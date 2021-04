Vlad Voiculescu își cere scuze pentru că a insistat că nu scrie nicăieri că morții de COVID sunt puși în sicriu dezbrăcați și în saci de plastic / Ce scrie, de fapt, în ordinul de ministru

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, își cere scuze pentru că a insistat într-o declarație de presă, susținând că în ordinul de ministru nu scrie nicăieri că persoanele cu COVID-19 decedate sunt introduse în sicriu dezbrăcate, în saci de plastic.





„Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 “se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.” Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi”, a scris Voiculescu pe Facebook.







Totuși, prevederea invocată din ordinul de ministru se referă la persoanele cu COVID-19 decedate și cărora li s-a făcut autopsia.







Punct 7, din ordinul de ministru: