Ne place Crăciunul pentru că înseamnă familie, bucurie, dragoste, generozitate. Este o perioadă în care alegem ca speranța, emoția și strălucirea să ne guverneze viața. Purtați de dorința de a dărui, Crăciunul este, însă, și o perioadă a exceselor. De la consumul de energie și belșugul cadourilor, până la opulența culinară și abundența ambalajelor. Din ce în ce mai mult și mai des, sezonul sărbătorilor de iarnă își pune amprenta nu doar asupra spiritului nostru, ci și asupra mediului.

Spiridușii sustenabilității la Iulius Town Timișoara și Palas Iași

De aceea, grupul IULIUS, cel mai mare dezvoltator de proiecte mixte de regenerare urbană din România, a dedicat decoraţiunile de sărbători din mall-urile sale cauzei sustenabilităţii. Mai mult, a lansat în proiectele Palas Iaşi şi Iulius Town Timişoara una dintre cele mai ambițioase campanii interactive, prin care cumpărătorii pot contribui la un Crăciun mai prietenos și mai conștient cu mediul înconjurător.

Cum? Simplu, devenind un spiriduș al sărbătorilor sustenabile! Astfel, sub umbrela îndemnului “Tis the season to be ECO”, clienții care vin să se bucure de magia Crăciunului pot aduce cel puțin 10 kg de hârtie, cărți, caiete uzate, cutii de carton, ambalaje sau felicitări, iar în schimb vor primi premii și vouchere de cumpărături.

Ideea campaniei a fost inspirată de o altă acţiune similară organizată de IULIUS, în toamnă. Atunci, ieşenii au donat la Palas peste 10 tone de hârtie, iar cu o parte au fost create decorațiuni pentru Crăciun, prin tehnica Papier mâché, care pot fi admirate în mall-urile IULIUS.

Acum, maculatura colectată va fi transformată în noi produse sau decorațiuni pentru sărbătorile pascale de anul viitor. Surplusul colectat este reciclat cu ajutorul Recycle International.

Pentru că a fi eco este o responsabilitate ce se educă de timpuriu, în mall-urile IULIUS din Suceava, Cluj-Napoca şi Timişoara, copiii participă, în decembrie, la ateliere creative de reciclare. Cei mici vor demonstra că viața unui PET, a unui ambalaj sau a unei coli de hârtie nu se termină odată ce ai scris într-un caiet sau ai despachetat un cadou, ci că acestea pot fi transformate în mici decoraţiuni de Crăciun.

Târguri de Crăciun și magia luminițelor de sărbători

„Bucurie” și „magie” sunt cuvintele care descriu cel mai bine atmosfera care a pus stăpânire pe toate mall-urile IULIUS. Anul acesta, Palas Iași își așteaptă vizitatorii cu decorațiuni sustenabile și luminițe care au tematica Circus.

Mari și mici îl vor putea întâlni pe Moș Crăciun, iar concertele Filarmonicii de Stat „Moldova Iași” imprimă magie. În atmosfera încărcată de spectacolul colindelor și spiritul sărbătorilor, ieșenii se pot delecta cu o ceașcă de ceai sau ciocolată caldă în zona de food court sau la restaurante.

La Iulius Mall Iași este Glow Xmas, cu decorațiuni pe bază de LED, iar în ianuarie, cei care participă la un concurs dedicat, pot câștiga o astfel de decorațiune.

Iulius Mall Suceava are anul acesta o temă polară, unde pinguinii sunt vedeta. Și aici, sucevenii pot admira decorațiuni realizate din hârtie reciclată.

La Iulius Town, timișorenii sunt așteptați la cel mai vesel târg de Crăciun. Căsuţe rustice cu bunătăţi şi produse locale, concerte cu artiști îndrăgiți și o roată panoramică fac deliciul copiilor, dar şi al celor mari. De asemenea, artişti şi grupuri vor cânta colinde şi melodii tradiţionale, iar ansambluri folclorice vor întregi atmosfera de sărbătoare cu spectacole de datini şi tradiţii de iarnă. Anul acesta, Iulius Town are ca tematică decorativă muzica, în acest sens putând fi admirate decorațiuni cu instrumente muzicale.

Şi la Cluj-Napoca, în zona Iconic Garden din proximitatea Iulius Mall s-a dat startul serilor în care răsună colinde și cântece de iarnă, au loc spectacole și activități pentru cei mici, dar și pentru cei mari, nu lipsește vinul fiert, turta dulce, bunătățile de sezon, tradiționalul carusel, trenulețul lui Moș Crăciun și decorațiunile ce completează atmosfera. În mall, ne bucurăm împreună de Crăciunul Cosmic, așa că decorațiunile din jurul bradului sunt pilotate de ursuleți cosmonauți, miile de luminițe au fost aprinse, iar Curtea de Onoare s-a „transformat” într-o veritabilă stație spațială uriașă, de unde se pregătește „lansarea” unei rachete inedite.

Distracție la patinoar

Amatorii sporturilor de iarnă își pot etala piruetele și mișcările grațioase pe gheață, la patinoarul Palas Ice, singurul din Iaşi.

Universul IULIUS este anul acesta despre strălucire, bucurie, căldură, generozitate, toate dublate de o doză considerabilă de responsabilitate față de mediu și conștientizarea că gestul fiecăruia dintre noi contează pentru o lume mai curată.

