VIDEO Oscar 2021: "Another Round" a câştigat premiul pentru cel mai bun lungmetraj internaţional. La această categorie a candidat și ”Colectiv”

Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj internaţional a fost câștigat de filmul danez „Another Round”, considerat de critici drept principalul favorit. La această categorie a concurat și filmul românesc Colectiv, dar și filmul bosniac „Quo Vadis, Aida?”, o co-producție românească. Celelalte filme nominalizate au fost “Better Days” (Hong Kong) și “The Man Who Sold His Skin” (Tunisia). În discursul de mulțumire, regizorul danez Thomas Vinterberg a spus că filmul este despre „patru bărbați depravați”. El a trofeul fiicei sale, care a murit într-un accident de mașină, în timpul filmărilor. „Îi simțim lipsa și o iubim… am sfârșit prin a face acest film pentru ea”.







Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal.





Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19.



Iniţial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe 28 februarie, însă criza sanitară declanşată de noul coronavirus a determinat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul producţiilor hollywoodiene. Academia Americană de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a decis să acorde, astfel, studiourilor cinematografice o perioadă mai mare de timp în care să îşi lanseze filmele eligibile la aceste trofee, oferind lungmetrajelor ale căror premiere au fost amânate posibilitatea de a se regăsi în palmaresul ediţiei din 2021. AMPAS a decis în acest context să modifice termenul limită de lansare a filmelor eligibile la Oscar, de la 31 decembrie 2020 la 28 februarie 2021. Academia Americană de Film speră astfel "să ofere cineaştilor flexibilitatea necesară pentru a-şi termina şi a-şi lansa filmele fără să fie penalizaţi", au precizat reprezentanţii instituţiei într-un comunicat, preluat de AFP.