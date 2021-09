webPR: DANTE ILLUSTRATO DAI RAGAZII - o expozitie de grafica realizata de Galeria Basil in parteneriat cu Accademia di Romania din Roma si Institutul Cultural Roman de la Bucuresti, la Roma - sediul Accademiei di Romania

“Deschisa in prag de primavara, in anul 2005, Galeria Basil. reprezinta un vis frumos in lumea creatorilor de arta.Galeria Basil demonstreaza faptul ca nici varsta, nici alte bariere nu pot impiedica frumosul in toate manifestarile sale sa existe. Atelierul de pictura deschis in 2006 este un spatiu destinat tuturor celor care se transforma din privitor in creator, isi cultiva cu indrazneala talentul si invata sa aprecieze efortul tuturor artistilor.Arta presupune curaj de exprimare, fie ca este vorba despre muzica, pictura, sculptura sau balet. Armonia, echilibrul fiecarei epoci istorice au avut versiuni diferite, iar traditia a fost de multe ori pusa in discutie. Conceperea unui nou stil a presupus studiu si analiza, iar rezultatele au pus bazele unor noi miscari in domeniu.Tocmai legatura intre trecut si prezent este punctul de plecare in activitatea atelierelor de pictura de la Galeria Basil. Descoperirea unui talent, terapie, mijloc de socializare si dialog, formare si educatie, toate se intampla aici.”2021 – 700 de ani de la trecerea în neființă a valorosului Dante Alighieri, primul poet de limbă italiană (Sommo Poeta) și autorul capodoperei DIVINA COMMEDIE.La finele fiecărui an de curs, tinerii artiști ai Galeriei Basil sunt invitați să răspundă provocării de a participa la un proiect de grup, o expoziție având o temă comună, în care studiul și creativitatea sunt cuvintele de ordine. Fac cunoștință cu noi tehnici de lucru, dar au și libertatea de a realiza compoziții creative, de a- și exprima proriile viziuni pornind de la un punct de referință.Anul acesta ne-am dorit să marcăm improtantul eveniment ilustrând cele trei secțiuni ale Divinei Comedii – Infernul, Purgatoriul și Paradisul, având ca instrument principal tehnicile grafice și oferindu-le chiar libertatea de a încălca regulile/canoanele știute. Astfel, Infernul a fost realizat în tehnica linogravurii, Purgatoriul în Pointe – Seche, iar paradisul în peniță/tuș. Rezultatul este unul surpinzător nu doar din punct de vedere cromatic – am ales gamă restrânsă alb/negru și roșu pentru toate cele trei secțiuni, chiar dacă roșul este caracteristic doar reprezentării Infernului - dar și din punct de vedere compozițional. Mai mult, unitatea lucrărilor se află într-un contrast obținut prin diferența manierei de reprezentare datorată instrumentelor folosite.Linogravura este o tehnică pe cât de simplă pe atât de complexă, care nu iți oferă posibilitatea de a avea detalii, în care compoziția trebuie simplificată dar mesajul se impune a fi curat si lizibil, o tehnică în care orice greșeală este ireversibilă.Pointe-seche este o tehnică de imprimare aș spune la polul opus. Daltițele de la linogravură sunt înlocuite cu acul de incizare, care iți conferă posibilități nemărginite când vine vorba despre detalii, hașuri fine si nenumarate linii.Celor două tehnici de mai sus li se alătură una dintre cele mai versatile tehnici de grafică, penița/tuș. După linogravură – gravură in relief și Pointe-seche – gravură în adâncime, penița/tuș vine parcă să ne spună că poate fi o...monotipie. Nu putem imprima mai multe exemplare, lucrarea fiind unicat, însă putem să o ducem cât de departe ne dorim, uneori considerând că niciodată nu suntem la finalul ei.În expoziția organizata in parteneriat cu Accademia di Romania din Roma si Institutul Cultural din Bucuresti, care va avea loc in perioada 8-15 octombrie – vernisajul fiind vineri 9 octombrie, orele 18 - veti regăsi 30 de lucrări dintre cele 95 realizate în cadrul proiectului. Toate au autori cu vârste cuprinse intre 12-19 ani, cu excepția celor 3 artiști-pedagogi sub îndrumarea cărora au lucrat.Sursa de inspirație a acestui proiect a fost ”Divina Comedie Povestită Pentru Copii” – autor Corina Anton, căreia ii mulțumim pentru amabilitatea de a ne fi pus la dispoziție manuscrisul și de la care las în final un citat:„Cum aș putea”, se întreabă Dante, „cu vorbele mele omenești sărace, să-L descriu pe Dumnezeu, a cărui nemărginire nici nu poate fi închipuită? Sunt ca un om care, trezindu-se dintr-un vis, își amintește ce a simțit, dar multe din cele visate i se șterg din minte, așa cum se topește zăpada la soare. Cuvintele mele vor fi mai puține decât ale unui bebeluș ce gângurește la sânul mamei sale. O, de- aș putea să povestesc cât mai mult din ce am văzut, pentru ca măcar o scânteie din atâta glorie s-o pot transmite celor care vor veni după mine!”