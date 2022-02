Ministrul Vasile Dîncu, discuție cu secretarul american al Apărării. Articolul 5 al NATO este şi va rămâne primordial, i-a transmis Lloyd Austin

„În contextul amplului proces de consultare pe care SUA îl derulează cu România, ca partener strategic important în regiune, precum și cu alți aliați din cadrul NATO, am avut, în cursul după amiezii de vineri, 11 februarie, o nouă convorbire prin telefon cu secretarul apărării al SUA, Lloyd J. Austin. Am discutat, în principal, despre ultimele evoluții complexe ale situației de securitate de la granițele Ucrainei, respectiv despre consolidarea prezenței SUA pe flancul estic al NATO și am abordat extins modalitatea gestionării crizei de securitate actuale”, arată ministrul Vasile Dîncu, într-o postare pe pagina sa de Facebook Ministrul Dîncu precizează că a „transmis faptul că România urmărește cu îngrijorare evoluția stării de securitate din regiune și este pregătită să adopte, alături de aliați, cele mai potrivite măsuri defensive, în funcție de situația concretă”.„Am subliniat aprecierea față de angajamentul SUA pentru securitatea euro-atlantică și pentru întărirea posturii de apărare și descurajare la Marea Neagră, prin dislocarea Batalionului Stryker, respectiv a unor capabilități aeriene importante ale SUA în bazele din România și am menționat importanța unei abordări coerente, unitare și rapide în ceea ce privește luarea deciziilor la nivel aliat, în perspectiva reuniunii ministeriale NATO planificată pentru 16 - 17 februarie la Bruxelles”, a mai scris ministrul român al Apărării.La rândul său - arată Vasile Dîncu - „secretarul apărării al SUA, Lloyd J. Austin, a subliniat angajamentul ferm și solidaritatea țării sale față de aliații europeni, accentuând faptul că Articolul 5 al NATO este și va rămâne primordial”.