de președinte-director general al instituției în perioada 2016-2019.

Domnia sa a acceptat să se alăture echipei noastre și avem încredere că experiența sa își va lăsa amprenta în cadrul Spitalului Clinic Colentina, având ca scop o evoluție a calității seviciilor medicale și a îmbunătățirii siguranței pacientului”.

George Mirel Cristescu a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Constanţa, inclusiv pe cea de preşedinte-director general al instituţiei în intervalul 2016-2019, conform Ziua de Constanța.

Cristescu a fost revocat din funcția de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Constanţa în februarie 2019, în urma unui control al CNAS care a scos la iveală nereguli legate de modul de acordare a concediilor medicale, a scris replicaonline.ro. El a atacat în instanță decizia de revocare, dar a pierdut procesul.