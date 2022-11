Parteneriat media Joi, 10 Noiembrie 2022, 15:15

​La GoTech World, cel mai mare eveniment de business din domeniul IT & Digital din Europa Centrală și de Est, ce a avut loc pe 3 și 4 noiembrie, la Romexpo, reprezentanții Administrației Prezidențiale și ai guvernelor României și Republicii Moldova au pus accent pe ideea creării de oportunități pentru dezvoltarea intensă a industriei de IT și a extinderii proceselor de digitalizare în economia românească.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj în deschiderea oficială acelei de-a XI-a ediții GoTech World. Acesta a fost prezentat de Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial în cadrul departamentului Politici Economice și Sociale al Administrației Prezidențiale și adus în prim-plan ideea progresului tehnologic prin care trece România în ultimii ani.

„În lumea de astăzi, transformarea digitală a devenit o prioritate cheie pentru tot mai multe națiuni. Ne bucurăm că și România se îndreaptă, cu pași ambițioși, către economia și societatea digitală. În mod remarcabil, industria IT&C a înregistrat o dinamică spectaculoasă în ultima perioadă, cu o creștere de două cifre aproape în fiecare an, contribuind semnificativ la avansul tehnologic al economiei noastre, esențial în atragerea investițiilor și diversificarea oportunităților de afaceri. Ediția de anul acesta a GoTech World este organizată, inspirată, sub egida „Aici și Acum”, îndemnând la acțiune imediată și oferind instrumentele necesare unei astfel de acțiuni”, a explicat Klaus Iohannis, în mesajul redat publicului GoTech World de consilierul prezidențial Cosmin Marinescu.

Viitorul în IT, digitalizarea în România și tehnologia în procesele de business de la noi din țară au fost readuse în discuție și de Sebastian Burduja, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

„Avem tot ce ne trebuie pentru a transforma digital această evoluție. Avem o viziune, avem modele de bune practici pe care trebuie doar să le adaptăm spațiului românesc și avem instrumente financiare și PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). Comisia Europeană a impus această tranziție digitală și ne obligă să ne modernizăm prin transformare digital. Nu ne lipsește nimic, dar dacă aș trebui să aleg ceva care ne lipsește cel mai mult, este să avem curaj. Trebuie să avem curaj, inclusiv curajul de a eșua, care este unul foarte valoros. Fără un parteneriat între mediul privat și cel public transformarea digitală a României nu va reuși niciodată”, a declarat Sebastian Burduja – Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Cea de-a 11-a ediție a GoTech World a reunit peste 80 de companii de top, cunoscute la nivel național și mondial în domeniul IT & Digital de business.

La eveniment, au fost prezenți și:

Iurie Țurcanu, Viceprim-ministrul pentru Digitalizare din Republica Moldova

Sabin Sărmaș, Președintele Comisiei IT&C din cadrul Camerei Deputaților

Vlad Stoica, Președintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

Inovația și tehnologia, primordiale, în programele de Securitate ale NATO

Cea de-a 2-a zi a GoTech World a fost marcată de mesajul transmis de Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO, despre provocările inovației și tehnologiilor în politicile și programele de securitate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

“Cred că GoTech World joacă un rol unic în asigurarea faptului că întregul ecosistem transatlantic de inovare este încrucișat” a declarat Mircea Geoană.

„Avem o mulțime de instituții academice de talie mondială, cei mai buni cercetători științifici și start-up-uri uimitor de creative. Și avem ceva ce concurenții noștri nu au, societățile noastre libere și deschise, în care talentul poate prospera și oamenii pot fi atât de creativi pe cât își doresc. Oameni ca tine! Deci avem în mod clar resursele pentru a stabili ritmul dezvoltărilor tehnologice, nu doar să ținem pasul cu acestea”, a spus Geoană.

În continuare, Mircea Geoană a subliniat că „ ambiția NATO este să stabilească standardul de aur în utilizarea etică a noilor tehnologii în apărare. Nu doar în cadrul Alianței, ci în întreaga lume. Este posibil ca ai noștri concurenți să nu dorească să se confrunte cu dimensiunile etice importante, în cursa lor de dezvoltare și implementare a tehnologiilor. Dar la NATO o facem. Dorim să adoptăm noi tehnologii rapid, dar și în conformitate cu valorile noastre democratice. Acest lucru nu este pentru a bloca inovația, ci mai degrabă pentru a crea un mediu previzibil, de încredere și responsabil în care inovatorii se simt în siguranță și confortabil cooperând cu sectorul apărării și securității”, a adăugat Mircea Geoană.

