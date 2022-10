ESENTIAL Joi, 27 Octombrie 2022, 05:24

Dan Popa • HotNews.ro

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

​Avocatul de drept penal, Ovidiu Budușan: “Nu corupția, ci crima organizată este motivul pentru care avem reale probleme cu intrarea în Schengen”

Avocatul Ovidiu Budușan, fost procuror în anii 2000 la Parchetul General, consideră că România se afirmă în prezent nu în domeniul corupției, ci în domeniul crimei organizate, ceea ce se numește “mob crime” - infracțiuni cu violență, trafic de persoane, trafic de droguri. “Acesta cred că este motivul pentru care avem reale probleme cu intrarea în Schengen, la fel cum cred că tot acesta este motivul pentru care avem probleme cu vizele cu Statele Unite “, a afirmat, într-un interviu pentru Justnews, Ovidiu Budușan, cel care a fost în 2005 prima opțiune a Monicăi Macovei pentru șefia viitoarei DNA. El a definit ce anume ar trebui să reprezinte cel mai mare succes pentru avocatul de drept penal și a apreciat că un bun avocat este acela care poate să interiorizeze corect cazul, să aibă un dialog onest, corect cu clientul și să seteze corect așteptările acestuia. Fostul procuror critică supra-reglementarea existentă în prezent în zona penală a afacerilor, cum ar fi reincriminarea neplății contribuțiilor, apreciind că mult mai eficientă ar fi fost o procedură rapidă administrativ-fiscală și nu penală, scrie JustNews

Statul cu ochii pe noi: un caz practic și 6 sfaturi juridice pentru autoritățile care pun camere video în spațiul public

Autoritățile locale din România au demarat de câțiva ani un nou sport național: supravegherea spațiului public prin camere video (CCTV). Se cumpără și se instalează sute de astfel de camere în toate marile orașe. Scopul declarat? Creșterea securității. Un rezultat incert, în numele căruia se pot crea o mulțime de probleme care țin de respectarea drepturilor cetățenilor la viața privată, dar și de nerespectarea prevederilor legale care țin de GDPR.

Până să ajungem însă la cum ar trebui să privească lucrurile primăriile îndrăgostite de CCTV în spațiile publice, să plecăm de la analiza unui exemplu simplu, în care se poate regăsi oricine dintre noi: până unde poate merge exploatarea unui sistem de supraveghere publică și „cât de legal” ar fi acest lucru, scrie Panorama

Cazul mașinii Universității din Craiova înlocuită pe ascuns cu un autoturism nou, anchetat de polițiști

Poliția Universitară din cadrul Poliției Municipiului Craiova cercetează cazul mașinii fantomatice din parcul auto al Universității din Craiova, informează stiricraiova.ro. Un autoturism Skoda, implicat într-un accident rutier în vara acestui an, a fost înlocuit ilicit cu un altul radiat din circulație.

De atunci, angajații instituției s-au plimbat cu mașina ”reîncarnată” fără ezitare. Însă ciudata schimbare suferită ”peste noapte” de autoturism nu a rămas indiferentă tuturor. Conducerea Universității și organele de poliție au fost sesizate, în urmă cu mai bine de două luni, despre strania situație, potrivit PressHub

Important pentru toți șoferii. Cât încasezi când ai accident cu cineva cu RCA la Euroins: Firma are alte calcule decât păgubiții sau service-urile!

Euroins, liderul pieței RCA cu aproximativ 2 milioane de clienți, are calcule proprii atunci când vine vorba despre achitarea daunelor, fapt care deranjează service-urile, creează probleme păgubiților, generează mii de procese în instanță și , indirect, aduce periodic sancțiuni companiei cu origini în Bulgaria.

Euroins, cel mai mare vânzător de RCA de pe piața locală, încearcă, forțat și de autorități, să scape de dependența de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, însă fără să renunțe la obiceiul de a calcula după reguli speciale valoarea daunelor pe care le plătește. Este concluzia pe care o putem trage după discuții cu mai mulți actori din piața asigurărilor, a brokerajului și cea a service-urilor, scrie Economica.net.

"Dacă vă plac caftelile, citiți Iliada; La Herodot, Zamolxe apare ca un mare șmecher". TOP 5 cărți recomandate de Theodor Paleologu

Theodor Paleologu, fondator și președinte al Casei Paleologu, este, firește, un erudit, prin urmare recomandările sale de lectură sunt cu atât mai prețioase. Iată ce recomandări de lectură a făcut cunoscutul om de cultură pentru cititorii Wall Street, una dintre acestea fiind descrisă drept "o carte utilă în viața de zi cu zi".

"Am fost foarte mirat, făcând un curs pentru tineri, tineri care au făcut religie la școală, că niciunul dintre aceștia nu citise un text din Biblie cap-coadă" a declarat Theodor Paleologu.

