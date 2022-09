ESENTIAL Marți, 27 Septembrie 2022, 10:24

Polițiștii au făcut percheziții, marți, la locuința interlopului Fane Văncică, pe care l-au ridicat și l-au dus la audieri, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. Amintim că Văncică ce a fost filmat în timp ce lovea crunt o femeie, iar imaginile, extrem de dure, au fost postate pe TikTok.

"În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul bănuit de săvârșirea faptelor a fost condus la audieri, în baza unui mandat de aducere, în vederea continuării cercetărilor", a anunțat Poliția Capitalei.

Conform unor surse judiciare, este vorba despre interlopul Fane Văncică.

Ancheta în acest caz se desfășoară sub supravegherea Parchetului Judecătoriei Sectorului 4 și a fost declanșată de Poliția Capitalei după ce la începutul lunii pe TikTok au apărut imagini cu Fane Văncică în timp ce lovea o femeie.În imagini - pe care am ales să nu le difuzăm, se poate vedea cum femeia, care este așezată în genunchi pe podea, este lovită cu picioarele în cap, în spate și în stomac, iar la un moment dat bărbatul îi varsă în cap apa dintr-o frapieră.

Imaginile, difuzate de Antena 3, au ajuns virale, fiind apoi eliminate din cauza scenelor violente.

"Te omor aici, să moară familia mea!", se aude pe înregistrare.

După ce imaginile au ajuns virale, interlopul Fane Vancică a ținut să își ceară scuze: "Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naş, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile şi am avut impresia că se uită pe un prieten. Şi când am avut impresia că se uită de Ahmed, m-am luat de ea.Am ajuns acasă şi ne-am certat. Nu ştiu dacă aţi observat că eram beat, nu luasem nici pastilele, eram vai de capul meu. Vreau să îi spun că îmi cer mii de scuze".

Bărbatul a mai fost audiat în acest caz și la începutul lunii, când a fost emis ordin de protecție pentru victimă.