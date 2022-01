Procesul Colectiv se apropie de final. Asociaţia Colectiv GTG 3010: 3 ianuarie este ziua in care judecătorii vor delibera şi apoi vor pronunţa hotărârea definitivă

La 21 decembrie 2021, instanţa a stabilit termen de deliberare, redactare şi pronunţare a hotărârii în acest caz, la data de 03 ianuarie 2022.







Judecarea apelului în dosarul Colectiv a început în septembrie 2020. În 3 noiembrie 2021, instanţa a schimbat încadrarea juridică a faptelor pentru mai mulţi inculpaţi, inclusiv pentru Cristian Popescu Piedone.





Şi în aprilie 2021, supravieţuitorii incendiului din Clubul Colectiv şi familiile victimelor reclamau, într-o scrisoare deschisă, schimbarea încadrării juridice a faptelor inculpaţilor, ceea ce, spuneau ei, ar duce la pedepse ”mici şi nesemnificative”.





”Pentru reprezentanţii sistemului judiciar, dosarul Colectiv este nimic mai mult decât un caz complicat; pentru noi, este tragedia care ne-a distrus vieţile, au transmis atunci semnatarii documentului, adăugând că se aşteaptă să se facă dreptate.





Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat în primă instanţă, în 16 decembrie 2019, la opt ani şi jumătate de închisoare cu executare în dosarul Colectiv, decizia nefiind definitivă. Patronii clubului, Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, au primit fiecare câte 11 ani şi 8 luni de detenţie. De asemenea, cei condamnaţi, firmele implicate şi Primăria Sectorului 4 şi şi ISU trebuie să plătească 1,4 miloane de lei către Spitalul de Arşi.







Procesul Colectiv se apropie de final, Curtea de Apel Bucureşti fiind aşteptată luni să pronunţe sentinţa, scrie news.ro. În primă instanţă, fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare în cazul clubului Colectiv. Asociaţia Colectiv GTG 3010 a scris duminică pe Facebook că 3 ianuarie este ziua in care judecătorii procesului Colectiv vor delibera şi apoi vor pronunţa hotărârea definitivă. Vor fi condamnaţi toţi vinovaţii?”, se întreabă reprezentanţii asociaţiei.”3 ianuarie este ziua in care judecătorii procesului Colectiv vor delibera şi apoi vor pronunţa hotărârea definitivă. Vor fi condamnaţi toţi vinovaţii? Angajaţii statului vor fi lăsaţi liberi? Îşi poate recunoaşte statul partea de vină? Care este rolul organelor de control, dar al celor care autorizează? Ce răspundere au salariaţii statului, cei plătiţi din bani publici? Dar justiţia? Care este rolul justiţiei? Să judece drept sau să protejeze interese? Vom afla mâine. Va urma.......”, au scris duminică pe Facebook reprezentanţii Asociaţiei Colectiv GTG 3010, a victimelor şi urmaşilor incendiului din clubul Colectiv.Totodată, au mai fost condamnaţi trei angajaţi ai primăriei - Aurelia Iofciu, Larisa Luminita Ganea, Ramona Sandra Motoc, reprezentanţii firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL - Daniela Niţă şi Cristian Niţă, pirotehniştii Viorel Zaharia şi Marian Moise şi pompierii Antonina Radu şi George Petrica Matei. În 16 august 2021, G4media.ro relata că şefa firmei pirotehnice, Daniela Niţă, a fost găsită moartă. Ea primise, în primă instanţă, o condamnare de 12 ani şi 8 luni de închisoare.Condamnările decise în primă instanţă în cazul Colectiv şi contestate atât de inculpaţi, cât şi de procurori:- condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa cea mai grea de 8 ani si 6 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.- condamnă pe inculpata Iofciu Aurelia la pedeapsa cea mai grea de 8 ani inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.- condamnă pe inculpata Ganea Luminiţa Larisa la pedeapsa de 7 ani inchisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei.- condamnă pe inculpata Moţoc Sandra Ramona la pedeapsa de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b Cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei.În baza art. 91 Cp suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a deciziei. Pe parcursul termenului de supraveghere, va presta o muncă neremunerată în folosul comunitătii pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, în cadrul ADP Sector 4 si Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 4 Bucuresti.- condamnă pe inculpatul Anastasescu George Alin la 11 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.- condamnă pe inculpatul Mincu Costin la pedeapsa cea mai grea de 11 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.- condamnă pe inculpatul Gancea Paul-Cătălin la pedeapsa cea mai grea de 11 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.- condamnă pe inculpata Niţă Daniela Ioana la pedeapsa cea mai grea de 12 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.- condamnă pe inculpatul ZAHARIA VIOREL la pedeapsa cea mai grea de 9 ani si 8 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.- condamnă pe inculpatul Moise Marian la pedeapsa cea mai grea de 10 ani inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp.- condamnă pe inculpatul Niţă Cristian Mihai la o pedeapsă de 3 ani si 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit.a,b,g Cp pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei.- condamnă pe inculpata S.C. COLECTIV CLUB S.R.L. la pedeapsa cea mai grea de 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda, precum si interzicerea drepturilor prev. de art.136 alin.3 lit.b, teza I(pe o durata de 3 ani),f Cp.- condamnă pe inculpata S.C. GOLDEN IDEAS FIREWORKS ARTISTS S.R.L. la pedeapsa cea mai grea de 470 zile amenda, cu o suma corespunzatoare de 5.000 lei pentru ziua amenda, precum si interzicerea drepturilor prev. de art.136 alin.3 lit.b, teza I(pe o durata de 3 ani),f Cp.- condamnă pe inculpata căpitan Radu Antonina la pedeapsa cea mai grea de 9 ani si 2 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.- condamnă pe inculpatul căpitan (r) Matei George-Petrica la pedeapsa cea mai grea de 9 ani si 2 luni inchisoare, precum si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a,b,k Cp.Obligă în solidar pe inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa, Anastasescu George Alin, Gancea Paul Cătălin, Mincu Costin, Niţă Daniela Ioana, Zaharia Viorel, Moise Marian, Radu Antonina, Matei George-Petrica, SC Colectiv Club SRL, SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL şi părţle responsabile civilmente Unitatea Administrativ Teritorială-Subdiviziunea Administrativ Teritorială Sector 4 (in solidar cu inculpaţii Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia, Ganea Luminiţa Larisa), Inspectoratul Pentru Situatii De Urgenţă ,,Dealu Spirii,, Bucuresti-Ilfov (in solidar cu inculpaţii Radu Antonina si Matei George-Petrica ) la plata următoarelor sume, după cum urmează: 1.399.209,36 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă, de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti reprezentând cheltuieli de spitalizare cu persoanele decedate, precum şi cele referitoare la persoanele vătămate în raport de care a fost pusă în mişcare acţiunea penala, 1.322.981,71 lei către Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, 789.471,94 lei(sumă actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda legală până la plata efectivă) către Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti, precum şi alte sume către spitale în care au fost tratate victimele din Colectiv.În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul se extinde rapid în câteva secunde.În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale. Bilanţul - 64 de morţi.În 3 noiembrie 2015, mii de oameni au ieşit în stradă şi au cerut demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea şi a primarului sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone. A doua zi, Victor Ponta a demisionat. Tot atunci, şi-a anunţat demisia şi primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.