Acesta a explicat, prin urmare, că le-ar recomanda acestora să citească un text din Vechiul Testament, de pildă Geneza sau Exodul, și unul din Noul Testament, cum ar fi Evanghelia lui Luca sau Faptele Apostolilor, care sunt de fapt una și aceeași carte, scrie wall-street.ro.

Arestări în Germania în cazul asasinatului cu bombă de la Arad. Trei persoane au fost reținute

Un cetăţean român, un bosniac şi un italian au fost arestaţi în Germania pentru comiterea de infracţiuni circumscrise regimului substanţelor explozive, al traficului de droguri, al armelor şi muniţiilor, precum şi al infracţiunilor de natură economico-financiară.

În urma cooperării inițiate de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din România, Poliția Germană a depistat mai multe dispozitive explozive improvizate și au fost puse în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară, pe teritoriul Germaniei, în urma cărora au fost descoperite și ridicate mai multe probe., scrie Adevărul.

Imagini incredibile: un șofer demarează în trombă de lângă Poliție și patru jandarmi care nu reușesc să-l scoată din mașină, în centrul Bucureștiului: „Dă-te, mă, jos!”

Șoferul unei limuzine Mercedes a reușit să fugă, miercuri seară, în ciuda eforturilor mai multor forțe de ordine de a-l opri în timp ce se afla la semafor în intersecția de la Tineretului, în centrul Bucureștiului. Un polițist și patru jandarmi au încercat să oprească mașina chiar cu corpurile lor și au încercat să-i spargă geamul, dar bărbatul a demarat în forță. Acum, fugarul este căutat de poliție.

Totul se petrece în intersecția dintre trei bulevarde: Gheorghe Șincai, Tineretului și Dimitrie Cantemir din Sectorul 4 al Capitalei. Conform reacției martorilor și a celor care filmează de pe trotuar, șoferul pare să lovească una dintre mașinile oprite în fața sa. „Dă-te jos, dă-te jos!”, îi strigă, apoi, polițistul. În imagini se observă și alt agent, care este amplasat însă în fața altor mașini. Omul de la volanul luxosului Mercedes nu îl bagă în seamă pe polițist și dă, sacadat, cu spatele, scrie Libertatea.

Ignoranța puterilor din stat. Cine e vinovat pentru haosul din justiție provocat de „marea aministie”

Deciziile CCR și a Curții Supreme echivalează cu o aministie - inculpați cu nume sonore acuzați de corupție, dar și cei pentru viol sau furt vor scăpa de dosare. Consecințele erau însă previzibile. Dar faptul că dosarele zac cu anii în anchete sau instanțe este o mare și nerezolvată problemă.

Decizia Curții Supreme care stabilește că între 2018 și 2022 a existat un vid legislativ prin neaplicarea hotărârilor Curții Constituționale în materia prescripției penale a produs un cutremur. Unul prognozat încă de acum patru ani, dar pe care politicienii și infractorii l-au așteptat impasibili. Dacă nu chiar cu bucurie.

Decizia de marți a Înaltei Curți nu face decât să constate că în perioada iunie 2018 (data primei decizii a CCR) și mai 2022 (data la care Codul Penal a fost amendat prin OUG) nu a existat nimic din punct de vedere legislativ în ce privește întreruperea cursului prescripției. În plus, hotărârea CCR se aplică retroactiv potrivit principiului legii penale mai favorabile, scrie Europa Liberă.

De ce nu mai ies românii în stradă, pentru justiție

Mii de dosare urmează să fie închise, din cauză că va interveni prescrierea. Persoane cu probleme penale, nu doar acuzați de fapte de corupție, ci și de viol, tâlhărie sau violență domestică vor scăpa fără nici o pedeapsă, din cauză că Parlamentul nu a a reglementat la timp și corect chestiunea prescripției speciale.

Deși efectele vor fi chiar mai ample decât ceea ce ar fi făcut Ordonanța 13 promovată de Liviu Dragnea, cea care a dus la proteste masive, nici o mișcare de stradă nu este anunțată în sprijinul justiției sau pentru statul de drept, scrie PressHub

Unde manipulează ministrul Rafila când spune că doar 5 români mor zilnic din cauza nosocomialelor. Nu aceasta e cifra corectă

Dacă mama mea ar fi știut că trebuie să moară doar respectuos și conform cu „estimarea ministrului Rafila”, trăia și acum. Când aplică la noi aceeași mortalitate din cauza asistenței medicale precum media europeană, ministrul sănătății uită că, în toate statisticile relevante ale sistemului de sănătate, noi stăm mult mai rău decât media UE. Există un motiv pentru care politicianul a avansat această cifră.

