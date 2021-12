Moment de sinceritate al ministrului Digitalizării. Florin Roman: E un avantaj că nu am legătură cu domeniul. Mai bine să ai un ministru fără tangență în acea zonă

Ajuns ministru al Digitalizării, Florin Roman(PNL), susține că faptul că n-are nicio tangență cu domeniul este un avantaj și nu poate fi acuzat că are interese.





„Există acest sistem când vine un nou ministru, există delațiuni între colegi, informații date pe surse. Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acel domeniu eu îl văd ca pe un avantaj pentru că dacă vin din acel domeniu, de regulă, dacă vă uitați în spate, majoritatea au firme, afaceri în acea zonă. Mai bine să ai un ministru fără tangență în acea zonă că există apetitul unora de a confunda banul public cu propriile afaceri. Deci, din punct de vedere al integrității, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu”, a declarat, duminică Roman la B1 TV





Întrebat despre lucrarea pe care și-a trecut-o în CV, dar nu e de găsit, Florin Roman spune că a făcut „o neglijență”.







„Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani. (…) Dacă-mi permiteți și o glumă: n-am ajuns ministru la beletristică”.