VIDEO OSCAR 2021 - "The Father" a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat

Christopher Hampton şi Florian Zeller, scenariştii filmului "The Father", au câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, la cea de-a 93-a ediţie a galei premiilor decernate de Academia de film americană, conform contului de Twitter al evenimentului, citat de Agerpres. Filmele nominalizate la această categorie au fost "Borat Subsequent Moviefilm", "The Father", "Nomadland", "One Night in Miami", "The White Tiger".













Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal.





Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19.



Iniţial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe 28 februarie, însă criza sanitară declanşată de noul coronavirus a determinat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul producţiilor hollywoodiene. Academia Americană de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a decis să acorde, astfel, studiourilor cinematografice o perioadă mai mare de timp în care să îşi lanseze filmele eligibile la aceste trofee, oferind lungmetrajelor ale căror premiere au fost amânate posibilitatea de a se regăsi în palmaresul ediţiei din 2021. AMPAS a decis în acest context să modifice termenul limită de lansare a filmelor eligibile la Oscar, de la 31 decembrie 2020 la 28 februarie 2021. Academia Americană de Film speră astfel "să ofere cineaştilor flexibilitatea necesară pentru a-şi termina şi a-şi lansa filmele fără să fie penalizaţi", au precizat reprezentanţii instituţiei într-un comunicat, preluat de AFP.