Harta României vaccinate anti-COVID. Câți oameni s-au vaccinat în fiecare județ din țară / Suceava, "Lombardia României", rămâne la coada clasamentului

Harta Vaccinarii in Romania - mijlocul lunii noiembrie

România nu a reușit să vaccineze anti-COVID nici 45% din populația eligibilă, cu vârsta de peste 12 ani, în condițiile în care la nivel european rata de vaccinare este de circa 61% cu cel puţin o doză şi de 57-58% cu schemă completă. Pe lângă București, doar trei județe - Cluj, Constanța și Sibiu - au o rată de vaccinare de peste 50%, în timp ce Suceava, "Lombardia României" la începutul pandemiei, se menține la coada clasamentului, cu sub 28%, conform situației transmise HotNews.ro de către autorități.

Acoperire vaccinală în România:

39% populație generală

44,3 % populație eligibila ( 12+)

46,6% populație adulta (18+)

România a depășit miercuri, la aproape 11 luni de la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID, pragul de 7 milioane de persoane vaccinate cu schema completă, însă procentul este la jumătate față de multe țări europene.

Dacă în luna octombrie ritmul de vaccinare anti-COVID a crescut considerabil, ca urmare a introducerii certificatului verde pentru a merge la magazin, de exemplu, în ultimele două săptămâni ritmul a scăzut din nou. Marți, de exemplu, doar 23.368 de oameni s-au vaccinat cu prima doză, iar miercuri - doar 23.112

Coodonatorul campaniei de vaccinare în România, Valeriu Gheorghiţă, spunea că speră ca până la finalul anului să fie atinsă o rată de vaccinare de măcar 50%.

Cel mai mare procent de vaccinare din populația eligibilă, cu vârsta de peste 12 ani, este în București - 64,43%, în timp ce rata de vaccinare raportat la populația generală este de 56,33%.

Doar 3 județe - Cluj, Constanța și Sibiu - au o rată de vaccinare de peste 50%, în timp ce Suceava, "Lombardia României" la începutul pandemiei, se menține la coada clasamentului, cu sub 27,63%, conform situației transmise HotNews.ro de către autorități. Sub 30% rată de vaccinare are și județul Covasna.

În total, 18 judeţe din România au vaccinat doar între 30 şi 40% din populația eligibilă.

Situația transmisă HotNews.ro de către comitetul de coordonare a vaccinării: