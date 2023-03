De Bine - proiect Banca Transilvania Luni, 06 Martie 2023, 09:29

Este doctor, dar scrie istorie în medicină. În cadrul noului episod al proiectului “De Bine”, demarat de Banca Transilvania, aflăm povestea unui medic care în 2004 a realizat un transplant de cornee de la un ochi la celălalt, în premieră națională. Este vorba despre doctorul Dorin Chiseliță, care, după o cercetare amplă, a schimbat dogma în ceea ce privește tratamentul glaucomului la nivel internațional.

Dr. Dorin Chiseliță Foto: Banca Transilvania

Spuneți-mi, vă rog, despre acea cercetare care a scris istorie în medicină.

Dorin Chiseliță: Studiul pe care l-am imaginat era un studiu foarte practic, era un studiu prospectiv. Problema era să găsesc pacienți care să aibă glaucom similar la ambii ochi și la care, la un ochi, conform randomizării, făceam operația clasică de trabeculectomie, iar pe celălalt ochi făceam operație de sclerectomie profundă sau invers. După ce am efectuat acest studiu, am încercat să analizez care este situația și am publicat articolul. Articolul a fost publicat foarte repede într-o revistă prestigioasă, Eye Oxford, la care concluzia nu se mai alinia conceptului că procedura nouă este la fel de eficientă ca și cea convențională, cea clasică, dar mai sigură, ci că procedura nouă este mai sigură, dar mai puțin eficientă. Revenind la operația de transplant de cornee, noi o numim autocheratoplastie inversată, pentru că m-ați întrebat și mi-am amintit de ea, sigur că am avut un curaj nebun, curaj care nu mi-a dispărut nici acum, dar nu mai este nebun.

În ce an ați știut că veți avea propria clinică?

Dorin Chiseliță: Am început să mă gândesc la ideea unei activități private undeva prin 1996, 1997. Un motiv foarte important pentru care m-am gândit să fac lucrurile acestea era legat de un gen de frustrare, că ceea ce îmi oferă mie sistemul de sănătate de stat este depășit, mai ales că după 1990 puteam să călătorim, să vedem... și puteam să fac comparațiile, să zicem, doar dintr-o singură direcție. Mi-e greu să cred că într-un spital de stat există în momentul de față, să zicem, 3 lasere care sunt utilizate conceptual, diferit, în tratamentul glaucomului, dar știu că sunt și spitale dotate, fără să dau exemple. Cel puțin până la vremea la care eu am lucrat la clinica oftalmologică din Iași, clinica categoric nu avea dotarea corespunzătoare.

Când erați șef de secție ați făcut referate, bănuiesc, să primiți aparatură. Ce vi se răspundea?

Dorin Chiseliță: Aceasta era o problemă anuală, nici nu mai așteptam răspunsul, că îl știam, nu sunt bani. Era simplu. Era extrem de simplu să se rezolve orice fel de problemă. Ce pot să vă spun e că încă se lucrează cu aparatură învechită, cu instrumentar sau cu dispozitive care și-au dat duhul fizic de ani de zile, dar care încă mai funcționează. Trebuie făcute monumente pe ele că încă mai funcționează de 14 – 15 ani de utilizare.

Dumneavoastră ați ales să investiți aici, cât de mare a fost investiția?

Dorin Chiseliță: Ea a fost progresivă. Acum pot să spun că probabil depășește 3 milioane euro, dar îmi amintesc că primii bani împrumutați au fost 100.000 euro, în leasing era, la care am plătit o dobândă de 18% pentru un an. Pentru un an! Automat, după un an am plătit 118.000 euro. Nu a fost ușor cu procurarea de fonduri, toate lucrurile au fost făcute progresiv.

Aș vrea să vă duc în tinerețe și să vă întorc în curtea spitalului unde ați fost numit prima dată “domnu’ doctor”. Erați cu colegii, îmbrăcăți toți în halate albe, ce vă amintiți din acea zi?

Dorin Chiseliță: Acest lucru se întâmpla la începutului anului 1972, când eram în semestru II, în anul I al facultății de medicină. Atunci studenții de medicină trebuiau să facă practică într-un serviciu spitalicesc sau policinic...

Vă amintiți cum se făcea medicină pe vremea aceea, cu ce mijloace?

Dorin Chiseliță: Pot să spun că medicina pe care am învățat-o și pe care am trăit-o era o medicină serioasă, o medicină mai puțin tehnologizată, dar o medicină mult, mult mai aplecată spre pacient. Relația doctor – pacient era cu totul alta în vremurile acelea. S-a schimbat relația dintre doctor și pacient, cerințele fiind crescute din ambele direcții.

De ce credeți că s-a întâmplat asta?

Dorin Chiseliță: Criza aceasta perpetuă de timp face ca discuția, relația cu pacientul, să fie mai degrabă intermediată de instrumente, de aparate, de computer, de rezultate tipărite, ceea ce nu face bine. Cu ani în urmă, sigur că încercam să-mi răspund la întrebarea “Medicina este o știință sau o artă?” și spuneam că, înainte de toate, este o artă. Acum nu mai spun același lucru, spun că este o știință, singurul lucru ce a rămas din artă este arta de a fi om. Și nu o înveți, o ai sau nu o ai.

Dacă ar fi să definiți meseria dumneavoastră într-un cuvânt, care ar fi acesta?

Dorin Chiseliță: Dar.

Reporter: Ce frumos!

Dorin Chiseliță: Pentru mine a fost un dar. O șansă, un noroc. Și anume, ce mi s-a oferit ... un dar.

Prof. Dr. Dorin Chiseliță este medic primar oftalmolog și fondatorul clinicii Oftaprof din Iași. Este șeful Disciplinei Oftalmologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și șeful Clinicii de oftalmologie din Spitalul de Urgenţă „Sf. Spiridon“. Este membru în Board-ul Societății Europene de Oftalmologie & al Societății Europene de Glaucom și membru al mai multor organizații profesionale internaționale. A făcut peste 35 000 de operații, iar în 2004 a realizat, în premieră națională, un transplant de cornee de la ochiul drept la cel stâng și transplant de cristalin.

