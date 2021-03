World of Digital Summit are loc în perioada 5-7 aprilie: despre accelerarea digitalizării, trenduri în Social Media, Online Communication și Influencing Marketing

Parteneriat media

What’s now in Digital

Organic vs. Paid

Branding in 2021

Podcasts

Inspirational story

Trends in Influencing Marketing

Trends on TikTok

Institutional Communication

Inspiration Story

What’s here to stay in digital

What’s here to stay – content

Ethics in communication

Ethics in PR

Anul 2021 vine, în continuare, cu multe schimbări. De la comportamentul nostru în mediul online - ce și cât producem, consumăm, cumpărăm-, la adaptarea tipului de conținut noului normal, până la observarea apariției unor noi trenduri sau aplicații, care schimbă semnificativ modelul cu care eram obișnuiți.Vom discuta cu experți în comunicare, manageri de departamente Social Media, consultanți sau creatori de conținut despre tot ce trebuie să știm despre digital, în 2021, printre care: Dragoș Stanca, Alexandru Negrea, Alex Ciucă, Valeria Tudor, Costin Cocioabă, Laura Savu, Dorin Boabeș, Andra Nistor, Robert Dumitru, Matei Psatta, Robert Tatoi, Ana Diceanu, Răzvan Moței, Mircea Bravo, Andrei Vereștiuc & Cristian Ilișuan.“World of Digital vine in continuarea World of Instagram, ca urmare a cerințelor și necesității pieței și creatorilor de conținut de a acoperi mai multe subiecte. Lucrurile se schimbă cu mare viteză iar noi ne-am propus să ne menținem misiunea de a vă ține la curent cu totul, în special prin intermediul evenimentelor online World of Digital” a declarat Laura Pîrlog, organizator World of Digital.Evenimentul este transmis LIVE, dar filmat offline într-o locație regală - Le Chateau!3 zile de prezentări, pe următoarele subiecte:Transmisiunea live este realizată cu sprijinul TheLIVE.AGENCY, pe pagina de Facebook World of Digital.Toate detaliile despre World of Digital Summit sunt disponibile pe www.worldofdigital.r o și pe pagina de Facebook World of Digital Join evenimentului aici , chiar acum!