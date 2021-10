webPR: Începe a zecea ediție Pelicam, cel mai verde festival de film din România

Programul de filme​ include cele mai recente documentare de mediu, atent curatoriate, prezentate în premieră națională într-o ediție online.​ ​Fiecare film din cadrul festivalului va putea fi văzut online, la ora programată pe online.pelicam.ro Unele proiecții vor fi însoțite la final de discuții sau dezbateri. Programul integral al proiecțiilor, atelierelor și al evenimentelor conexe este disponibil pe site-ul pelicam.ro. ​Documentarul​ ​Once upon a time in Venezuela / “A fost odată în Venezuela”​, ​va​ ​deschide oficial festivalul Pelicam ​vineri, 15 octombrie​, proiectat în premieră națională de la​ ora 21:00. Once upon a time in Venezuela este propunerea Venezuelei la Oscar, categoria cel mai bun film documentar și se afla în competiție pentru trofeul Pelicam.- tema celei de-a zecea edițiiTema acestei ediții reflectă realitatea ultimilor ani și aduce în atenția publicului ceea ce organizațiile internaționale de drept de mediu încearcă să ne spună de mult. Oamenii mor luptând pentru dreptul de a avea ape, păduri și ecosisteme sănătoase. Conform celui mai recent raport Global Witness, în 2019 au fost raportate 212 decese, oameni apărându-și pământurile și mediul. Doi dintre ei erau pădurari în România.Pelicam Talks, discuțiile pe teme de mediu cu publicul ​Pelicam au devenit o parte esențială a festivalului în ultimii ani. ​2 teme mari vor fi dezbătute la ediția de anul acesta.Pelicam Talk #1 Jurnalismul de mediuInvitați: Anca Iosif (DOR), Oana Racheleanu (Green Report), Ioana Moldovan (Documentaria) și Andrei Ciurcanu (Rise project, OCCRP)Sâmbătă, 16 octombrie de la 18.30Pelicam Talk #2 Mobilizare și RezistențăInvitați: Roxana Pencea-Bradatan (SRM, Declic) și Loredana Pană (Mai Mult Verde)Sâmbătă, 23 octombrie de la 18.30Dezbaterile vor avea loc pe online.pelicam.ro la orele stabilite.Atelierele pentru copiiUnice prin abordarea lor, atelierele pentru copii realizate în parteneriat cu Seneca EcoLogos se întorc și in 2021. Cinci ateliere a câte 17 locuri fiecare îi așteaptă pe copiii între 7 și 12 ani să descopere cinci subiecte pe care le vom regăsi și în filmele acestei ediții. Atelierele vor avea loc în București la Seneca Anticafe și accesul este gratuit, pe bază de înscriere.este organizat de Asociația Les Herbes Folles, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).Sponsorul principal al festivalului : OrangeSponsor: Saga FilmParteneri: Seneca EcoLogos, Digidemat, Editura Seneca, Green Film NetworkParteneri instituționali: Ambasada Olandei la București, Ambasada Spaniei la București, Institutul Francez, Forumul Cultural Austriac, Royal Danish Embassy Bucharest, Ambasada Elveției în România.Parteneri media : Radio Guerilla, DOR, Scena9, EduPedu, Hotnews.ro.