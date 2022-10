ESENTIAL Marți, 04 Octombrie 2022, 12:06

De peste 15 ani, social media au deschis noi căi și au dat noi forme de expresie utilizatorilor de Internet din România. Astăzi, prezența pe platformele sociale este una firească și necesară atât la nivel personal, cât și profesional. Însă în fiecare an apar noutăți și noi tendințe, iar creatorii de conținut și companiile trebuie să fie la curent cu ele.

Pasionații de social media se întâlnesc la Webstock 2022! Foto: Webstock

Pe 7 octombrie, cel mai longeviv eveniment de social media și comunicare online din România umple din nou sălile de la Hotel JW Marriott din București. Webstock este cel mai așteptat moment din an, unde creatorii de conținut, specialiștii în comunicare digitală și managerii de branduri oferă prin prezentări, discuții și momente de socializare perspective noi și tendințe din social media.

Webstock revine anul acesta la formatul care l-a consacrat, fiind eveniment modular, ce include 4 scene și o gală de premiere a celor mai bune proiecte și campanii social media. Ca de obicei, conferința pune mare accent pe creativitate, pe evoluția conținutului alături de platformele sociale și strategii de promovare eficiente.

Evenimentul va fi deschis de două sesiuni care vor aduce în prim-plan studii de caz în exclusivitate și personalități care au o voce relevantă atât în social media, cât și în mediul offline și care vor transmite emoție prin povestiri speciale. Webstock continuă cu noi sesiuni de conferință, ce se vor desfășura în paralel pe 3 scene: New Trends Stage, Creators Stage și Strategy Stage, punând accent pe noutate și inovație.

Printre vorbitorii acestei ediții se numără: Cuzin Toma (Actor), Patricia Cincora (Content Creator), Dan Badea (Actor & Comedian), Radu Umbreș (Author & Anthropologist), Ciprian Zamfirescu (Digital Transformation & Innovation Manager, Vodafone Romania), Andreea Blejan (Head of Social Media HUB, BCR), Laurențiu Ion (Head of Digital & Media, Pepsico Romania), Alex Trif (Content Creator), Dan Oros (Head of Marketing, Google), Sînziana Stoicescu (Digital Channels Senior Manager, BAT Romania), Alex Coteț (Writer & Director), Irina Manuela Butnaru (Corporate Communications Manager, PENNY), Raul Gheba (Copywriter & Comedian), Lorena Vișan (Content Creator), Louis Florea (Content Creator), Ana Maria Băjan (Marketing, Business Development & PR Executive Director, Caroli Foods Group), Bogdan Epure (Head of Social Media, Oxygen), Raluca Radu (Managing Partner, MTH Digital), Adina Jipa (Founder & CMO, Socialinsider), Alexandra Mircea (Entrepreneur & Content Creator) și mulți alții.

Webstock Awards 2022

Începând cu ora 19:00, comunitatea digitală locală își dă întâlnire la Webstock Awards 2022, cea mai importantă gală dedicată proiectelor și campaniilor social media din țară. An de an, cele mai creative proiecte din mediul digital, campanii online realizate în România și personalități care s-au implicat activ atât în online, cât și în offline, sunt premiate în cadrul galei. Anul acesta, în cele 19 de categorii aflate în concurs, au fost nominalizate 320 de proiecte, campanii și persoane, care au fost apreciate de 125 de jurați.

Pe lângă conținutul relevant din cadrul conferinței și gala de premiere a celor mai bune proiecte din social media, evenimentul oferă nenumărate ocazii de socializare cu vorbitorii invitați, dar și cu alți profesioniști din domeniu prezenți la eveniment.

Mai multe detalii despre program, invitați și participare sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: www.webstock.ro.

Webstock este un eveniment organizat de Evensys în parteneriat cu Vodafone Romania și cu sprijinul George, Pepsi, PENNY, Samsung, DELL, Mastercard, Absolut, McDonald's, glo, Siviero Maria, De'Longhi, SpringFarma, Maestro, Bonduelle, Kozel, Socialinsider, Oxygen, MTH Digital.

DESPRE EVENSYS

EVENSYS este o companie de planificare de evenimente, cu peste 16 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminarii proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.