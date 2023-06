ESENTIAL Vineri, 16 Iunie 2023, 11:04

Cluj Innovation Days (CID), conferința anuală organizată de Cluj IT Cluster, cea mai mare și reprezentativă asociație de profil din România, a adus împreună câteva sute de participanți în cele trei zile în care s-a desfășurat, marcând, încă odată, poziționarea Clujului ca un adevărat hub al inovării.

Andrei Kelemen Foto: Cluj IT Cluster

Cea de-a unsprezecea ediție a conferinței Cluj Innovation Days a reunit, în cele trei zile, aproape 500 de participanți interesați să afle care sunt cele mai noi informații din ecosistemul de inovare clujean. Evenimentul a avut loc sub motto-ul: Tech Nation - Building a brighter future for Romania through technology, subliniind necesitatea apelării la soluții precum cele oferite de Cluj IT și membrii săi, pentru construirea un viitor mai luminos pentru România, prin tehnologie.

Momentul cel mai important al conferinței l-a reprezentat lansarea oficială a Centrului de Inovare Digitală pentru Societate – eDIH4Society, care va livra servicii valorând aproape 4 milioane de euro, în următorii 3 ani, contribuind la accelerarea transformării digitale a instituțiilor publice din administrație și sănătate, precum și a companiilor de producție din Regiunea Nord-Vest.

Propus de un consorțiu condus de Cluj IT Cluster și format din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Universitatea din Oradea, eDIH4Society este cea mai importantă inițiativă regională privind digitalizarea, rolul său fiind unul esențial în implementarea programului Europa Digitală, al Comisiei Europene.

Mai exact, eDIH4Society va furniza servicii specializate legate de utilizarea soluțiilor de securitate cibernetică, robotică și automatizări de procese, va asigura transferul de expertiză și know-how și, de asemenea, va furniza cursuri de dezvoltare de competențe digitale avansate și consultanță pentru atragerea de finanțări pentru digitalizare.

”Am constatat cu ocazia celei de-a 11-a ediții a Cluj Innovation Days un interes crescând al companiilor și organizațiilor pentru digitalizare și tehnologie. Am avut sute de reprezentanți de companii care au venit la conferința noastră anuală din dorința de a afla mai multe despre ce pot face în acest domeniu. Și am convingerea că nu au plecat dezamăgiți. Evenimentul a fost un context perfect pentru noi de a lansa Hub-ul de Inovare Digitală pentru Societate prin care vom aduce digitalizarea mai aproape de companiile din Regiunea Nord-Vest. Ne pregătim ca din toamnă să facem disponibile servicii gratuite pentru IMM-uri, pentru administrațiile publice și instituțiile din sectorul sănătății, servicii ce vor acoperi nevoi reale ale organizațiilor respective. Și am mai constatat un lucru: se vorbește tot mai mult despre importanța abordării concrete a sustenabilității, inclusiv în mediul de business. Europa discută de mai multă vreme despre acest subiect, iar acum am ajuns în faza în care Parlamentul European a trecut la legiferare. Eu cred că și mediul de business românesc trebuie să facă pașii necesari în acest direcție cât mai repede posibil și de aceea Cluj IT își propune să dedice subiectului un eveniment special pe care îl vom organiza în toamna acestui an. Vrem să aducem mai multă lumină asupra lui și să înțelegem, împreună, care sunt provocările și oportunitățile viitoare. Vom reveni cu detalii către toți cei interesați.”, a precizat Andrei Kelemen, CEO-ul clusterului Cluj IT.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca participă în cadrul proiectului eDIH4Society cu 14 laboratoare pentru domenii precum Inteligență Artificială, Robotică, Digitizare și Digitalizare, de asemenea pe partea de Cybersecurity și Distributed Services, oferind servicii de consultanță, de proiectare, dar și de utilizare a echipamentelor pe care Universitatea Tehnică le are. La rândul său, Universitatea din Oradea participă cu trei laboratoare la proiect: un laborator de inovare, unul de productică și un laborator așa-numit intel build, toate fiind parte a Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică. De altfel, în cadrul eDIH4Society, Universitatea din Oradea și-a propus să sprijine 120 de IMM-uri și 30 de instituții în procesul de transformare digitală.

Cel de-al treilea partener al Cluj IT Cluster, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, și-a propus să promoveze în rândul membrilor săi oportunitățile pe care eDIH4Society le oferă, scopul fiind acela de accelerare a transformării digitale.

Nu în ultimul rând, la Cluj Innovation Days a fost reprezentat și consorțiul proiectului DigiSkills, unde Cluj IT Cluster este partener cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, dar și cu compania de consultanță Business Saga. Prin intermediul acestui proiect, companiile mici și mijlocii care vor să facă pași concreți pentru transformarea digitală, fie prin adoptarea de soluții de digitalizare a activității, fie prin accederea angajaților proprii la cursuri care să-i ajute să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare pentru a ține pasul cu provocările actuale, au fost informați și li s-a oferit consultanță pentru a înțelege mai bine beneficiile înrolării în acest proiect.

Au stârnit un interes deosebit cursurile gratuite propuse de acest consorțiu, în special cele destinate programatorilor cu experiență, așa cum sunt cursurile Java, Python, RPA și Testare Software. Posibilitatea oferită de proiect de a deconta costurile de certificare a fost aspectul cel mai important, remarcat de participanții la eveniment.

Chiar în aceste zile, cei dornici să treacă la un alt nivel în privința cunoștințelor și abilităților Java și care au cel puțin doi ani de experiență, se pot înscrie la cursul ”Advanced Java”, susținut în regim gratuit, prin completarea unui formular de aplicare. La finalul cursului ei pot obține certificarea internațională ORACLE sau echivalentă.

Standul DigiSkills a fost parte a proiectului „inFORMAT 4.0” (DigiSkills) – ID 140659, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și derulat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Business Saga și CLUJ IT Cluster.

Cluj Innovation Days s-a remarcat și printr-o prezență consistentă a tinerei generații, atât din perspectiva companiilor, cât și din perspectiva celor care au venit în calitate de participanți la conferință. Este un semnal foarte bun pentru viitorul industriei, demonstrând că Clujul este un oraș al inovării.

Cluj Innovation Days este evenimentul care s-a impus de-a lungul timpului ca unul major în industria IT din țara noastră. Informații detaliate despre activităţile din timpul conferinţei se pot obține accesând website-ul: https://clujinnovationdays.com.