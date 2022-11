ESENTIAL Vineri, 04 Noiembrie 2022, 12:28

HotNews.ro

George Simion anunță că a primit decizie de clasare a dosarului penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul suspendat şi a acuzat că se doreşte „terfelirea” imaginii sale publice, fiind a doua oară când „i se fabrică un dosar de către Brigada Rutieră”.

George Simion Foto: Grosescu Alberto Mihai / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Ieri am primit înştiinţarea oficial, comunicarea din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care a clasat dosarul în care am fost acuzat pe nedrept că aş fi condus fără permis. În cadrul hârtiilor care ne-au parvenit şi în cadrul ordonanţei de clasare spune clar că, la data de 30 septembrie, nu aveam carnetul suspendat. Eu am fost la 3 noaptea dus cu forţa la Brigada Rutieră, am fost reţinut aici o oră şi jumătate, am fost percheziţionat de trei ori, deşi nu comisesem nicio infracţiune, nicio ilegalitate, după cum arată ordonanţa de clasare. (...) Până acum, n-am putut ieşi în ultima lună în faţa opiniei publice pentru că aveam nevoie de o hârtie oficială din partea unei instituţii din statul român", a explicat Simion, într-o conferinţă de presă susţinută în faţa sediului Brigăzii Rutiere Bucureşti.

El a susţinut că este pentru a doua oară în ultimii doi ani „când i se fabrică un dosar de către Brigada Rutieră”.

„Scopul nu e de a primi o condamnare, pentru că, evident, nu există temeiul legal prin care să fiu condamnat, scopul este ca imaginea mea publică să fie afectată, să fie terfelită. Au apărut zeci de ştiri în care eu sunt acuzat că am condus fără permis, pentru că asta a spus Brigada Rutieră şi asta a spus ministrul de Interne, Bode, care a felicitat Poliţia Română pentru abnegaţia cu care a batjocorit statul de drept în România", a adăugat liderul AUR.

George Simion a acuzat o comandă politică, afirmând că "mai multe instituţii au fost implicate".

Potrivit unor surse judiciare, pe 30 septembrie lui George Simion i s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul suspendat, după ce a fost depistat de poliţiştii rutieri la volanul unei maşini în zona Piaţa Victoriei, unde se pregătea un protest al AUR.

Un comunicat al Poliţiei Capitalei informa că, în cursul nopţii de 29 spre 30 septembrie, în Piaţa Victoriei, poliţiştii rutieri au depistat un bărbat în vârstă de 36 de ani care a condus un autoturism având permisul de conducere suspendat. Acesta a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere, unde i-a fost întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis, respectiv conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

Pe timpul intervenţiei, unul dintre poliţişti a fost agresat, în acest sens fiind sesizată unitatea de Parchet competentă în vederea continuării cercetărilor pentru o posibilă faptă de ultraj, se mai arăta în comunicat.