„Cred că GoTech World joacă un rol unic în a se asigura că întregul ecosistem de inovare transatlantic este încrucișat cu idei, cu start-up-uri și resurse excelente”, a mai declarat Secretarul General Adjunct al NATO.

GoTech World 2022 s-a desfășurat în două zone: cea de conferințe și zona expozițională.

Vizitatorii au putut participa la 122 de sesiuni susținute de 162 de specialiști din IT & Digital, pe cele 11 scene: Main Stage, E-Business & Digital Marketing, Retail & E-Commerce, IT Ops, Cybersecurity, Java, DevOps, .NET, UX/UI, Smart City și Business Transformation. Astfel, au împărtășit din experiența lor: inovatori, influenceri, experți și antreprenori recunoscuți la nivel global și national. Publicul din România și nu numai a aflat pe parcursul conferințelor informații de ultimă oră privind inovațiile și tendințele din domenii ca: Metaverse, tehnologii spațiale, cybersecurity, e-commerce, cloud etc.

Zona Expozițională a reunit 84 dintre cele mai importante companii IT, dezvoltatori web și agenții de comunicare online, furnizori și utilizatori importanți din domeniu. La standuri vizitatorii au putut urmări și demostrații live ale unor produse și servicii prezentate în premieră națională sau chiar internațională.

GoTech World 2022, locul soluțiilor IT & Digital de ultimă generație

În zona expozițională a evenimentului, vizitatorii GoTech World au avut acces la o varietate de produse și servicii digitale care se adresează mediului de business, companiilor de stat și comunităților de afaceri locale și internaționale.

Printre produsele și serviciile la care publicul a avut acces pe parcursul celor două zile GoTech World se numără:

Soluții digitale pentru furnizorii de servicii și instituțiile din sectorul sănătății

Soluții complete pentru agricultura de precizie și smart city

Aplicații și soluții robotizate pentru zona de retail, dar și pentru componentele smart din domenii ca energia, telecomunicațiile, mediul, resurse umane

Tehnologiile de cloud și soluțiile de creare a rețelelor Wi-Fi de înaltă performanță, capabile să funcționeze la cele mai înalte standarde de securitate.

Soluții de Smart City, cloud și securitate cibernetică și servicii inovatoare dedicate companiilor care au nevoie de protecția sistemelor informatice

Tehnologii pentru viitorul unei mobilități sustenabile și al industriei automotive. Printre acestea au fost și aplicații de mobilitate, au fost lansate pentru piața din România chiar în cadrul evenimentului, dedicate flotelor urbane de autoturisme

Sisteme automate de garanție - returnare, de preluare a ambalajelor. Aceste sisteme sunt destinate comercianților.

Soluții pentru procesele E-Commerce, care centralizează și automatizează activități ca: listare produse pe marketplace, generare facturi, emitere AWB-uri și sincronizare stocuri și prețuri.

La GoTech World 2022 au participat 14.975 de vizitatori, profesioniști din domenii precum IT & Digital, Retail, E-Commerce, Marketing, Auto, Agricultură, Healthcare & Pharma, Real Estate, FMCG, Energie, Telecom.

„Suntem foarte bucuroși și mândri că prima ediție în format fizic, după doi ani de pandemie, a adus împreună atât de mulți oameni de calitate, atât de multe companii de top, specialiști și experți internaționali și locali. Mai mult ca niciodată, această ediție a avut o componentă importantă de public internațional. Recompensa cea mai mare pentru cei 11 ani de muncă din spate este feedback-ul pozitiv pe care l-am primit din partea tuturor participanților,, cât și susținerea autorităților prezente la eveniment. GoTech World a pus România pe harta internațională a tehnologiei!

Ediția 2023 GoTech World va avea loc în 8-9 noiembrie„, declară Alexandru Măxineanu, Managing Partner Universum Expo.

