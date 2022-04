Articol susținut de Huawei Consumer BG Vineri, 08 Aprilie 2022, 14:47

Huawei a încheiat seria celor 3 workshop-uri de fotografie, iar câștigătorii au fost desemnați. Fotografia, indiferent de natura ei, este o artă, un unicat. O imortalizare a unei frânturi din realitate. O captură a unei clipe ce a trecut, ca o capsulă a timpului. Și, într-o fotografie regăsim toate emoțiile și trăirile autorului. Iar în acest concurs, foarte multe poze care au transmis acest lucru, au surprins un crâmpei dintr-o realitate subiectivă, autentică și naturală.

Workshop de fotografie prin care cei selectați pot câștiga un Huawei P50 Pro și titlul de ”Fotograful anului Huawei” Foto: Huawei Consumer BG

Concursul "Open for More" s-a adresat tuturor pasionaților de fotografie și o parte dintre cei selectați au avut șansa să participe la o serie de workshop-uri ținute de Bogdan Mustățea, Christian Tudose și Alex Gâlmeanu. În urma workshop-urilor, au fost desemnați și cei șase câștigători. Pe lângă experiența acumulată, cei 6 fotografi aspiranți au câștigat titlul de "Fotograful anului HUAWEI", plus câte un smartphone Huawei P50 Pro.

Primul workshop a fost marcat de un tur al Bucureștiului, unde provocarea a fost imortalizarea celor mai memorabile clădiri și monumente din oraș. Cele 2 categorii vizate au fost Storyteller și Live Moments. Bogdan Mustățea a fost îndrumătorul acestui workshop.

Al doilea workshop a pus accentul pe categoriile Details și Product Photo și a fost ținut de fotograful Christian Tudose, în cadrul unei expoziții susținute la ARCUB.

Alex Gâlmeanu a susținut cel de-al treilea workshop din serie, acoperind categoriile Faces și Hello Life cu o sesiune de tips&tricks, adăugând informații valoroase la bagajul de cunoștințe al participanților la workshop.

Lista câștigătorilor:

Workshop 1 susținut de Christian Tudose - Costin Mocanu și Vlad Vlădoiu;

Workshop 2 susținut de Bogdan Mustățea - Dașoveanu Constantin și Vasile Mihai Antonio;

Workshop 3 susținut de Alex Gâlmeanu - Iulian Acris și Camil Seisanu.

Camil Sesianu

Constantin Dașoveanu

Costin Mocanu

Iulian Acris

Vasile Antionio

Vlad Vlădoiu