„România raportează 1% infecții nosocomiale. Media la nivel european este de 7%. La nivelul UE sunt în fiecare an 37.000 de decese datorate asistenței medicale”, a declarat marți ministrul sănătății, Alexandru Rafila, într-o conferință de presă. „România are circa 5% din populația Uniunii Europene și dacă ar fi să extrapolăm aceste cifre, zilnic în România sunt, în medie, conform estimării, probabil în jur de cinci decese (n.r. din cauza nosocomialelor)”, a calculat demnitarul, scrie Libertatea.

Excesele și amenințările românilor nu ajută negocierile pentru Schengen

Există un lobby intens din partea liderilor guvernului pentru intrarea în Schengen, dar diplomații români sunt deranjați de zelul naționalist al unor politicieni autohtoni care le pot strica aranjamentele.Nu există încă o decizie a Olandei față de dorința României de a fi primită în Schengen. Calcule politice interne legate de alegerile regionale care vor avea loc anul viitor îl determină pe premierul Mark Rutte să rămână în expectativă pentru moment. Când a fost în România, acum două săptămâni, Rutte l-a asigurat pe președintele Klaus Iohannis că procedurile de primire a României nu vor dura „mai mult decât e cazul”.

Liderul olandez a vorbit însă din nou despre Mecanismul de Cooperare și Verificare, MCV, care evaluează periodic progresele făcute de România în ceea ce privește justiția. E de așteptat ca viitorul Raport al Comisiei pe această temă să nu fie pozitiv, mai ales că Legile Justiției au suferit un regres, iar unele decizii neinspirate ale Curții Constituționale coroborate cu hotărâri ale Înaltei Curți pot duce nu doar la închiderea multor dosare de corupție, ci și la închiderea unor anchete grave privitoare la trafic de droguri, de arme sau de persoane, scrie DW

Gen Z și populismul. (De ce) Sunt atrași tinerii de noile partide populiste?

Salut, noi suntem Vlad și Răzvan, fondatorii Politică la minut, o inițiativă civică care-și propune să explice, simplu și la obiect, ce se întâmplă în politica românească și europeană. Am terminat amândoi științe politice la King’s College London, iar acum suntem masteranzi, tot la Londra. De azi ne veți vedea din când în când în PressOne, unde vom scrie despre tineri, politică și everything in between. Dacă nu aveți timp să ne citiți articolele sau urmăriți ce se mai întâmplă în politică, vă așteptăm pe pagina noastră de Insta (suntem – încă! – și pe Facebook), unde veți întâlni o comunitate de peste 50.000 de tineri.

De-a lungul ultimului deceniu, partidele populiste au umplut paginile ziarelor și studiourile de televiziune.

Pe cât de rapid au apărut astfel de formațiuni politice anti-sistem, pe atât de ușor au răsărit și primele mituri care să le explice ascensiunea. Un mit leneș, preferat atât de presă cât și de unii cercetători este cel al conflictului intergenerațional. Suspecții de serviciu pentru succesul populiștilor ar fi vârstnicii, majoritatea cărora au valori ultra-conservatoare (sau cel puțin nu sunt liberali); în vreme ce tinerii, cosmopolitani și mai bine educați, ar prefera partide care le reflectă valorile progresiste, scrie PressOne

România și marile controverse din UE privind gazele și prețul lor: Consensuri firave la întâlnirea miniștrilor energiei din UE

România susține aplicarea „flexibilă și rapidă” a unui „mecanism de corecție” a prețurilor la gaze în UE în caz de nevoie – spune un comunicat al Ministerului Energiei. Mecanismul „coridorului dinamic” de reglare a rămas, însă, departe de a fi fost clarificat. Și nicidecum agreat. La reuniunea miniștrilor Energiei de marți din Luxemburg, care a fost marcată de mari controverse și de un consens firav.

Miniștrii Energiei din țările UE sunt de acord, doar în principiu, cu achizițiile comune de gaze la nivel comunitar, dar s-au împărțit în două tabere în privința mecanismului de reglare a prețurilor în caz de nevoie, scrie Curs de Guvernare

Politizarea Portului Constanța. Printr-un amendament, PSD și PNL pun în pericol aderarea României la Schengen

Social democrații au modificat o lege pentru a putea împinge în consiliul de administrație oameni fără pregătire, dar credincioși partidului.

În timp ce pe ultima sută de metri diplomația românească și unii reprezentanți ai Guvernului fac eforturi pentru a convinge Olanda să voteze pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, majoritatea parlamentară PSD-PNL a decis să politizeze conducerea Portului Constanța.

Printr-o modificare a Legii Porturilor, un amendament, introdus de PSD și susținut și de PNL în Comisia Transporturi din Camera Deputaților, prevede că membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța SA nu mai trebuie să aibă niciun fel de experiență economică sau în activități portuare, scrie Spotmedia