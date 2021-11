webPR Legal Accelerators 2021: Peste 50 de experți de top din toată lumea vin cu soluții pentru adaptarea profesiilor juridice la era digitală

Karim Mustaghni, fondator CultureDesign, o companie care ajută firmele să-și definească propria cultură organizațională bazată pe încredere;

„Domeniul juridic are, credem noi, un potențial extraordinar de creștere și dezvoltare cu ajutorul tehnologiei, dacă știm ce să facem și cum să o folosim. Legal Accelerators aduce în fața noastră specialiști în drept, IT și antreprenoriat, pionieri și experți de la care cu siguranță ne putem inspira astfel încât să muncim mai eficient și mai bine, cu ajutorul tehnologiei”, afirmă avocatul Mihai Cărăbaș, fondatorul proiectului Legal Accelerators.Speakerii vor ține prelegeri și vor organiza seminarii, sesiuni de discuții și studii de caz pe cele mai fierbinți teme ale breslei printre care: tehnologia în domeniul juridic, inovații în domeniul legal, viitorul profesiilor juridice, securitatea informatică și protecția datelor, marketing juridic, digitalizarea sectorului public.În plus, una dintre zile e dedicată antreprenoriatului și vor avea loc conferințe, ateliere, seminarii și expoziții pe această temă.În cele 3 zile de conferință, vor fi peste 20 de ore de discuții, ateliere și seminarii cu pionieri ai digitalizării în domeniul juridic și specialiști renumiți din IT și antreprenoriat din Statele Unite ale Americii, Germania, Estonia, Finlanda, Portugalia, Spania, Marea Britanie, Rusia, Italia și România.„Legal Accelerators va reflecta, prin temele ce vor fi discutate, provocările curente din domeniul legal tech, perspectivele strategice și tendințele previzionate de specialiștii din domeniu. Conferința este o oportunitate reală atât pentru promovarea de soluții pe o gamă relevantă de subiecte, cât și pentru a contura colaborarea între partea de legal și cea de tech”, spune avocatul Oana Lungu, cofondator Legal Accelerators.Printre experții care vor vorbi la conferință se numără:Lor li se adaugă zeci de alți experți care vor împărtăși informații și soluții valoroase pe care le aplică ei cu succes. În plus, vor fi realizate studii de caz și ateliere prin care participanții să-și poată însuși cât mai multe idei și moduri de lucru care să-i ajute pe viitor în munca lor sau în dezvoltarea lor profesională.În cadrul unui panel dedicat educației juridice, Legal Accelerators va reuni decani și prodecani de la principalele facultăți de drept din țară: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu.Reprezentanții unităților de învățământ superior vor discuta despre viitorul educației juridice și despre cum vor trebui să se adapteze facultățile de profil și profesiile juridice ale viitorului la era digitală.Legal Accelerators 2021 are loc online în 24-26 noiembrie și se adresează profesioniștilor din domeniul dreptului (avocați, notari, magistrați, juriști, executori judecătorești), mediului universitar (studenți, cadre didactice), specialiștilor IT care pot oferi soluții legal tech și antreprenorilor.Toți studenții beneficiază de 50% reducere la biletul de acces, iar avocații români și membrii altor parteneri ai Legal Accelerators au parte de 30% discount.Detalii despre conferință, speakeri, teme de discuții și bilete sunt disponibile pe www.legalaccelerators.com