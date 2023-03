ESENTIAL Joi, 30 Martie 2023, 09:08

Vlad Barza • HotNews.ro

Dimineața de joi a adus temperaturi foarte scăzute în țară, mai ales în zonele montane înalte, unde au fost sub -15 C. În aproape toată țara au fost temperaturi negative, iar cel mai gros strat de zăpadă este la Bâlea Lac: peste doi metri.

Temperaturile la ora 8 pe 30 martie 2023 Foto: ANM

Cel mai rece a fost la Omu, în Bucegi (-17 C) și la Bâlea Lac (-15 C). La Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc și Stâna de Vale au fost -12 grade, iar la Joseni și Toplița, -10 C.

Minimele nopții au fost de -5 grade la București, - 7 la Brașov și Târgoviște și de -6 la Deva și Cluj.

Cel mai cald a fost în Banat și Dobrogea, unde au fost temperaturi pozitive. Au fost +4 C la Moldova Nouă, +3 la Jimbolia și +2 C la Gura Portiței.

Strat de zăpadă este doar la peste 1.000 m altitudine, iar la peste 2.000 m altitudine grosimea stratului trece de 150 cm.

Vremea se încălzește în zilele următoare.