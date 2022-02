ESENTIAL Joi, 24 Februarie 2022, 11:58

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Guvernul Ucrainei spune că joi, la aproximativ 5:00 a.m., granița de stat a țării în zona cu Federația Rusă și Republica Belarus a fost atacată de trupele ruse sprijinite de Belarus. De cealaltă parte, președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, susține că armata țării sale, o aliată a Moscovei, nu a luat parte la invazia lansată de Rusia în Ucraina.

Comunicat Guvernul Ucrainei Foto: Guvernul Ucrainei

Într-un comunicat oficial, Guvernul Ucrainei susține că granița de stat a fost atacată de trupele ruse sprijinite de Belarus.

"Atacurile asupra unităților de frontieră, patrulelor de frontieră și punctelor de control sunt efectuate cu ajutorul artileriei, a echipamentului greu și a armelor de calibru mic.

Acest lucru se întâmplă în regiunile Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv and Zhytomyr. În plus, atacul are loc din direcția Republicii Autonome Crimeea. Sunt înregistrate și acțiuni ale grupurilor de sabotaj și recunoaștere inamice.", se arată ăn comunicatul Guvernului de la Ucraina.

Lukașenko spune că armata Belarusului nu ia parte la invazia Ucrainei

De cealaltă parte, presedintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, susține că armata țării sale, o aliată a Moscovei, nu a luat parte la invazia lansată de Rusia în Ucraina. Precizările vin în contextul în care Kievul acuză că Rusia folosește teritoriul Belarusului pentru invazie.

Trupele noastre nu iau parte la această operațiune”, a spus Alexandr Lukașenko în timpul unei întâlniri cu șefii armatei, potrivit AFP.

Potrivit Kievului, forțele ruse folosesc teritoriul Belarusului, unde un contingent a fost staționat de săptămâni pentru manevre.