Rata de infectare în București rămâne sub 3 pentru a treia zi consecutiv

​​Pentru a treia zi consecutiv, București are o rată de infectare sub 3. Duminică, incidența cumulată a cazurilor la mia de locuitori este de 2,62 în scădere față de zilele precedente.







Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă are duminică şedinţă online, de la ora 11.00, potrivit unui anunţ al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sâmbătă sub 3 la mia de locuitori, aceasta fiind 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anunţat că CMBSU va decide redeschiderea sălilor de spectacol, a restaurantelor şi cafenelelor la o capacitate de 30%, în cazul în care trendul descent şe menţine, iar măsura va intra în vigoare de luni, ora 00.00.



„Vom aştepta cele 48 de ore prevăzute de hotărârea de Guvern. Acum indicele de infectare este 2,98, deci foarte puţin sub trei şi, dacă se confirmă acest trend descendent, vom lua decizia duminică, urmând ca de luni să intre în vigoare măsurile, respectiv redeschiderea sălilor de spectacol cu o capacitate de 30%, redeschiderea restaurantelor, cafenelelor cu 30% din capacitate”, a declarat Alin Stoica, întrebat vineri la Digi 24 când ar putea fi convocată şedinţa CMBSU pentru decide măsuri de relaxare în Capitală, potrivit News.ro.



Pe 23 aprilie, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a decis să permisă circulaţia persoanelor până la ora 22.00, după care va fi interzisă până la ora 5.00, iar magazinele să fie deschise până la 21.00 inclusiv la sfârşit de săptămână, hotărârea fiind luată ca urmare a scăderii incidenţei cumulate a cazurilor de COVID-19 sub 3,5 la mia de locuitori.



Au fost deschise şi sălile de sport şi fitness şi a fost menţinută decizia luată privind sărbătorile pascale.



„Pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Paştelui, se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în perioada 1 mai – 2 mai 2021, în intervalul orar 20.00 – 05.00”, arată decizia CMBSU.



De asemenea, pentru deplasarea şi participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan, se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în perioada 8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 20.00 – 5.00.