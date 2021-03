Timişoara: Protestatarii au scandat din nou în faţa locuinţei primarului Dominic Fritz

Câţiva zeci de timişoreni, care luni seară au protestat în centrul oraşului faţă de restricţiile sanitare, s-au deplasat, în marş, la locuinţa primarului Dominic Fritz unde au scandat lozinci preţ de aproximativ 10 minute, potrivit News.ro.







Protestatarii au pornit în marş, luni seară, pe străzile oraşului Timişoara, iar în jurul orei 23.00 au ajuns în faţa locuinţei primarului Dominic Fritz unde au scandat mai multe lozinci: ”Herr Fritz, nu uita, Timişoara nu-i a ta”, ”Demisia”, ”Ieşi afară javră ordinară”, ”Fără carantină”, ”Dominic nu uita, Timişoara nu-i a ta”, ”Afară, afară cu Fritz din ţară”.Cei care scandau lozincile, au fost atent supravegheaţi de jandarmi.După aproximativ 10 minute de scandări, oamenii şi-au continuat drumul.Protestul de la Timişoara a început la ora 17.00, în faţa Prefecturii Timiş unde s-au adunat, pentru început, aproximativ 20 de persoane. Ulterior, numrul protestatarilor a ajuns la circa 200 de persoane. Oamenii s-au dus şi în faţa Catedralei Mitropoitane unde au spus rugăciuni, dar şi pe platorul din faa Operei, în Piaţa Victoriei.Municipiul Timişoara se află n carantină din cauza cazurilor numeroase de COVID-19, încă din data de 8 martie, astfel că circulaţia persoanelor este interzisă după ora 20.00.Şi în noaptea de duminică spre luni, câteva sute de timişoreni au protestat faţă de restricţii şi chiar s-au dus la locuinţa primarului Dominic Fritz pentru a protesta.Edilul a reacţionat, într-un mesaj pe Facebook."Am respectat şi voi respecta întotdeauna dreptul oricui de a protesta. Mai ales la Timişoara, oraşul libertăţii. Dar nu există libertate fără responsabilitate. Supărarea pe măsurile luate la nivel naţional pentru combaterea pandemiei nu este o justificare pentru încălcarea regulilor şi terorizarea unui întreg oraş în miez de noapte. Este evident pentru toată lumea că prin acţiunea de noaptea trecută, desfăşurată concomitent în mai multe oraşe din ţară, s-a încercat provocarea şi intimidarea cetăţenilor, după un an de sacrificii”, a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook, luni.Edilul a afirmat că încrederea primită de la timişoreni a deranjat grupuri de interese şi a arătat că nu va fi intimidat."Ştiu că încrederea pe care am primit-o de la timişoreni a deranjat multe grupuri de interese, iar transparenţa la care lucrăm în Primăria Timişoara îi sperie pe mulţi. Rezultatul: aceiaşi oameni care recent clamau că nu locuiesc în Timişoara, s-au adunat noaptea trecută în faţa casei mele pentru a mă înjura. Nu mă vor intimida. Aceste persoane nu îşi doresc un dialog. Sunt împinse de la spate de nişte extremişti care declară public că doresc libertate pentru toţi, dar în acelaşi timp promovează un discurs violent, xenofob şi antieuropean - adică profund anti-timişorean. Nu, Timişoara nu-i a lor”, a mai scris Fritz.Dominic Fritz a adăugat că rata de infectare la Timişoara este în scădere."Desigur, este legitim să dezbatem meritele, avantajele sau dezavantajele noilor măsuri restrictive introduse la nivel naţional. Dar pandemia nu va fi învinsă nici prin scandări în miez de noapte, nici prin promovarea unor teorii ale conspiraţiei, nici prin atacuri personale. O vom învinge prin respectarea măsurilor de distanţare, prin purtarea măştii şi prin vaccinarea masivă. Rata de infectare la Timişoara a început să scadă, iar judeţul Timiş are acum şansa de a deveni primul din ţară în care se realizează imunizarea colectivă. Este momentul să arătăm prin acţiunile noastre că Timişoara este acel oraş unde bunul simţ şi raţiunea şi-au făcut casă, iar discursurile care învrăjbesc şi divizează nu îşi au locul”, a mai scris Fritz.Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timiş, este luni de 5,98 cazuri la o mie de locuitori, iar în Timişoara este de 7,96 cazuri la mie.