Kaufland România și Act for Tomorrow au lansat cea mai mare pictură murală care purifică aerul din lume

Articol susținut de Kaufland

Realizată de artistul constănțean, în cadrul programului, dezvoltat deșicu sprijinul, sub egida, pictura transformă zidul gri care înconjoara plaja, într-o operă de artă, unică la nivel mondial, care are capacitatea de a filtra aerul asemenea unei păduri de 88 copaci maturi. Totodată, într-un an aceasta elimină 112 kg de oxizi de azot, absoarbe 95 de kg de CO2 și neutralizează echivalentul gazelor emise 428 de mașini Euro6.Pictura reprezintă un, iar mesajul transmis de artist către oameni este de a privi natura prin ochii ei, de a deveni un aliat pentru aceasta și pentru menținerea ei curată și „sănătoasă”. Poluarea naturii reprezintă o reflexie a unei realități pe care noi nu o vedem, iar această formă de reprezentare care are în centru omul este o metodă de a face această realitate mai vizibilă și a de a o aduce la suprafață. Omul este principalul generator al poluării, iar acțiunile noastre au consecințe devastatoare asupra naturii și a celorlalte viețuitoare., care poartă în mână un binoclu care reflectă și scoate la suprafață deșeurile din apă, care chiar dacă nu sunt întotdeauna vizibile afectează mediul marin. Un alt element inedit al picturii este caligrafia cuvântului Constanța, realizată special de către, artistă română specializată în design grafic, iar în partea opusă se regăsește un ecran de proiecție uriaș, având dimensiunea de, pe care vor fi proiectate o gamă variată de filme dedicate constănțenilor și turiștilor. Prin dimensiunile impresionante ale picturii murale, proiectul își propune să aducem în conștientul colectiv importanța protejării naturii pentru noi și pentru generațiilor viitoare. Realizarea picturii a fost posibiliă cu susținerea companiiloreste o vopsea specială care transformă substanțele poluante din aer, precum oxizii de azot și de sulf, în nitrați și nitriți inofensivi care sunt depozitați pe suprafața vopsită, până când sunt eliminați de apa de ploaie sau de umiditatea din aer. De asemenea, vopseaua este foarte eficientă în prevenirea așezării murdăriei pe pereți. Aceasta combate murdăria în două moduri.Aerul descompune substanțele uleioase depuse pe suprafață, împiedicând lipirea prafului de perete.are în mod natural o reflexie solară ridicată, astfel încât, atunci când este aplicată pe suprafețele exterioare ale clădirilor, reflectă componenta termică a luminii solare, menținând interiorul clădirilor mai răcoros și reducând consumul de energie de răcire cu până la 29% și, prin urmare, emisiile de CO2. În combinație cu vopseaua, se creează un strat subțire de apă (datorită unei proprietăți numite hidrofilicitate), care împiedică așezarea prafului și a altor particule pe suprafață, determinându-le să se desprindă.Lansarea picturii a fost dublată de un eveniment de amploare, cu activități sportive și educaționale, concert Smiley și proiecția în aer liber a documentarului „România Sălbatică”, cel mai mare proiect de fotografie și film documentar dedicat naturii din țara noastră.Titlul de cea mai mare pictură murală care purifică aerul a fost deținut până acum de o lucrare din Roma care acoperea fațada unei clădiri de șapte etaje, ”Hunting Pollution”, care are dimensiunea de 1.100 de mp2. Aceasta are în centru un heron, o pasăre pe cale de dispariție, artistul dorindu-și să pună accent prin operele sale pe problemele cu care se confruntă mediul.Pictura murală face parte din programul, dezvoltat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, în cadrul căreia încă din 2019 se desfășoară ample acțiuni de protejare a apelor, atât la nivelul municipiului, cât și la nivelul altor stațiuni de pe litoral. În 2020, Programul “Acționăm pentru Ape” a câștigat locul I, la categoria mediu, în cadrul Romanian PR Awards, cea mai importantă competiție de PR din România.Articol susținut de Kaufland