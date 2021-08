VIDEO Femeie prinsă băută la volan în Timiș, către polițiști: „Băi, tâmpitule, nu sunt beată! În Germania dacă bei o bere ai voie să conduci”

Femeie oprita in trafic pentru ca ar fi baut









„Vizibil deranjată ca si-au permis să o legitimeze, aceasta a început sa ii injure pe colegii noștri si sa le ceara sa o lase in pace, intrucat este o persoană a publică. Aceasta fusese oprită în trafic de colegii noștri după ce consumase alcool și se urcase la volan aseară în localitatea Lugoj din județul Timiș. Pentru că a vrut să se simtă ca în Germania, femeia a rămas pieton acum, având timp suficient să se gândească la câte beri are voie sa consume”, a mai scris Sindicatul Europol.











„Zău, eu am băut? Întreabă-i cât am băut... O bere, da, și? Băi Tâmpitule, eu nu sunt beată”, a strigat femeia către polițistul de lângă mașină, se poate observa într-un clip video postat de Sindicatul polițiștilor Europol. Ulterior femeia s-a urcat în mașină și ar fi încercat să plece, agentul de poliție oprind-o prin geamul mașinii.„Cum să dau peste cineva, tâmpitule, că nu sunt beată. Dacă bei o bere, în Germania ai voie să conduci”, a spus femeia la un moment dat către polițistul de lângă mașină.„Dar în România nu”, i-a răspuns agentul.„Păi vezi...”, a replicat femeia.„Culmea tupeului la această doamnă care a recunoscut că a băut "o bere" pentru ca „dacă bei o bere, in Germania ai voie sa conduci”. Probabil la fel s-a gândit și premierul Cîțu când a condus beat, dacă bei 7-8 beri poți să te urci la volan”, a scris pe Facebook Sindicatul polițiștilor Europol