ESENTIAL Vineri, 25 August 2023, 14:53

0

Orașul Italian Milano a înregistrat cea mai caldă zi de când se fac observații meteo, cu o medie de 33 C pe data de 24 august. La Milano există date meteo de la 1763, iar recordul precedent data din 2003, scrie Reuters.

Milano Foto: Shutterstock

Recordul a fost înregistrat la stația meteo Milano Brera. Minima a fost de +28,9 C joi, iar maxima, de +37,8 C. În 11 august 2003, maxima a fost de +38,3 C, iar media zilei a fost de +32,8 C, record ce a fost depășit acum.

Temperaturi de peste 37 C s-au înregistrat rar la Milano foarte rar în ultimele decii, în ani precum 2003, 1975, 2017, 2023, 1998 și 1982 .

August 2003 a fost cea mai caldă lună la Milano, cu o medie de +28,7 C, în timp ce în iulie 2015 media a fost de +27,9 C.

Cea mai rece noapte de august la Milano a fost în 1969, cu o minimă uluitoare de +7,8 C.

Iarna lui 1956 au adus singurele temperaturi de -15 C în orașul din nordul Italiei, în timp ce în 1991 au fost sub -12 C. Luna ianuarie poate aduce, în mod excepțional temperaturi de peste 20 C, cum s-a întâmplat în 1982, 2000 și 2007.