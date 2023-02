ESENTIAL Joi, 02 Februarie 2023, 17:52

HotNews.ro

0

Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, spune că și DNA s-a confruntat cu situații „în care diferite persoane publice au transmis semnale ce ar trebui şi cum ar trebui să facă” şi „nu s-a întâmplat nimic cu dosarul într-un sens sau în alt sens în funcţie de poziţiile publice ale anumitor oameni”. El a răspuns astfel întrebat dacă consideră că ministrul Justiţiei a periclitat soluţia în cazul lui Dan Hosu, şeful fostei şefe a DIICOT Giorgiana Hosu, atunci când a spus că acesta a fost achitat, deși nu există o soluție definitivă a instanței.

Procurorul șef al DNA, Crin Bologa Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

În procesul lui Dan Hosu, în 7 februarie este programat termen la Curtea de Apel București.

Bologa a răspuns, joi, într-o conferință de presă, întrebat despre faptul că Predoiu s-a antepronunțat într-un dosar, că el are încredere în judecători.

„Eu cred că judecătorii sunt destul de echilibraţi, de puternici şi vor soluţiona cauza în conformitate cu legea.

Şi vreau să vă spun că astfel de interpretări se pot face, am avut şi noi cazuri în care diferite persoane publice au transmis semnale către DNA, ce ar trebui şi cum ar trebui să facem şi nu s-a întâmplat nimic cu dosarul într-un sens sau în alt sens în funcţie de poziţiile publice ale anumitor oameni (...)

Ne-am făcut treaba. Eu cred că judecătorii îşi vor face treaba, am încredere deplină, altfel nu am mai trimite dosare în instanţă. (...) Deci am încredere că se va da o soluţie corectă, legală”.

”Și ulterior achitat”

Cătălin Predoiu a fost întrebat, în 18 ianuarie, într-un interviu pentru Europa FM, dacă este mulțumit de activitatea șefilor parchetelor, inclusiv a Giorgianei Hosu, care a demisionat după ce soțul său a fost condamnat.

„Și ulterior achitat. Am putea spune că doamna și-a dat demisia, cu adevărat de onoare, pentru o ipoteză care nu s-a realizat în final”, a răspuns Cătălin Predoiu.

„Nu am verificat informația parvenită din surse neoficiale”

Ulterior, Predoiu și-a cerut scuze, spunând că vina îi aparține exclusiv, pentru că nu a „verificat informația parvenită din surse neoficiale”.

„În cadrul dialogului pe care l-am avut cu moderatoarea, am afirmat că soțul doamnei Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, în realitate procesul nefiind definitiv judecat.

Eroarea comisă a fost fără intenție, de bună credință am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale.

Îmi asum confuzia creată involuntar pe care o regret și prezint scuze publicului. Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informații eronate, culpa îmi aparține în întregime pentru că nu am verificat informația parvenită din surse neoficiale.

Bineînțeles, doresc să reafirm principiul independenței justiției, pe care l-am respectat în toată activitatea mea”, a transmis ministrul Justiției printr-un comunicat de presă.

„O eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”

Ministrul Justiţiei nu s-a oprit aici și după două zile a venit cu noi explicații, spunând că „a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”, iar „sursele neoficiale” înseamnă „lumea juridică”, contrazicându-se apoi că el nu ar fi discutat niciodată cu judecători, procurori sau grefieri despre dosare.

Cătălin Predoiu a făcut aceste declarații la Prima TV, unde a fost întrebat ce înseamnă „sursele neoficiale” pe care le-a invocat atunci când a revenit asupra declarațiilor și și-a cerut scuze.

El a susținut că „nu a fost vorba de altceva decât de o festă de memorie”, fiind convins că acel dosar s-a soluţionat, „din discuţii din afara cadrului statal, din afara cadrului oficial, din medii juridice care n-au legătură cu oficialităţi ale statului”.

„În primul rând, am văzut speculaţiile care s-au făcut, pe care aş vrea categoric să le resping. Nu a fost vorba de altceva decât de o festă de memorie pe care am avut-o.

A fost convingerea mea că acel dosar s-a soluţionat. Eu nu m-am referit la viitor cu intenţia de a influenţa în vreun fel instanţa, ci m-am referit la o informaţie care ţinea de trecut.

Asta a fost convingerea mea din discuţii din afara cadrului statal, din afara cadrului oficial, de aceea am şi precizat că e vorba de surse neoficiale, medii juridice care n-au legătură cu oficialităţi ale statului. Efectiv a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”, a spus Predoiu, citat de News.ro.

