Outspoken by Loginro | Dă de gândit oamenilor din tehnologie

Printre invitați, se numără Radu Umbreș, antropolog și specialist în antropologie cognitivă,Nansi Lungu, analist comportamental și psiholog, Mihai Matei, președinte ANIS și antreprenor,Doru Trăscău, solistul The Mono Jacks și game designer, de la Bitdefender, Alex "Jay" Bălan,Security Research Director, și Cătălin Cosoi, Senior Director Investigation and Forensics Unit, side la Siemens Romania R&D, Constantin Suciu, Head of Siemens Advanta and TechnologyRomania. Participarea este gratuită."Am gândit un festival care să fie diferit, care nu repetă aceleași buzzwords ale industriei, civorbește despre oameni. Chiar este un festival care ne va da tuturor de gândit, cu sesiuni careprovoacă idei, dezbateri și pun în lumină alte perspective din care să ne uităm la lucruri. Măbucur mult că am reușit să aducem laolaltă speakeri valoroși, atât din zona de tehnologie, cât șidin cea a științelor cognitive, a artei, a brandingului sau a urbanismului, care au rezonat cuconceptul unui altfel de festival de tech", spune Ana Giurcă, fondator Loginro.com.În fiecare dintre cele trei zile, vor avea loc patru sesiuni, în intervalul 16:00 - 18:30.Mai multe detalii despre eveniment: https://loginro.com/events/outspoken Loginro.com este un proiect menit să inspire și să unească oamenii și companiile dintehnologie, dar și să contribuie la poziționarea industriei din România pe harta performanței înIT, încurajând în același timp brain regain din diaspora. Festivalul de tech lifestyle Outspokeneste doar un prim pas. Peste 25 de compania si asociații susțin initiativa Loginro, printre careBitdefender, Siemens Romania R&D, Centrul de Inginerie Bosch din Cluj, DB GlobalTechnology, LSEG Romania, ANIS, CCIFER, BRCC, Transilvania IT, Aries TM.