Raed Arafat, despre misiunea românească din Evia: Au fost mai mulți pompieri voluntari decât era nevoie / Au plecat pentru 10 zile, dar sunt convins că perioada va fi prelungită

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a explicat cum decurge misiunea celor 108 pompieri care sunt în acest moment în insula Evia din Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. După ce IGSU a anunţat că nevoie de oameni, s-au oferit din întreaga ţară voluntari, mai mulţi chiar decât era nevoie. Salvatorii români au plecat pentru zece zile, dar sunt dispuşi să rămână mai mult în zonele afectate pentru a da o mână de ajutor.

Raed Arafat a vorbit, într-un interviu acordat News.ro, despre misiunea pompierilor români care, alături de colegi de-ai lor din alte ţări, ajută la stingerea incendiilor din Grecia.

"Se descurcă bine, lucrează cu colegii lor greci şi cu colegii din alte ţări care sunt acolo, sunt foarte multe echipe venite, şi avioane, şi elicoptere, şi chiar echipe terestre. Dau exemple, deci Franţa a trimis pompieri pentru partea terestră, Ucraina a trimis, Polonia a trimis echipă, Cehia a trimis echipă, Israelul a trimis echipă de pompieri, sunt mai multe ţări care au trimis.

Noi suntem printre ţările care au trimis o forţă mai mare, 108 pompieri, 22 de maşini, colegii noştri deja lucrează, sunt integraţi cu ce se face per ansamblu pe insula respectivă, sub coordonarea centrului de coordonare din Grecia. Îi mobilizează ei acolo unde este nevoie de ei. Se vede clar că avem oameni profesionişti, oameni pregătiţi care ştiu să-şi facă treaba, chiar dacă sunt pe un teren care nu este cunoscut lor.

Şi asta pentru că ei au făcut exerciţii în ţară, au participat la multe intervenţii, asta arată că oamenii sunt pregătiţi şi pot să se adapteze unor zone cu care nu sunt obişnuiţi.

Noi în ultimii ani am dotat pompierii foarte bine, şi continuăm, încă nu am terminat. Sunt încă mijloace de intervenţie foarte vechi la ei, dar trebuie înlocuite. Recent s-a semnat la Ministerul Afacerilor Interne, a fost semnat acordul cadru pentru maşinile de 10.000 de litri şi 4000 de litri chiar în prezenţa d-lui Ministru Bode şi urmează să înceapă să sosească aceste maşini abia în luna noiembrie. Totuşi, din 2014 încoace, dotările pe care le-au primit pompierii, cu fonduri europene mai ales, sunt semnificative.

Dintre maşinile care au plecat, absolut toate, tot ce a plecat cu ei cu mici excepţii sunt cumpărate după anul 2014. Asta arată că a fost o implicare din partea Ministerului, a Departamentului, şi s-au rezolvat multe dintre necesităţile lor în ultima perioadă. Asta le permite să intervină folosind o tehnologie modernă , o tehnică modernă", a declarat șeful DSU.

Raed Arafat a explicat că modul de lucru al pompierilor români, semnalat şi de presa elenă, este bazat pe foarte multă experienţă.

Ajutaţi de tehnica modernă, pompierilor români le-a fost foarte uşor

Un ziar online din Grecia a scris că elenii au fost uimiți de modul de operare al pompierilor români care au venit pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pe Evia. ”Ce au făcut pompierii români când au ajuns în Evia de grecii s-au uitat la ei ca la... extratereștri? Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare.”, scrie Fimes.gr.

"Pompierii sunt pregătiţi şi sunt cu experienţă, atât cei de la noi cât şi cei din alte ţări. Folosirea unui pârâu pentru tragerea de apă cu maşina de pompieri este una din tehnicile cunoscute. Dacă noi am plecat cu şase maşini de incendii şi două cisterne, normal că cisternele alimentează din pârâu şi merg şi alimentează maşinile de pompieri sau direct din pârâu şi sting incendiile ca să nu consume tot ce este în rezervorul lor.

Acestea sunt tehnici şi tactici care sunt cunoscute din punctul de vedere al pompierilor pentru intervenţie, ceea ce este important este că ei au exersat acest lucru şi au ştiut foarte bine cum să valorifice tot ce au în dotarea lor la acest moment.