„Nu există judecător, procuror, grefier care să poată să pretindă că am avut discuţii măcar în legătură cu dosare concrete”

Chestionat dacă „medii juridice” înseamnă avocaţi, procurori, judecători, Cătălin Predoiu a vorbit despre „lumea juridică, mediul privat, care n-are nicio legătură cu statul”, susținând însă că „nu există judecător, procuror, grefier care să poată să pretindă” că ar fi discutat cu el punctual despre dosare.

”Da. Lumea juridică, mediul privat, n-are nicio legătură cu statul. Nu vreau să mă derobez de această eroare, de aceea mi-am cerut şi scuze, dar departe de mine gândul de a fi dorit să influenţez pe cineva.

De altfel, nici nu ai cum să vrei să influenţezi ceva ce eşti convins că s-a petrecut în trecut.

Pe de altă parte, fac apel şi la notorietatea împrejurării. E cunoscut în sistemul judiciar: nu am avut niciodată discuţii neprincipiale pe vreun dosar sau altul, nici cu judecători, nici cu procurori, nici cu grefieri.

Nu există judecător, procuror, grefier care să poată să pretindă că am avut discuţii măcar în legătură cu dosare concrete sau, cu atât mai mult, să cer ceva într-un dosar sau altul”.

La remarca moderatorului că dacă în 7 februarie Dan Hosu va fi achitat toată lumea va spune, pe bună dreptate: „ministrul ştia dinainte”, Predoiu a spus că ia „martor întreg sistemul judiciar, toţi cei care au interacţionat” cu el:

„Fac apel la discuţia percepţie-realitate. Judecătorii ştiu foarte bine că sunt protejaţi de lege, judecă pe baza probelor, întotdeauna am avut această poziţie, nu cred că poate fi contestat acest lucru, nici pe baza declaraţiilor publice, nici pe baza discuţiilor pe care le-am avut la bilanţuri sau în şedinţele CSM.

Chiar mi-am făcut un principiu de bază, fundamental în activitatea mea: de a opri interacţiunea - dacă a fost vreodată în trecut - între minister şi instanţe şi parchete.

Ministrul Justiţiei nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în dosare. Eu am aplicat acest principiu şi iau martor întreg sistemul judiciar, toţi cei care au interacţionat cu mine.

Nu a existat niciodată nici cea mai mică nuanţă pe care să o fi făcut în legătură cu vreun dosar. A fost pur şi simplu o gafă de memorie”.

G4Media a scris că ulterior acestor declarații Predoiu a avut o întâlnire la sediul Ministerului Justiției cu una dintre judecătoarele din dosarul lui Dan Hosu, convocată oficial pentru a discuta despre prezența magistratului de la Curtea de Apel Bucureşti pe lista de propuneri aprobată de Guvern pentru postul de judecător al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rezultatul selecţiei însă fusese anunțat public de către guvern cu trei luni înainte, în 19 octombrie 2022, conform G4Media.

Condamnarea lui Dan Hosu și demisia Giorgianei Hosu. Între timp, ea s-a pensionat la 48 de ani

În 24 septembrie 2020, Dan Hosu, soțul fostei șefe DIICOT, Giorgiana Hosu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul de corupție în care este judecat. Decizia a fost pronunțată de Tribunalul București, nefiind definitivă.

Conform minutei instanței, magistrații au dispus în cazul lui Dan Hosu 2 ani și 6 luni de închisoare pentru acces ilegal la un sistem informatic și 1 an și 6 luni pentru infracțiunea de instigare la folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unei persoane neautorizate la asemenea informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

El a fost achitat pentru infracțiunile de trafic de influență și de dare de mită. Instanța a dispus contopirea pedepselor principale, urmând ca în final să execute 3 ani de închisoare cu suspendare.

Giorgiana Hosu a fost numită în funcția de procuror-șef al DIICOT în februarie 2020, prin decret semnat de Klaus Iohannis, în pofida avizului negativ dat de Consiliul Superior al Magistraturii. Postul rămăsese vacant în octombrie 2019, după ce Felix Bănilă a demisionat, la solicitarea lui Klaus Iohannis, în urma cazului Caracal.

Giorgiana Hosu a demisionat de la șefia DIICOT după ce soțul acesteia a fost condamnat în dosarul "Carpatica Asig", pentru infracţiunile de instigare la acces ilegal la un sistem informatic şi instigare la folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

După demisia de la conducerea DIICOT, Giorgiana Hosu s-a transferat la Parchetul General.

În iulie 2021, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare a fostei șefe DIICOT Giorgiana Hosu, la 48 de ani.