Miercuri dimineață au fost cele mai scăzute temperaturi din această iarnă. Unde a fost cel mai frig

În munții Călimani au fost dimineață -20,5 C, iar în comuna Supuru de Jos, nu departe de Satu Mare au fost -18,3 C. La Satu Mare au fost -16,1 C. La vârful Ceahlău - Toaca au fost -18,7, iar la Omu, -16,5 C.Cel mai cald era dimineață la Vărădia de Mureș și la Băile Herculante: -0,8 C.La Bâlea era cel mai gros strat de zăpadă: 159 cm, iar la Omu erau 134 cm. Era strat de zăpadă și în orașele din vestul țării: 11 cm la Oradea și 10 cm la Săcuieni 9Bihor).