Ei au plecat pentru zece zile, dar sunt convins că perioada asta va fi prelungită. Inspectoratul General a discutat cu ei şi ei sunt dispuşi să rămână, noi putem inclusiv să facem o rotaţie de personal, chiar pe cale aeriană, ca să nu facă un drum lung.

Rămâne tehnica şi doar personalul se schimbă, dar se pare că nu este nevoie de acest lucru în acest moment. Rămânem în legătură cu Protecţia Civilă Europeană, sub egida căreia se face această intervenţie şi cu colegii care sunt acolo şi împreună se va decide dacă se înlocuiesc, dacă rămân, sau dacă nu mai este nevoie şi se întorc", a mai explicat şeful DSU.



România, a treia ţară care a trimis în Grecia un număr important de salvatori



"Franţa a trimis 248 de pompieri, Polonia a trimis 130 şi ceva, şi România este a treia ţară ca şi cifră, cu 108, şi după aceea sunt mai multe ţări care au venit cu numere mai mici de pompieri, Cehia cu 36, Moldova a primit acceptul din partea Ministerului de Interne din Grecia şi a traversat România, cu 25 de pompieri, 4 maşini care se vor alătura modulului românesc de intervenţie acolo.

Sunt dotaţi cu echipamente moderne. Asta arată că Europa este chiar foarte bine din acest punct de vedere, organizarea Protecţiei Civile Europene şi că Europa se întrajută. O ţară care este afectată, poate să se aştepte la sprijin din partea vecinilor şi din partea partenerilor ei.





Sunt ţări care sunt chiar afectate şi au incendii de pădure şi care au trimis sprijin către alte ţări care au incendii de pădure şi asta arată că, în astfel de momente şi în situaţii de urgenţă de dezastre, suntem cu toţii împreună şi asta se vede.

Implicarea Ministerului Apărării din România, trimiterea avionului în Macedonia de Nord care este acolo şi face misiuni zilnic de stingere, încă o probă că putem colabora inclusiv cu partea militară, colaborarea civil-militară este foarte bine venită în astfel de situaţii", a mai precizat Raed Arafat.



Mai mulți pompieri voluntari decât era nevoie

"Noi, când am dat alarma, când s-a dat alerta din partea IGSU-ului, foarte rapid au fost formate echipele, nu am avut probleme deloc, chiar când a dat ordinul d-nul inspector general Iamandi am avut mai mulţi oameni decât am fi avut nevoie să trimitem în această fază, doritori au fost, ceea ce este un lucru foarte pozitiv.





Este o laudă frumoasă ( feed-back-ul pozitiv din presa elenă – n.r) care arată că oamenii te respectă şi văd că eşti profesionist, acest lucru este foarte important, faptul că te recunosc alţii, şi, din păcate, nu de multe ori auzim laudă în interiorul ţării, dar în afara ţării la toate misiunile la care am fost, fie cele de incendii, fie cele medicale, reacţiile au fost foarte pozitive.





Asta nu înseamnă că cei care sunt acolo nu sunt pregătiţi nici ei. Vezi o echipă care lucrează, nu erau obişnuiţi cu noi, au văzut echipa noastră, poate nu ştiau ce dotări avem, ce pregătire avem.

Asta nu face decât să ridice moralul pentru toţi pompierii din România, sunt vorbe frumoase, foarte apreciate din partea noastră şi din nou spun că acolo se lucrează în echipă, se lucrează cu pompierii greci şi se lucrează cu pompierii din încă multe alte ţări care au trimis acolo echipe", a mai declarat pentru News.ro medicul Raed Arafat.





Pompierii eleni și străini au dus luni pentru a șaptea zi o luptă grea împotriva incendiilor care au cuprins insula Evia, la 200 km est de Atena, cel mai distructiv dintre incendiile care afectează încă Grecia.Cutremurată de amploarea incendiilor ce ţin Grecia sub asediu de o săptămână, comunitatea internaţională trimite forţe care să ajute la stingerea focului . Deja 10 țări au răspuns imediat și au trimis ajutor în Grecia, compus atât din resurse umane, cât și din echipamente aeriene și terestre pentru stingerea incendiilor.Premierul Mitsotakis a prezentat scuze publice luni pentru deficienţele răspunsului la incendiile devastatoare din ţară din ultima săptămână